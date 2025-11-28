હોંગકોંગ આગની ઘટનામાં 128 લોકોના મોત, 100 થી વધુ ઘાયલ; કારણ અકબંધ
આગ ઓલવવા માટે 128 ફાયર ટ્રક અને 57 એમ્બ્યુલન્સ સહિત 800 થી વધુ ફાયર ફાઇટરોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : November 28, 2025 at 3:36 PM IST
હોંગકોંગ: 26 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ હોંગકોંગના તાઈ પેઈ જિલ્લામાં એક હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં લાગેલી આગમાં મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં આશરે 128 લોકોના મોત થયા છે અને 100 થી વધુ ઘાયલ થયા છે. સીએનએનએ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે.
આ ઘટના દાયકાઓમાં સૌથી ભયંકર આફતોમાંની એક છે. આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હોવા છતાં, 200 થી વધુ લોકો હજુ પણ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. 32 માળની આખી એપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડિંગ આગમાં નાશ પામી હતી.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, ઘાયલોમાંથી 43 લોકોની હાલત ગંભીર છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે. ફસાયેલા લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. હોંગકોંગ પોલીસે ગુરુવારે "ઘોર બેદરકારી" ની શંકાના આધારે નવીનીકરણ પ્રોજેક્ટમાં સામેલ ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી.
CNN અનુસાર, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પોલિસ્ટરીન બોર્ડ અને અન્ય બાંધકામ સામગ્રી, જેમ કે જાળી અને કેનવાસ, સલામતીના ધોરણોને પૂર્ણ કરતા નથી. ફાયર સર્વિસીસના ડિરેક્ટર એન્ડી યેંગે જણાવ્યું હતું કે આ પોલિસ્ટરીન બોર્ડ ખૂબ જ જ્વલનશીલ છે, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ હતી. આગ એટલી ગંભીર હતી કે કટોકટીના કર્મચારીઓ પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં, ઇમારત સંપૂર્ણપણે લપેટાઈ ગઈ હતી અને એક ટાવરથી બીજા ટાવર સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી. આ ઘટના અનેક ઇમારતો માટે એક મોટી આફત બની ગઈ હતી, જેમાં આઠ બ્લોકમાંથી ઓછામાં ઓછા સાત બ્લોક પ્રભાવિત થયા હતા.
128 ફાયર ટ્રક અને 57 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા સહાયિત 800 થી વધુ અગ્નિશામકોને આગ ઓલવવા માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. 37 વર્ષીય ફાયર ફાઇટર, હો વાઇ-હો, આગ ઓલવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે થયેલી ઇજાઓને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા.
હોંગકોંગના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ, જોન લીએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે સાંજ સુધીમાં ઇમારતોમાં લાગેલી મોટાભાગની આગ મોટાભાગે કાબૂમાં આવી ગઈ હતી, પરંતુ નુકસાનનું પ્રમાણ અસ્પષ્ટ છે. અધિકારીઓ એ પણ તપાસ કરી રહ્યા છે કે આગ ફેલાતાની સાથે જ નજીકના ટાવર્સને કેમ ખાલી કરવામાં આવ્યા ન હતા.
શહેરમાં પહેલાથી જ રહેઠાણની તીવ્ર અછતનો સામનો કરી રહેલા સેંકડો લોકો બેઘર થઈ ગયા છે. સરકારે કામચલાઉ આશ્રયસ્થાનો ખોલ્યા છે અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને મદદ કરવા માટે "દરેક ઘર દીઠ એક કાર્યકર" નીતિની જાહેરાત કરી છે.
આ પણ વાંચો: