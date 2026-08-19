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મધ્ય આફ્રિકન રિપબ્લિકમાં મોટી દુર્ઘટના, સોનાની ખાણમાં ભેખડ ધસી પડતા અસંખ્ય શ્રમિકો દાબયા, 30 લોકોના મોત

સરકારી પ્રવક્તાના જણાવ્યા મુજબ, સરકાર અસરગ્રસ્તોને રાહત અને સહાય પૂરી પાડવા માટે સખત મહેનત કરી રહી છે.

સાંકેતિક તસ્વીર
સાંકેતિક તસ્વીર (IANS)
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By ANI

Published : August 19, 2026 at 9:06 AM IST

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બાંગુઈ: પશ્ચિમ મધ્ય આફ્રિકન રિપબ્લિકમાં મંગળવારે સોનાની ખાણનો એક ભાગ ધસી પડ્યો, જેનાથી ઓછામાં ઓછા 30 ખાણશ્રમિકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે, અને અસંખ્ય લોકો ફસાયા છે. ઘટનાને પગલે રાહત-બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

અહેવાલો અનુસાર, બચી ગયેલા ખાણમજુરોમાંથી એક ફ્લોરિયન ગાગુએન્ડેએ જણાવ્યું હતું કે, મંગળવારે સવારે નાના-મામ્બ્રે પ્રીફેક્ચરના અબ્બા વિસ્તારમાં લો-ટેક, પરંપરાગત રીતે સંચાલિત ખાણ ધરાશાયી થઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે બચાવ કાર્યકરો અન્ય શ્રમિકોને શોધી રહ્યા હતા જેમને ફસાયેલા હોવાની આશંકા હતી, જોકે તેમને જીવતા શોધવાની શક્યતા ઓછી હતી.

સબ-પ્રીફેક્ચરના ડેપ્યુટી મેયર સોલેમાને બીએ જણાવ્યું હતું કે, બચાવ કાર્યકરો અને રહેવાસીઓ કેટલાક કલાકોમાં તૂટી પડેલી ખાણમાંથી 30 મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યા હતા, અને ઘાયલ ખાણિયોની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. સોલેમાને બીએ કહ્યું, "આ ભયંકર છે, અને અમે સંગઠનો અને બધા સદ્ભાવના ધરાવતા લોકો પાસેથી મદદ માંગી રહ્યા છીએ જેથી જે લોકો આમ કરવામાં અસમર્થ છે તેમને બચાવી શકાય."

ઘટનાસ્થળ પરથી ફૂટેજમાં લોકો અંધાધૂંધી વચ્ચે બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા દેખાય છે. કાદવમાં લપાયેલા મોટાભાગે યુવાન ખાણશ્રમિકો (પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને) ખાડામાંથી મૃતદેહો ખેંચતા જોવા મળ્યા હતા. વિશાળ વિસ્તારમાં ઘણા અન્ય ખાણકામ કરનારાઓ અને મજૂરો છૂટાછવાયા જોવા મળ્યા, કેટલાક મદદ માટે પોકાર કરી રહ્યા હતા.

સરકારના પ્રવક્તા એવારિસ્ટે નગામાનાએ પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી, અને કહ્યું કે અધિકારીઓ અસરગ્રસ્તોને રાહત અને સહાય પૂરી પાડવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. મધ્ય આફ્રિકન રિપબ્લિકમાં નાના પાયે કરાતા ખાણકામમાં ભેખડ ધસી પડવાની ઘટનાઓ સામાન્ય છે, આ કામમા હજારો લોકો સંકળાયેલા છે. આ કાર્ય જોખમી છે કારણ કે, ખાણકામ કરનારાઓ પાસે ઘણી લખત પૂરતા સલામતી સાધનોનો નથી હોતા અને આ પ્રકારની દુર્ઘટનાઓ ઘણીવાર જીવલેણ સાબિત થાય છે.

TAGGED:

GOLD MINE COLLAPSES IN AFRICA
30 MINERS KILLED
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
ખાણમાં દુર્ઘટના
GOLD MINE COLLAPSES

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