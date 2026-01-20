નાઈજીરિયામાં બે ચર્ચા પર બંદૂકધારીઓનો હુમલો, 163 શ્રદ્ધાળુંઓનું અપહરણ
પાદરીએ જણાવ્યું કે, બંદૂકધારીઓએ બે ચર્ચમાંથી 163 શ્રદ્ધાળુઓનું અપહરણ કર્યું છે
Published : January 20, 2026 at 2:14 PM IST
કાનો: નાઈજીરિયાના ઉત્તરી કડુના રાજ્યમાં રવિવારે બે ચર્ચ પર હુમલો કર્યા બાદ હથિયારબંધ ગેંગે 163 ખ્રિસ્તી શ્રદ્ધાળુઓને કિડનેપ કરી લીધા. એક પાદરીએ સોમવારે એજન્સી AFPને આ અંગે જાણકારી આપી.
દેશના ઉત્તર ભાગ માટે ક્રિશ્ચિયન એસોસિએશન ઑફ નાઈજીરિયાના હેડ રેવડેન્ટ જોસેફ હયાબે સોમવારે જણાવ્યું કે, હુમલાખોર મોટી સંખ્યામાં આવ્યા અને ચર્ચોના પ્રવેશદ્વારને બ્લૉક કરી દીધા અને શ્રદ્ધાળુઓને કિડનેપ કરી લીધા.
કડુના શહેરમાં રહેતા હયાબે એએફપીને જણાવ્યું કે, અસલ અપરાધીઓએ 172 લોકોને કિડનેપ કર્યા હતા. તેમાંથી 9 કોઈ રીતે જીવ બચાવીને ભાગી ગયા. અપહરણકર્તા 163 લોકોને પોતાની સાથે જંગલમાં લઈ ગયા છે.
#BREAKING Armed gangs kidnap more than 160 Christian worshippers from two northern Nigerian churches: clergy pic.twitter.com/zVEMNPU8Qi— AFP News Agency (@AFP) January 19, 2026
AFPને સોમવારે મળેલા યુએન સિક્યોરિટી રિપોર્ટમાં પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 100થી વધુ લોકોને કિડનેપ કરવામાં આવ્યા હતા. સમાચાર છે કે, ખ્રિસ્તુ બહુમતી ધરાવતા કજુરૂ જિલ્લાના કુર્મિનવાલી ગામમાં રવિવારે પ્રાર્થના દરમિયાન બંદૂકધારીઓએ બે ચર્ચ પર હુમલો કર્યો.
આ નાઈજીરિયામાં ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન બંનેને ટાર્ગેટ બનાવી કરવામાં આવી રહેલા કિડનેપિંગની નવી ઘટના છે. નાઈજીરિયામાં 'બેન્ડિટ્સ' નામથી ઓળખાતી ગેંગ અવારનવાર ખંડણી માટે મોટા પ્રમાણમાં કિડનેપિંગ કરે છે અને દેશના ઉત્તર તથા મધ્ય ભાગના ગામોને લૂંટે છે. નવેમ્બરમાં હથિયારધારી ગેંગે નાઈજર રાજ્યની એક કેથોલિક સ્કૂલના 300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનું અપહરણ કરી લીધું હતું. તેમને થોડા સપ્તાહ બાદ બે બેચમાં છોડવામાં આવ્યા હતા.
નાઈજીરિયા અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની વચ્ચે આ બાબતે ઝઘડો ચાલી રહ્યો છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દેશના હથિયારધારી ઝઘડાઓમાં ખ્રિસ્તીઓની મોટા પ્રમાણમાં હત્યા કરી છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં અમેરિકાએ એવા લોકો પર હુમલા કર્યા જેમણે તેને અને નાઈજીરિયન સરકારને ઈસ્લામિક સ્ટેટ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા મિલિટેન્ટ્સ ગણાવ્યા હતા.
લાગોસની કન્સલટન્સી એસબીએમ ઈન્ટેલિજન્સના તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર, નાઈજીરિયામાં કિડનેપિંગ મોટાભાગે ખંડણી માટે થાય છે અને આ સંકટ 'એક સ્ટ્રક્ચર્ડ, પ્રોફિટ કમાવાની ઈન્ડસ્ટ્રી' બની ગયું છે, જેણે જુલાઈ 2024 અને જૂન 2025ની વચ્ચે લગભગ 1.66 મિલિયન ડૉલર એકઠાં કર્યા છે.
