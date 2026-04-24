અમેરિકાના રક્ષા મંત્રી પીટ હેગસેથે ઈરાન યુદ્ધને ટ્રમ્પે દુનિયાને આપેલી ભેટ ગણાવ્યું

અમેરિકાના રક્ષા મંત્રી પીટર હેગસેથે ઈરાન યુદ્ધને "દુનિયા માટે ઉપહાર" ગણાવ્યું અને કહ્યું કે ઈરાની જહાજો પર યુએસ નાકાબંધી "જરૂરી હોય ત્યાં સુધી" ચાલુ રહેશે

અમેરિકાના રક્ષા મંત્રી પીટર હેગસેથે ઈરાન યુદ્ધને "દુનિયા માટે ઉપહાર" ગણાવ્યું અને કહ્યું કે ઈરાની જહાજો પર યુએસ નાકાબંધી "જરૂરી હોય ત્યાં સુધી" ચાલુ રહેશે
અમેરિકાના રક્ષા મંત્રી પીટર હેગસેથે ઈરાન યુદ્ધને "દુનિયા માટે ઉપહાર" ગણાવ્યું અને કહ્યું કે ઈરાની જહાજો પર યુએસ નાકાબંધી "જરૂરી હોય ત્યાં સુધી" ચાલુ રહેશે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 10:03 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રક્ષા મંત્રી પીટર હેગસેથે શુક્રવારે ઈરાન સાથેના યુદ્ધને "દુનિયા માટે ઉપહાર" ગણાવ્યું અને કહ્યું કે ઈરાની જહાજો પર યુએસ નાકાબંધી "જ્યાં સુધી જરૂરી હોય ત્યાં સુધી" ચાલુ રહેશે.

તેઓ યુએસ રક્ષા વિભાગના મુખ્ય મથક પેન્ટાગોનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. તેમણે પુષ્ટિ કરી કે વૈશ્વિક સુરક્ષા માટે ઈરાની ખતરાને દૂર કરવાના વોશિંગ્ટનના "સાહસિક અને ખતરનાક" મિશનને પૂર્ણ કરવા માટે ઈરાની જહાજો પર યુએસ નાકાબંધી "જ્યાં સુધી જરૂરી હોય ત્યાં સુધી" ચાલુ રહેશે.

યુએસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, નાકાબંધીને કારણે, અત્યાર સુધીમાં 34 જહાજોને પાછા મોકલવામાં આવ્યા છે; જોકે, શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા સૂચવે છે કે ઈરાન તેના પ્રતિબંધિત તેલનો એક ભાગ ટ્રાન્સફર કરવામાં સક્ષમ છે.

શિપિંગ ડેટા અને ગુપ્તચર માહિતીમાં નિષ્ણાત કંપની લોયડ્સ લિસ્ટ ઇન્ટેલિજન્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે, પર્સિયન ગલ્ફમાં "ગેરકાયદેસર કાફલાનો એક નિરંતર પ્રવાહ" ચાલી રહ્યો છે, જેમાં 13 એપ્રિલથી ઓમાનના અખાતમાંથી - સ્ટ્રેટની બહાર સ્થિત - રવાના થયેલા ઈરાની કાર્ગોથી ભરેલા 11 ટેન્કરોનો સમાવેશ થાય છે.

દરિયાઈ ગુપ્તચર કંપની વિન્ડવર્ડે આ અઠવાડિયે જણાવ્યું હતું કે ઈરાની ટ્રાફિક "છેતરપિંડી દ્વારા" ચાલુ છે. ઈરાની જહાજો ટ્રેકિંગ ડેટામાં ફેરફાર કરીને અને પાકિસ્તાની પ્રાદેશિક પાણીમાં પસાર થઈને નાકાબંધીથી બચી શકે છે.

યુ.એસ. રક્ષા મંત્રીએ એ પણ જણાવ્યું કે, ઈરાન જાણે છે કે વાટાઘાટોના ટેબલ પર સમજદાર નિર્ણય લેવાની તક તેના માટે ખુલ્લી છે. તેને ફક્ત અર્થપૂર્ણ અને ચકાસી શકાય તેવા રીતે કોઈપણ પરમાણુ હથિયારનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે.

દરમિયાન, સંયુક્ત ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ જનરલ ડેન કેને ગયા રવિવારે નૌકાદળે ઈરાની જહાજ 'ટૌસ્કા'ને અટકાવ્યું તે ઘટના અંગે વિગતો આપી હતી.

