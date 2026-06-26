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શું દુનિયાભરમાં ઑઈલ સપ્લાયનું ટેન્શન ખતમ થશે? હોર્મુઝથી એક દિવસમાં પસાર થયા 78 મોટા જહાજ, જાણો ભારત પર શું થશે અસર

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા નવા સલામત માર્ગના નિર્માણથી શિપિંગ ટ્રાફિકમાં 57% નો સુધારો થયો, જેના કારણે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 2% નો ઘટાડો થયો

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા નવા સલામત માર્ગના નિર્માણથી શિપિંગ ટ્રાફિકમાં 57% નો સુધારો થયો, જેના કારણે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 2% નો ઘટાડો થયો
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા નવા સલામત માર્ગના નિર્માણથી શિપિંગ ટ્રાફિકમાં 57% નો સુધારો થયો, જેના કારણે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 2% નો ઘટાડો થયો (સાંકેતિક તસવીર - Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 3:04 PM IST

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નવી દિલ્હી: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ રહેલા જહાજોના પરિવહન પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું હતું. જોકે, શાંતિ કરાર બાદ આ સ્થિતિમાં ધીમે-ધીમે સુધાર થઈ રહ્યો હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ A&Pના ગ્લોબલ રિપોર્ટ અનુસાર, આ દરિયાઈ માર્ગ પરથી એક દિવસમાં રેકોર્ડ 78 જહાજો પસાર થયા. આ સંખ્યા યુદ્ધ શરૂ થયું તે પહેલાના સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ આશરે 57 ટકા છે.

આ સકારાત્મક સુધારની પાછળનું મુખ્ય કારણ ઓમાન અને આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સંગઠન (IMO) દ્વારા બનાવવામાં આવેલો એક નવો દરિયાઈ માર્ગ છે. આ રસ્તો ઓમાન તટની નજીકથી નીકળે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, રેકોર્ડ કરવામાં આવેલા દિવસના કુલ 40 ટકાથી વધુ (33 જહાજો)એ આ જ સુરક્ષિત રસ્તાનો ઉપયોગ કર્યો. આમાંથી 25 જહાજ બહાર આવનારા હતા. આનાથી ઉલટ કેટલાક જહાજોએ હજુ પણ ઈરાનના દરિયાઈ વિસ્તારની પાસેથી સફર કરી, જ્યારે આઠ જહાજોએ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના ટ્રેકિંગ લોકેશન બંધ રાખ્યા હતા.

યુદ્ધની શરૂઆતથી જ ખાડીમાં ઘણા જહાજો ફસાયેલા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જહાજોની આ વધતી સંખ્યા હવે વૈશ્વિક વેપાર અને નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા તરફ પાછા ફરવાનો સંકેત આપી રહી છે.

કયા પ્રકારના જહાજો મુસાફરી કરતા હતા?

આ રૂટ પરથી પસાર થતા કુલ 78 જહાજોમાં વિવિધ પ્રકારના વેપારી જહાજોનો સમાવેશ થતો હતો:

  • ઑઈલ અને કેમિકલ ટેન્કર: 22 જહાજ
  • બલ્ક કેરિયર: 21 જહાજ
  • સામાન્ય કાર્ગો જહાજ: 12 જહાજ
  • કન્ટેનર જહાજ: 7 જહાજ
  • LPG ટેન્કર: 4 જહાજ
  • LNG ટેન્કર: 2 જહાજ

આમાંથી, અખાતમાંથી પસાર થતા લગભગ 41 ટકા જહાજો સીધા ઈરાન સાથે જોડાયેલા હતા. 24 જૂનના રોજ, 10 મોટા ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કરો પણ આ રૂટ પરથી પસાર થયા, જેમાંથી ફક્ત એક (AMAK) યુએસ પ્રતિબંધો હેઠળ હતો અને ઈરાન સાથે જોડાયેલો હતો.

ક્રૂડ ઑઈલના ભાવ પર અસર

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ઑઈલ સપ્લાય હળવો કરવાના સમાચારને કારણે શુક્રવારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. ઓમાનની નજીક એક કાર્ગો જહાજ પર નવો હુમલો થયો હોવા છતાં, ઑઈલના સરળ પુરવઠાની અપેક્ષાઓ પ્રબળ બની.

આ ઘટાડા બાદ, આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 2 ટકા અથવા $1.51 ઘટીને $73.75 પ્રતિ બેરલ થયો. દરમિયાન, યુએસ ઑઇલ, વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ની કિંમત પણ લગભગ 2 ટકા ઘટીને $70.42 પ્રતિ બેરલ થઈ ગઈ.

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TAGGED:

HORMUZ VESSEL TRAFFIC
VESSEL TRAFFIC REBOUND
IMO SAFE CORRIDOR
WTI CRUDE
VESSEL TRAFFIC REBOUND

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