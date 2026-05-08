આરોગ્ય અધિકારીઓએ હંટાવાયરસથી પ્રભાવિત જહાજમાંથી ઉતરેલા લોકોને શોધી કાઢ્યા, જ્યાં પહેલું મૃત્યુ થયું હતું

આર્જેન્ટિનાના તપાસ અધિકારીઓને શંકા છે કે ક્રુઝ જહાજમાં ચઢતા પહેલા પક્ષી નિરીક્ષણ પ્રવાસ દરમિયાન એક ડચ દંપતી વાયરસથી સંક્રમિત થયું હશે.

બુધવાર, 6 મે, 2026 ના રોજ, પ્રેયા, કેપ વર્ડેના બંદર પર, રક્ષણાત્મક ગિયર પહેરેલા આરોગ્ય કર્મચારીઓ એમવી હોન્ડિયસ ક્રુઝ જહાજમાંથી દર્દીઓને એમ્બ્યુલન્સમાં ખસેડી રહ્યા છે. એપી
By AP (Associated Press)

Published : May 8, 2026 at 8:12 AM IST

6 Min Read
મેડ્રિડ: ગુરુવારે, ચાર ખંડોના આરોગ્ય અધિકારીઓ એવા મુસાફરોને ટ્રેક અને મોનિટર કરી રહ્યા હતા જેઓ આ જીવલેણ રોગ ફાટી નીકળ્યો તે પહેલાં હંટાવાયરસથી પ્રભાવિત ક્રુઝ જહાજમાંથી ઉતર્યા હતા. વધુમાં, તેઓ અન્ય વ્યક્તિઓને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા જેઓ ત્યારથી આ મુસાફરોના સંપર્કમાં આવ્યા હોઈ શકે છે.

આર્જેન્ટિનામાં, તપાસ અધિકારીઓની એક ટીમ હજુ સુધી દક્ષિણ શહેર માટે રવાના થઈ નથી જ્યાં તેમને શંકા છે કે આ રોગચાળો ઉદભવ્યો હતો. દેશના આરોગ્ય મંત્રાલયના અધિકારીઓએ ગુરુવારે એસોસિએટેડ પ્રેસને આ માહિતી પૂરી પાડી. આર્જેન્ટિનાના તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે ક્રુઝ જહાજમાં ચઢતા પહેલા પક્ષી નિરીક્ષણ પ્રવાસ દરમિયાન એક ડચ દંપતી વાયરસનો ચેપ લાગ્યો હશે.

જહાજના સંચાલક અને ડચ અધિકારીઓએ ગુરુવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે 24 એપ્રિલના રોજ પ્રથમ મુસાફરના મૃત્યુના લગભગ બે અઠવાડિયા પછી ઓછામાં ઓછા 12 અલગ અલગ દેશોના બે ડઝનથી વધુ વ્યક્તિઓ કોઈપણ સંપર્ક ટ્રેસિંગ વિના જહાજમાંથી ઉતર્યા હતા.

આ રોગચાળાએ ત્રણ મુસાફરો - એક ડચ દંપતી અને એક જર્મન નાગરિકના જીવ લીધા છે જ્યારે ઘણા અન્ય લોકો બીમાર પડ્યા છે. વાયરસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી સામાન્ય રીતે એક થી આઠ અઠવાડિયાની વચ્ચે લક્ષણો દેખાય છે.

જહાજનું સંચાલન કરતી ડચ ક્રુઝ શિપ કંપની ઓશનવાઇડ એક્સપિડિશન્સે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં બોર્ડ પર રહેલા બાકીના મુસાફરો અથવા ક્રૂ સભ્યોમાંથી કોઈ પણમાં કોઈ લક્ષણો દેખાતા નથી.

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) માને છે કે સામાન્ય લોકો માટે જોખમ ઓછું છે. હંટાવાયરસ સામાન્ય રીતે ચેપગ્રસ્ત ઉંદરના મળમાંથી કણો શ્વાસમાં લે છે ત્યારે ફેલાય છે; તે એક માણસથી બીજા માણસમાં સરળતાથી ફેલાતો નથી. WHO ના ચેતવણી અને પ્રતિભાવના નિયામક ડૉ. અબ્દિરહમાન મહમુદે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, "અમારું માનવું છે કે જો જાહેર આરોગ્ય પગલાં યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવે અને બધા દેશો એકબીજા સાથે સહકાર આપે, તો આ રોગ વ્યાપકપણે ફેલાશે નહીં."

2 મેના રોજ જહાજ પર હંટાવાયરસનો પહેલો કેસ નોંધાયો હતો

બુધવારે, જ્યારે જહાજ પશ્ચિમ આફ્રિકન ટાપુ દેશ કેપ વર્ડે નજીક હતું, ત્યારે જહાજના ડૉક્ટર સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને સારવાર માટે યુરોપની વિશેષ હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

11 એપ્રિલના રોજ જહાજમાં મૃત્યુ પામેલા પ્રથમ વ્યક્તિ ડચ વ્યક્તિના મૃતદેહને 24 એપ્રિલના રોજ સેન્ટ હેલેનાના દૂરના દક્ષિણ એટલાન્ટિક ટાપુ પર ઉતારવામાં આવ્યો હતો; તેની પત્ની પણ તે જ દિવસે ઉતરી હતી. એક દિવસ પછી, તેણી દક્ષિણ આફ્રિકા ગઈ, જ્યાં તેણીનું મૃત્યુ થયું.

ગુરુવારે, જહાજના સંચાલકે જણાવ્યું હતું કે મૃતક ડચ વ્યક્તિ અને તેની પત્ની સહિત કુલ 30 મુસાફરો સેન્ટ હેલેના ખાતે જહાજ છોડી ગયા હતા. ડચ વિદેશ મંત્રાલયે આ આંકડો આશરે 40 હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. કંપનીએ અગાઉ જાહેરમાં જાહેર કર્યું ન હતું કે 24 એપ્રિલના રોજ ડઝનબંધ અન્ય વ્યક્તિઓ પણ જહાજમાંથી ઉતરી હતી. કેટલાક મુસાફરો માટે, આ સ્ટોપઓવર તેમની ક્રુઝ યાત્રાના સુનિશ્ચિત અંતિમ તબક્કાને ચિહ્નિત કરે છે.

WHO ના જણાવ્યા મુજબ, 2 મેના રોજ આરોગ્ય અધિકારીઓએ સૌપ્રથમ જહાજ પરના એક મુસાફરમાં હંટાવાયરસની હાજરીની પુષ્ટિ કરી હતી. આ કેસમાં એક બ્રિટિશ નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે, જેને સેન્ટ હેલેનામાં રોકાવાના ત્રણ દિવસ પછી, જહાજમાંથી બહાર કાઢીને દક્ષિણ આફ્રિકા લઈ જવામાં આવ્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં વ્યક્તિનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને હાલમાં તેને ત્યાંના ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

24 એપ્રિલે ઉતરેલા મુસાફરો પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે

બુધવારે, એવું પ્રકાશમાં આવ્યું કે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં એક વ્યક્તિમાં હંટાવાયરસનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. સેન્ટ હેલેનામાં એક જહાજમાંથી વ્યક્તિ ઉતર્યા પછી આ ઘટના બની હતી; જોકે, તે દરમિયાન તેઓ ક્યાં ગયા તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.

ગુરુવારે, સિંગાપોરના આરોગ્ય અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે તેઓ બે વ્યક્તિઓ પર નજર રાખી રહ્યા છે. આ બંને વ્યક્તિઓ સેન્ટ હેલેનામાં ઉતર્યા હતા, ત્યારબાદ હવાઈ માર્ગે દક્ષિણ આફ્રિકા ગયા હતા અને ત્યારબાદ તેમના ઘરે પાછા ફર્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બંને વ્યક્તિઓ અલગ અલગ સમયે સિંગાપોર પહોંચ્યા હતા અને હાલમાં તેમને પરીક્ષણ દરમિયાન એકાંતમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે.

સેન્ટ હેલેનાના અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે તેઓ ઘણા વ્યક્તિઓ પર નજર રાખી રહ્યા છે જેમને "ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા સંપર્કો" માનવામાં આવે છે. સેન્ટ હેલેના સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ વ્યક્તિઓને 45 દિવસ માટે કોરોન્ટાઇન રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. સેન્ટ હેલેના દક્ષિણ એટલાન્ટિકમાં સ્થિત એક જ્વાળામુખી બ્રિટિશ પ્રદેશ છે, જ્યાં આ મુસાફરો જહાજમાંથી ઉતર્યા હતા.

દક્ષિણ આફ્રિકા 25 એપ્રિલની ફ્લાઇટના સંપર્કમાં આવેલા લોકોને શોધી રહ્યું છે

ડચ આરોગ્ય મંત્રાલયે ગુરુવારે જાહેરાત કરી હતી કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં ચેપગ્રસ્ત ક્રુઝ મુસાફરને થોડા સમય માટે લઈ જતી ફ્લાઇટમાં એક ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટમાં હંટાવાયરસના લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા છે. એમ્સ્ટરડેમની એક હોસ્પિટલના આઇસોલેશન વોર્ડમાં તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવશે. ક્રુઝ મુસાફર, એક ડચ મહિલા જેના પતિનું બોર્ડમાં મૃત્યુ થયું હતું, તે એટલી બીમાર હતી કે તે યુરોપ જતી આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટમાં મુસાફરી કરી શકતી ન હતી. તેથી તેણીને જોહાનિસબર્ગમાં વિમાનમાંથી ઉતારી દેવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણીનું પાછળથી મૃત્યુ થયું હતું.

જો ડચ ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે, તો તે આ રોગચાળા દરમિયાન ચેપગ્રસ્ત થનારી પ્રથમ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે, જોકે તે MV હોન્ડિયસમાં સવાર નહોતી.

જહાજ હવે સ્પેનના કેનેરી ટાપુઓ તરફ જઈ રહ્યું છે અને શનિવાર કે રવિવાર સુધીમાં ત્યાં પહોંચવાની અપેક્ષા છે. 140 થી વધુ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો હજુ પણ બોર્ડમાં છે.

WHOના ડિરેક્ટર-જનરલ ટેડ્રોસ અધાનમ ઘેબ્રેયસસે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ જહાજના કેપ્ટન સાથે સતત સંપર્કમાં છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે જહાજ ફરી શરૂ થયું ત્યારે મનોબળ સુધર્યું હતું.

દક્ષિણ આફ્રિકાના અધિકારીઓ એવા લોકોને પણ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જેઓ પહેલાથી જ ઉતરી ચૂકેલા મુસાફરોના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. તેઓએ મુખ્યત્વે 25 એપ્રિલે સેન્ટ હેલેનાથી જોહાનિસબર્ગની ફ્લાઇટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. મુસાફરો ઉતર્યાના બીજા દિવસે આ ફ્લાઇટ રવાના થઈ હતી.

ફ્રાન્સના આરોગ્ય મંત્રાલયે ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે "હળવા લક્ષણો" અનુભવી રહેલા એક ફ્રેન્ચ નાગરિકને આઇસોલેશનમાં રાખવામાં આવ્યો છે અને તેનું તબીબી પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ વ્યક્તિ 25 એપ્રિલે સેન્ટ હેલેનાથી જોહાનિસબર્ગ જનારા ક્રુઝ મુસાફરના સંપર્કમાં હોવાનું ઓળખાયું છે અને તેને હંટાવાયરસ હોવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ક્રુઝ શિપ પરની ડચ મહિલા જેનું પાછળથી દક્ષિણ આફ્રિકામાં મૃત્યુ થયું હતું તે જ સેન્ટ હેલેના-જોહાનિસબર્ગ ફ્લાઇટમાં હતી. તે ફ્લાઇટમાં અન્ય 88 ક્રુઝ મુસાફરોમાંથી કેટલા હતા તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. જો કે, સેન્ટ હેલેનાથી ફ્લાઇટ્સ ભાગ્યે જ આવે છે, સામાન્ય રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાની ફક્ત એક જ ફ્લાઇટ સામાન્ય રીતે અઠવાડિયામાં કાર્યરત હોય છે. આ ઘટનામાં માર્યા ગયેલા ત્રીજા વ્યક્તિ, એક જર્મન મહિલાનો મૃતદેહ હજુ પણ જહાજમાં છે. તેણીનું 2 મેના રોજ મૃત્યુ થયું હતું.

અન્ય હંટાવાયરસથી વિપરીત, એન્ડીસ વાયરસ લોકોમાં ફેલાઈ શકે છે

તપાસમાં પુષ્ટિ મળી છે કે જહાજ પર સવાર ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકો દક્ષિણ અમેરિકામાં ફેલાયેલા હંટાવાયરસથી સંક્રમિત હતા, જેને એન્ડીસ વાયરસ કહેવાય છે. આ એકમાત્ર હંટાવાયરસ છે જે વ્યક્તિથી વ્યક્તિમાં ફેલાય છે; તે હંટાવાયરસ પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમ નામના ગંભીર અને ઘણીવાર જીવલેણ ફેફસાના રોગનું કારણ બની શકે છે.

જહાજ આર્જેન્ટિનાથી રવાના થયું હતું, અને ફાટી નીકળવાના સ્ત્રોતની તપાસ ત્યાં કેન્દ્રિત છે.

WHO એ અહેવાલ આપ્યો છે કે ડચ દંપતી જેમણે સૌપ્રથમ રોગના લક્ષણો દર્શાવ્યા હતા તેઓ જહાજ પર ચઢતા પહેલા આર્જેન્ટિના, ચિલી અને ઉરુગ્વે ગયા હતા. તેઓએ એવા વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી જ્યાં એન્ડીસ વાયરસ ફેલાવવા માટે જાણીતા ઉંદરોની પ્રજાતિઓ હાજર હતી.

AP ને આપેલા લેખિત નિવેદન મુજબ, આર્જેન્ટિનાના આરોગ્ય મંત્રાલયે તેની તપાસ માટે ઉશુઆયા શહેર પસંદ કર્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી ત્યાં કોઈ ટીમ મોકલી નથી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ માલબ્રાન સંસ્થાના વૈજ્ઞાનિકો "આગામી દિવસોમાં" ઉશુઆયાની મુસાફરી કરવાની યોજના ધરાવે છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઉશુઆયા પહોંચ્યા પછી - આર્જેન્ટિનાની રાજધાની, બ્યુનોસ આયર્સથી 3.5 કલાકની ફ્લાઇટ - નિષ્ણાતો કચરાના ઢગલાઓમાં જોવા મળતા ઉંદરોની તપાસ કરશે જેથી તેઓ એન્ડીઝ વાયરસના વાહક છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકાય.

WHO આર્જેન્ટિનાના આરોગ્ય અધિકારીઓ સાથે મળીને દંપતીના ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી વિશે માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યું છે અને પાંચ અલગ અલગ દેશોની પ્રયોગશાળાઓમાં આર્જેન્ટિનાથી 2,500 પરીક્ષણ કીટ મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી છે.

આર્જેન્ટિનાના આરોગ્ય મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો છે કે ગયા વર્ષે હંટાવાયરસથી 28 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જે પાછલા પાંચ વર્ષમાં સરેરાશ 15 મૃત્યુ હતા. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષે નોંધાયેલા કુલ કેસમાંથી લગભગ એક તૃતીયાંશ જીવલેણ હતા.

