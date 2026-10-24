જોર્ડનની ચર્ચમાં દફનવિધિ દરમિયાન અંધાધૂધ ગોળીબાર; 7 લોકોના મોત 40 ઘાયલ
રાજધાની અમ્માનથી લગભગ 180 કિલોમીટર દક્ષિણમાં આવેલા કરક શહેરમાં એક ગ્રીક ઓર્થોડોક્સ ચર્ચમાં ગોળીબારની ઘટના બની હતી
Published : October 24, 2026 at 9:15 AM IST
જેરુસલેમ: શુક્રવારે જોર્ડનમાં એક ચર્ચ ખાતે અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન બંદૂકધારીઓએ અંધાધૂધ ગોળીબાર કર્યો હતો, અધિકારીઓ દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર, આમાં સાત લોકોના મોત થયા હતા અને 40 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ ગોળીબાર રાજધાની અમ્માનથી લગભગ 180 કિલોમીટર (110 માઈલ) દક્ષિણમાં આવેલા કરક (Karak) સ્થિત એક ગ્રીક ઓર્થોડોક્સ ચર્ચમાં થયો હતો.
જોર્ડનની સરકારી ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત ફૂટેજમાં બે બંદૂકધારીઓ દેખાય છે, જેમણે કદાચ પિસ્તોલ પકડી રાખી છે અને તેઓ ચર્ચ તરફ આગળ વધીને ગોળીબાર કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ત્રીજો વ્યક્તિ, જેની પાસે સેમી-ઓટોમેટિક રાઈફલ હોય તેવું લાગે છે, તે નજીક આવીને ગોળીબાર કરે છે અને પછી ત્રણેય જણા ચર્ચ તરફ દોડી જાય છે.
સરકારી નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે આ હુમલો "અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો," પરંતુ તેમાં એ ઉલ્લેખ નથી કે કોઈ હુમલાખોર પકડાયો છે કે માર્યો ગયો છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે "તપાસ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે." જોર્ડનના જાહેર સુરક્ષા નિયામક, મેજર જનરલ ઓબેદલ્લાહ માયતાહે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે ઘાયલ થયેલા લોકોમાંથી 27 લોકો હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે.
રાજા અબ્દુલ્લા દ્વિતિયએ X પર જણાવ્યું હતું કે જોર્ડન "કરકને નિશાન બનાવનારા આતંકવાદી કૃત્યની કડકમાં કડક સજા મળશે." અને "શહીદોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના અને ઘાયલો સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના."
કરક લઘુમતી ખ્રિસ્તી વસ્તીનું ઘર છે. 2016 માં, બંદૂકધારીઓએ કરકમાં શ્રેણીબદ્ધ હુમલાઓમાં પોલીસ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં પ્રવાસીઓમાં લોકપ્રિય ક્રુસેડર કિલ્લાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં સાત અધિકારીઓ સહિત 10 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ડઝનેક ઘાયલ થયા હતા. જોર્ડનના સુરક્ષા દળોએ લાંબા સંઘર્ષ પછી બંદૂકધારીઓને મારી નાખ્યા હતા.
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