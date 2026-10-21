ગુજરાતીએ અમેરિકન સરકારને છેતરી, કોવિડ-19 ટેસ્ટના નકલી બિલ રજૂ કરી છેતરપિંડીનો આરોપ
રાજેશ પટેલ પર વાયર છેતરપિંડીના પાંચ આરોપ છે અને જો દોષિત ઠેરવવામાં આવે તો દરેક ગુનામાં તેને મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 9:35 AM IST
વોશિંગ્ટન: ભારતીય મૂળના એક વ્યક્તિ પર અમેરિકન સરકાર સાથે 66 મિલિયન અમેરિકન ડૉલરની છેતરપિંડીનો આરોપ લાગ્યો છે, તેને 3.8 લાખ કોવિડ-19 ટેસ્ટના બિલ રજૂ કર્યા હતા જે તેની પ્રયોગશાળાએ ક્યારેય આ ટેસ્ટ કર્યા જ નહતા.
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસના નિવેદન અનુસાર, ઇલિનોઇસ સ્થિત ક્લિનિકલ લેબોરેટરીના કો-ઓનર રાજેશ પટેલે મેરેડિયન મેડિકલ સ્ટાફિંગ ઇન્ક. દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા નમૂનાઓ પર 3.8 લાખ નકલી 'નેગેટિવ' પરિણામ તૈયાર કર્યા હતા. તે બાદ, તેને અમેરિકન સ્વાસ્થ્ય સંસાધન અને સેવા પ્રશાસન (HRSA)ના 'અનઇંસ્યોર્ડ પ્રોગ્રામ'ને બિલ મોકલ્યા હતા.
ફેડરલ ફંડેડ પ્રોગ્રામમાં આરોગ્ય વીમા કવરેજ વિનાના વ્યક્તિઓ માટે COVID-19 ટેસ્ટનો ખર્ચ આવરી લેવામાં આવ્યો હતો. સોમવારે ઇલિનોઇસની ઉત્તરી જિલ્લા અદાલતમાં દાખલ કરાયેલા આરોપ મુજબ, રાજેશ પટેલની પ્રયોગશાળાએ HRSAને અંદાજે 66.2 મિલિયન ડોલરના ખોટા દાવાઓ રજૂ કર્યા હતા અને તેમને આશરે 44.1 મિલિયન ડોલર ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.
રાજેશ પટેલને વ્યક્તિગત રીતે આ યોજનામાંથી આશરે 28 મિલિયન ડોલરની આવક મળી હતી. તેના પર વાયર છેતરપિંડી (ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી છેતરપિંડી)ના પાંચ આરોપ છે અને જો દોષિત ઠેરવવામાં આવે તો દરેક ગુનામાં તેને મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે.
ન્યાય વિભાગના ફ્રોડ ડિવિઝનના આસિસ્ટન્ટ એટર્ની જનરલ કોલિન એમ.મેકડોનાલ્ડે જણાવ્યું, "આ આરોપીએ વ્યક્તિગત લાભ માટે વૈશ્વિક સંકટનો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે અને પોતાના અંગત લાભ માટે લાખો COVID-19 ટેસ્ટના નકલી પરિણામ બનાવ્યા અને પછી કરદાતા પાસેથી બિલિંગ કરાવ્યું હતું."
FBI શિકાગોના સ્પેશિયલ એજન્ટ ઇનચાર્જ રાયન વ્હેલને જણાવ્યું, "મહામારી દરમિયાન સહાય કાર્યક્રમો સમાજના નબળા લોકોને જીવન બચાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેમને ફેડરલ હેલ્થકેર ડોલર સોંપવામાં આવ્યા છે. તેમની જવાબદારી પ્રમાણિકપણે અને સચોટ રીતે બિલિંગ કરવાની છે. FBI અને અમારા સહયોગી આ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કંઇ પણ કરશે કે જેઓ પોતાના હેતુઓ માટે કરદાતાઓના ડોલરની છેતરપિંડી કરે છે અને ચોરી કરે છે તેઓને સંપૂર્ણ ન્યાય મળે."
આ ઘટનાની તપાસ FBIના શિકાગો ફિલ્ડ ઓફિસ અને હ્યુમન સર્વિસીસ ઓફિસ ઓફ ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (HHS-OIG)એ કરી છે. છેતરપિંડી સામે લડવાનું વિભાગનું કાર્ય રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટાસ્ક ફોર્સ ટુ એલિમિનેટેડ ફ્રોડને સમર્થન આપે છે, જે ફેડરલ લાભ કાર્યક્રમોમાં છેતરપિંડી, બગાડ અને દુરૂપયોગને દૂર કરવા માટે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સની અધ્યક્ષતામાં એક સંપૂર્ણ સરકારી પ્રયાસ છે.
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