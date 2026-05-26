અમેરિકાના વર્જિનિયામાં મહેસાણાની પાટીદાર યુવતી મેઘનાબેન પટેલની ગોળી મારીને કરુણ હત્યા, સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા

એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ ઘટના 23 મે, શનિવારના રોજ વર્જિનિયાના એક સુપરમાર્કેટમાં બની હતી, જ્યારે ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ આજે સામે આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 4:27 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 4:56 PM IST

મહેસાણા: અમેરિકામાં વસતા ભારતીયો અને ખાસ કરીને ગુજરાતી સમુદાય પર જીવલેણ હુમલાઓની ઘટનાઓ અટકવાનું નામ લેતી નથી. ડોલર કમાવવાની લાલચ અને પરિવારના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની આશા સાથે અમેરિકા ગયેલા પરિવારો પર અચાનક આભ તૂટી પડ્યું હોય તેવી આઘાતજનક ઘટનાઓ અવારનવાર સામે આવી રહી છે.

તાજેતરમાં વર્જિનિયા સ્ટેટમાં એક કંપાવનારી ઘટના બની છે. મૂળ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના જંત્રાલ ગામની પાટીદાર યુવતી મેઘનાબેન પટેલની અજાણ્યા બુરખાધારી શખ્સે ગોળી મારીને કરુણ હત્યા કરી નાખી છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મેઘનાબેન પટેલ પોતાના પરિવાર સાથે અમેરિકામાં સ્થાયી થયાં હતાં અને ત્યાં એક સ્ટોરમાં કામ કરતાં હતાં. ઘટનાના દિવસે તેઓ રોજ મુજબ સ્ટોર પર હાજર હતાં. આ દરમિયાન લૂંટના ઈરાદે એક અજાણ્યો શખ્સ ચહેરા પર બુરખો બાંધીને અચાનક સ્ટોરમાં ઘૂસી આવ્યો. તેણે કોઈ વાતચીત કે ચેતવણી વિના સીધો જ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું.

આ સમગ્ર હુમલો માત્ર 26 સેકન્ડમાં પૂરો થયો. હુમલાખોરે મેઘનાબેન પર અનેક ગોળીઓ વરસાવી અને લૂંટ કરીને ફરાર થઈ ગયો. ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત મેઘનાબેનનું ઘટનાસ્થળે જ અથવા હોસ્પિટલ જતાં પહેલાં મોત નીપજ્યું.

આ દુ:ખદ સમાચાર વતન પહોંચતા જંત્રાલ ગામ અને સમગ્ર પરિવારમાં માતમ છવાઈ ગયો. દીકરીને ગુમાવવાના આઘાતથી પરિવારજનો તૂટી પડ્યા છે. ગામલોકોની આંખોમાં પણ આંસુઓ છલકાઈ રહ્યાં છે.

અમેરિકામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાતીઓ પર ખાસ કરીને હાઈવે પર આવેલા સ્ટોર્સ, મોટેલ્સ અને ગેસ સ્ટેશનો પર લૂંટ અને ફાયરિંગના કિસ્સાઓમાં ચિંતાજનક વધારો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકાના ગન કલ્ચરને કારણે નિર્દોષ લોકો વારંવાર ભોગ બની રહ્યા છે.

પોલીસ તપાસ:

ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારને કોર્ડન કરીને સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કર્યા છે અને હુમલાખોરને પકડવા માટે મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટના લૂંટના ઈરાદે જ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આ ઘટના સમગ્ર ગુજરાતી સમાજ માટે મોટી લાલબત્તી છે. વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓને કામના સ્થળે વધુ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. સ્થાનિક ગુજરાતી સંગઠનો અને ભારતીય સમુદાયના આગેવાનોએ આ હત્યાની તીવ્ર નિંદા કરી છે અને ભારતીય દૂતાવાસ તથા અમેરિકન વહીવટીતંત્ર સમક્ષ એનઆરઆઈઓની સુરક્ષાનો મુદ્દો મજબૂતાથી ઉઠાવવાની માંગ કરી છે.

મેઘનાબેનના હત્યારાને જલદી પકડીને કડક સજા ફટકારવામાં આવે તેવી સમગ્ર સમુદાયની માંગ છે.

