હોંગકોંગમાં અનેક ગગનચુંબી ઈમારતોમાં ભીષણ આગ, 44 લોકોના મોત, અસંખ્ય ગુમ

બુધવારે હોંગકોંગના એક હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં અનેક બહુમાળી એપાર્ટમેન્ટમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી. અગ્નિશામકોએ ઉપરના માળે ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા માટે ખુબ જહેમત કરી.

હોંગકોંગમાં અસંખ્ય ગગનચુંબી એપાર્ટમેન્ટમાં ભીષણ આગ
હોંગકોંગમાં અસંખ્ય ગગનચુંબી એપાર્ટમેન્ટમાં ભીષણ આગ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 27, 2025 at 9:46 AM IST

Updated : November 27, 2025 at 10:08 AM IST

હોંગકોંગ: બુધવારે બપોરે હોંગકોંગના તાઈ પો જિલ્લામાં ગગનચુંબી ઈમારતોમાં અચાનક ભીષણ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આગનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયુ નથી. આગ કાબુમાં આવી ગઈ હોવા છતાં, તે સંપૂર્ણપણે બુઝાઈ નથી.

આ ઘટનામાં 44 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. કેટલાંક લોકો હજુ પણ ગુમ છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન પોલીસે ત્રણ લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે.

હોંગકોંગના અનેક રહેણાક બહુમાળી એપાર્ટમેન્ટ બ્લોકમાં ભીષણ આગ લાગી. ઓછામાં ઓછા 44 લોકોના મોત થયા છે અને અસંખ્ય ગુમ છે. આગને કારણે, અગ્નિશામકોને ઉપરના માળે ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા માટે ખુબ જહેમત કરવી પડી. અધિકારીઓએ ગુરુવારે સવારે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનાના સંદર્ભમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમાં એક બાંધકામ કંપનીના બે ડિરેક્ટર અને એક સલાહકારનો સમાવેશ થાય છે.

હોંગકોંગમાં અનેક ગગનચુંબી ઈમારતોમાં ભયાનક આગ
હોંગકોંગમાં અનેક ગગનચુંબી ઈમારતોમાં ભયાનક આગ (AP)

અહેવાલો અનુસાર, તપાસકર્તાઓને કંપનીના નામવાળા જ્વલનશીલ બોર્ડ મળ્યા જે એપાર્ટમેન્ટની કેટલીક બારીઓને અવરોધિત કરી રહ્યા હતા. પોલીસે તેમના પર ઘોર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો. અધિકારીઓને એવી પણ શંકા છે કે સ્થળ પરની અન્ય બાંધકામ સામગ્રી, જેમ કે રક્ષણાત્મક જાળી, કેનવાસ શીટ્સ અને પ્લાસ્ટિકના આવરણ, જરૂરી સલામતી ધોરણોને પૂર્ણ કરતા ન હતા.

ભીષણ આગ કાબુમાં આવ્યા પછીનું દ્રશ્ય
ભીષણ આગ કાબુમાં આવ્યા પછીનું દ્રશ્ય (AP)

કોમ્પેલ્ક્સના આઠ ટાવરમાંથી સાત, જ્યાં ઘણા વડીલ રહેવાસીઓ રહેતા હતા, આગ ફાટી નીકળ્યાના ઘણા કલાકો પછી પણ તેઓ બળી રહ્યા હતા. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ આગ હોંગકોંગમાં લગભગ 30 વર્ષમાં સૌથી ઘાતક માનવામાં આવે છે, આ ઘટનાએ 1996 માં કુખ્યાત ગાર્લી બિલ્ડિંગ આગની ઘટનાની યાદ અપાવી દીધી છે, જેમાં 41 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.

  1. પાકિસ્તાનમાં અર્ધલશ્કરી દળોના મુખ્યાલય પાસે આત્મઘાતી હુમલો, ત્રણના મોત
  2. પાકિસ્તાન: ફૈસલાબાદ ફેક્ટરીમાં ગેસ લીકેજ, વિસ્ફોટમાં 15 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ
Last Updated : November 27, 2025 at 10:08 AM IST

HONG KONG FIRE INCIDENT
FIRE CLAIMS 44 LIVES
FIRE MULTI STOREY BUILDING
HONG KONG NEWS
HONG KONG FIRE

