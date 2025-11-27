હોંગકોંગમાં અનેક ગગનચુંબી ઈમારતોમાં ભીષણ આગ, 44 લોકોના મોત, અસંખ્ય ગુમ
બુધવારે હોંગકોંગના એક હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં અનેક બહુમાળી એપાર્ટમેન્ટમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી. અગ્નિશામકોએ ઉપરના માળે ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા માટે ખુબ જહેમત કરી.
Published : November 27, 2025 at 9:46 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 10:08 AM IST
હોંગકોંગ: બુધવારે બપોરે હોંગકોંગના તાઈ પો જિલ્લામાં ગગનચુંબી ઈમારતોમાં અચાનક ભીષણ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આગનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયુ નથી. આગ કાબુમાં આવી ગઈ હોવા છતાં, તે સંપૂર્ણપણે બુઝાઈ નથી.
આ ઘટનામાં 44 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. કેટલાંક લોકો હજુ પણ ગુમ છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન પોલીસે ત્રણ લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે.
STORY | 44 killed, 279 missing in fire at multiple high-rise towers in Hong Kong, 3 arrested— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2025
The death toll in a deadly fire in multiple high-rise towers in Hong Kong has risen to 44 with 279 people still missing, Chinese official media reports said on Thursday.
Three men have… https://t.co/TiYwAiiyh2
હોંગકોંગના અનેક રહેણાક બહુમાળી એપાર્ટમેન્ટ બ્લોકમાં ભીષણ આગ લાગી. ઓછામાં ઓછા 44 લોકોના મોત થયા છે અને અસંખ્ય ગુમ છે. આગને કારણે, અગ્નિશામકોને ઉપરના માળે ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા માટે ખુબ જહેમત કરવી પડી. અધિકારીઓએ ગુરુવારે સવારે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનાના સંદર્ભમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમાં એક બાંધકામ કંપનીના બે ડિરેક્ટર અને એક સલાહકારનો સમાવેશ થાય છે.
અહેવાલો અનુસાર, તપાસકર્તાઓને કંપનીના નામવાળા જ્વલનશીલ બોર્ડ મળ્યા જે એપાર્ટમેન્ટની કેટલીક બારીઓને અવરોધિત કરી રહ્યા હતા. પોલીસે તેમના પર ઘોર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો. અધિકારીઓને એવી પણ શંકા છે કે સ્થળ પરની અન્ય બાંધકામ સામગ્રી, જેમ કે રક્ષણાત્મક જાળી, કેનવાસ શીટ્સ અને પ્લાસ્ટિકના આવરણ, જરૂરી સલામતી ધોરણોને પૂર્ણ કરતા ન હતા.
કોમ્પેલ્ક્સના આઠ ટાવરમાંથી સાત, જ્યાં ઘણા વડીલ રહેવાસીઓ રહેતા હતા, આગ ફાટી નીકળ્યાના ઘણા કલાકો પછી પણ તેઓ બળી રહ્યા હતા. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ આગ હોંગકોંગમાં લગભગ 30 વર્ષમાં સૌથી ઘાતક માનવામાં આવે છે, આ ઘટનાએ 1996 માં કુખ્યાત ગાર્લી બિલ્ડિંગ આગની ઘટનાની યાદ અપાવી દીધી છે, જેમાં 41 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.