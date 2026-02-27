ETV Bharat / international

હિલેરી ક્લિન્ટને કહ્યું ‘એપ્સ્ટેઇનના ગુનાઓ વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી અને તેને મળ્યાનું યાદ પણ નથી’

ટ્રમ્પે ક્લિન્ટનને જુબાની આપવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

હિલેરી ક્લિન્ટન
હિલેરી ક્લિન્ટન (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : February 27, 2026 at 7:40 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: ભૂતપૂર્વ વિદેશમંત્રી હિલેરી ક્લિન્ટને ગુરુવારે કોંગ્રેસના સભ્યોને જણાવ્યું હતું કે તેમને જેફરી એપ્સ્ટેઇન અથવા ઘિસ્લેન મેક્સવેલના ગુનાઓ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. આ બે દિવસની જુબાનીની શરૂઆત હતી જેમાં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બિલ ક્લિન્ટન પણ સામેલ થશે.

સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલા તેમના પ્રારંભિક નિવેદનમાં, ક્લિન્ટને કહ્યું, "મને તેમની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી. મને યાદ નથી કે હું ક્યારેય એપ્સ્ટેઇનને મળી હતી." ગુરુવારે બંધ બારણે જુબાનીમાં ક્લિન્ટને દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપ્યાના જે છ કલાકથી વધુ સમય પછી પૂર્ણ થઈ.

ક્લિન્ટનના વતન ચપ્પાક્વામાં, જે ન્યુયોર્ક શહેરની ઉત્તરે સામાન્ય રીતે શાંત ગામ છે, તે ભૂતપૂર્વ ડેમોક્રેટિક દંપતી અને રિપબ્લિકન-નિયંત્રિત હાઉસ ઓવરસાઇટ કમિટી વચ્ચે મહિનાઓ સુધી ચાલી રહેલી તંગ ચર્ચા પછી આવ્યું, જેમાં એપ્સ્ટેઇનની તપાસ કરવામાં આવી રહી હતી, જેમણે 2019 માં ટ્રાયલની રાહ જોઈ રહી હતી ત્યારે ન્યુયોર્ક જેલ સેલમાં આત્મહત્યા કરી હતી. આ પહેલીવાર હશે જ્યારે કોઈ ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને કોંગ્રેસ સમક્ષ જુબાની આપવાની ફરજ પાડવામાં આવી હોય.

તેમ છતાં, એપ્સ્ટેઇન દ્વારા સગીર છોકરીઓ સાથેના દુર્વ્યવહાર માટે જવાબદાર બનવાની માંગ કેપિટોલ હિલ અને તેનાથી આગળ ચર્ચિત બની ગઈ છે. રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, જેમણે ક્લિન્ટનને જુબાની આપવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનો અફસોસ વ્યક્ત કર્યો છે, તેઓ ગયા વર્ષે એપ્સ્ટાઈનના કેસ ફાઇલો જાહેર કરવાના દબાણ સામે ઝૂકી ગયા હતા. ઓવરસાઈટ પેનલ અને તેના ચેરમેન, પ્રતિનિધિ જેમ્સ કોમર, આર-કી. દ્વારા તેમના પર કોંગ્રેસના ગુનાહિત અવમાનનો આરોપ લગાવવાની ધમકી આપ્યા પછી ક્લિન્ટન પણ જુબાની આપવા સંમત થયા હતા, પરંતુ શપથ લેનારા નિવેદનની તેમની ઓફરને નકારી કાઢવામાં આવી હતી.

તેમના પ્રારંભિક નિવેદનમાં, હિલેરી ક્લિન્ટને કહ્યું, "દરેક સારા વ્યક્તિની જેમ હું તેના ગુનાઓ વિશે જે જાણું છું, તેનાથી હું ભયભીત છું." તેણીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તેના પતિ એપ્સ્ટાઈન સાથે ચેરિટેબલ ટ્રિપ્સ પર ગયા હતા, પરંતુ તેણીને ક્યારેય તેમને મળ્યાનું યાદ નથી. તેણીએ ક્લિન્ટન ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત એક કોન્ફરન્સમાં એપ્સ્ટાઈનની ભૂતપૂર્વ ગર્લફ્રેન્ડ અને વિશ્વાસુ મેક્સવેલ સાથે પણ વાત કરી હતી. બ્રિટિશ સમાજસેવી મેક્સવેલે 2010 માં તેમની પુત્રી ચેલ્સિયા ક્લિન્ટનના લગ્નમાં પણ હાજરી આપી હતી. જ્યાં જુબાની આપવામાં આવી હતી તે ઇવેન્ટ સેન્ટર છોડતી વખતે, હિલેરી ક્લિન્ટને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે મેક્સવેલ લગ્નમાં કોઈ બીજાના મહેમાન તરીકે આવ્યા હતા અને સમિતિને કહ્યું હતું કે તે મેક્સવેલને ફક્ત "પરિચિત તરીકે" ઓળખે છે.

રિપબ્લિકન ક્લિન્ટનનની પૂછપરછ

જોકે, એપ્સ્ટેઇન સાથેના સંબંધો માટે કોને સૌથી વધુ તપાસનો સામનો કરવો પડે છે તે અંગેની રાજકીય લડાઈમાં બિલ ક્લિન્ટન રિપબ્લિકન માટે ટોચના ટાર્ગેટ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. જાન્યુઆરીમાં ન્યાય વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એપ્સ્ટેઇનની ફાઇલોના પહેલા ભાગમાં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના અસંખ્ય ફોટોગ્રાફ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ઘણી સ્ત્રીઓના ચહેરાઓ હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. ક્લિન્ટન પર એપ્સ્ટેઇન સાથેના તેમના સંબંધોમાં ખોટા કામ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો નથી.

કોમરે તેમના નિવેદન પર ભાર મૂકવા માટે હિલેરી ક્લિન્ટનના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ તરીકેના કાર્યને પણ ટાંક્યું હતું. ક્લિન્ટને વિશ્વભરમાં સેક્સ ટ્રાફિકિંગ સામે લડવા માટેના તેમના કાર્યનો બચાવ કરતા કહ્યું કે સેક્સ ટ્રાફિકિંગથી બચી ગયેલા લાખો લોકોને મદદ કરવી જરૂરી છે.

સમિતિની તપાસ એ પણ સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે કે અગાઉના રાષ્ટ્રપતિ વહીવટ હેઠળ ન્યાય વિભાગે 2008 ની વ્યવસ્થા પછી એપ્સ્ટેઇન સામે વધુ આરોપો કેમ લાવ્યા નહીં જેમાં તેમણે ફ્લોરિડામાં એક સગીર છોકરીના વેશ્યાવૃત્તિ માટે વિનંતી કરવાના રાજ્ય આરોપોમાં દોષી ઠેરવ્યા હતા પરંતુ ફેડરલ આરોપોથી બચી ગયા હતા.

હિલેરી ક્લિન્ટને કોમર પર એકતરફી તપાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો જે ટ્રમ્પ અને અન્ય રિપબ્લિકન અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. તેણીએ કહ્યું, "આ સંસ્થાકીય નિષ્ફળતા એક રાજકીય પક્ષ અને સરકારી અધિકારીને બચાવવા માટે રચાયેલ છે."

તેમ છતાં, ક્લિન્ટન અને એપ્સટિન અને મેક્સવેલ સાથેના તેમના સંબંધો વિશે વર્ષોથી કાવતરું સિદ્ધાંતો ફરતા રહ્યા છે, જેમને તેણી કહે છે કે ખોટી રીતે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. રિપબ્લિકન લાંબા સમયથી ક્લિન્ટન પર જવાબો માટે દબાણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હિલેરી ક્લિન્ટને કહ્યું કે એક રિપબ્લિકન કોંગ્રેસમેન દ્વારા તેમને "ગંદુ, નકલી કાવતરું સિદ્ધાંતો" વિશે અસંખ્ય પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા.

લોરેન બોબર્ટ દ્વારા ખાનગી કાર્યવાહી દરમિયાન હિલેરી ક્લિન્ટનનો ફોટો રૂઢિચુસ્ત પ્રભાવકને મોકલ્યા પછી પણ જુબાનીઓ અટકાવી દેવામાં આવી હતી, જેણે પછી તેને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો, જે સમિતિના જુબાની નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

ડેમોક્રેટ્સે કહ્યું કે આ ઘટના જુબાનીઓનો સ્પષ્ટ જાહેર રેકોર્ડ રાખવાના મહત્વને ઉજાગર કરે છે. દેખરેખ પેનલના ટોચના ડેમોક્રેટ પ્રતિનિધિ રોબર્ટ ગાર્સિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના પછી, હિલેરી ક્લિન્ટને તેમની લાંબા સમયથી માંગણીને પુનરાવર્તિત કરી હતી કે જુબાનીઓ જાહેર કરવામાં આવે, અને ડેમોક્રેટ્સે શક્ય તેટલી વહેલી તકે સમગ્ર કાર્યવાહીનો વિડિઓ અને ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પ્રકાશિત કરવાની માંગ કરી હતી.

કોમરે કહ્યું કે તેઓ જુબાનીઓનો વિડીયો અને ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ઝડપથી પ્રકાશિત કરવા માટે કામ કરશે. "સમગ્ર તપાસનો હેતુ એપ્સ્ટેઈન વિશે ઘણી બાબતો સમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે," તેમણે કન્વેન્શન સેન્ટરની બહાર પત્રકારોને જણાવ્યું જ્યાં જુબાનીઓ થઈ રહી હતી. "તેણે આટલી બધી સંપત્તિ કેવી રીતે એકઠી કરી? તે વિશ્વના કેટલાક સૌથી શક્તિશાળી લોકો સાથે કેવી રીતે જોડાઈ શક્યો?"

ડેમોક્રેટ્સે ટ્રમ્પને જુબાની આપવાની માંગ કરી

નવી પેઢીના રાજકારણીઓના નેતૃત્વ હેઠળના ડેમોક્રેટ્સે તેમના પક્ષના લાંબા સમયથી ચાલતા નેતાઓનો બચાવ કરવા કરતાં એપ્સ્ટેઇન અંગે પારદર્શિતાને પ્રાથમિકતા આપી છે. ગયા મહિને, ઘણા ડેમોક્રેટિક કાયદા ઘડનારાઓ ક્લિન્ટન સામે કોંગ્રેસના તિરસ્કારના આરોપોનો પીછો કરવા માટે ઓવરસાઇટ પેનલમાં રિપબ્લિકન સાથે જોડાયા હતા. ઘણાએ કહ્યું હતું કે તેમનો ક્લિન્ટન સાથે કોઈ સંબંધ નથી અને તેઓ તેમના પ્રત્યે વફાદાર નથી.

ગાર્સિયાએ એવી પણ માંગ કરી હતી કે ટ્રમ્પ તપાસમાં જુબાની આપે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે બિલ ક્લિન્ટનનો દેખાવ એક મિસાલ સ્થાપિત કરે છે જે ટ્રમ્પને પણ લાગુ પડવો જોઈએ. ગાર્સિયાએ કહ્યું, "ચાલો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને અમારી સમિતિ સમક્ષ લાવીએ જેથી તેઓ આ દેશભરના બચી ગયેલા લોકો પૂછી રહેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે." કોમરે અગાઉ કહ્યું હતું કે સમિતિ ટ્રમ્પને પદ પરથી દૂર કરી શકતી નથી કારણ કે તેઓ વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ છે.

તેમ છતાં, ડેમોક્રેટ્સ આ અઠવાડિયે ટ્રમ્પનો સામનો તેમના એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા એપ્સ્ટેઇન ફાઇલોના સંચાલન અંગે કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેમાં ટ્રમ્પના સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિયન સંબોધનમાં મહેમાનો તરીકે એપ્સ્ટેઇનના દુર્વ્યવહારથી બચી ગયેલા લોકોને આમંત્રિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

ગાર્સિયા અને અન્ય લોકો ન્યાય વિભાગના દાવાને પણ પડકારી રહ્યા છે કે તેમણે ગયા વર્ષે કોંગ્રેસ દ્વારા પસાર કરાયેલા કાયદાની જરૂરિયાતો પૂરી કરી છે જેમાં એપ્સટિન પરની ઘણી કેસ ફાઇલો જાહેર કરવાની જરૂર હતી.

ન્યૂયોર્કના સેનેટ ડેમોક્રેટિક નેતા ચક શુમરે જણાવ્યું હતું કે આગામી દિવસોમાં તેમનો કોકસ ન્યાય વિભાગના કાર્યાલયમાં એપ્સટિન કેસ ફાઇલોના જાહેર ન થયેલ ફાઈલોની પણ સમીક્ષા કરશે. શુમરે, જેમણે વિભાગને બધી ફાઇલો જાહેર કરવાની અને બધી સામગ્રી સાચવવાની માંગ કરી છે, તેમણે કહ્યું કે તેઓ "આ મોટા કવર-અપનો પર્દાફાશ ન કરે ત્યાં સુધી દરેક દોરો ખેંચતા રહશે".

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HILLARY CLINTON
HILLARY CLINTON TESTIFIES
HILLARY CLINTONEPSTEIN TIES
HILLARY CLINTON TESTIFY EPSTEIN
EPSTEINS CRIMES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.