નેપાળમાં Gen G ગ્રુપ રાજકીય પક્ષ બનાવશે, ચૂંટણી લડવા માટે શરતો નક્કી કરશે

Gen G ના એક નેતાએ કહ્યું કે નેપાળી યુવાનોના વધતા સ્થળાંતરને કારણે હિમાલયના રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ અટકી ગયો છે.

નેપાળમાં Gen Gનું પ્રદર્શન
નેપાળમાં Gen Gનું પ્રદર્શન (ફાઈલ ફોટો - ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
કાઠમંડુ: નેપાળમાં જનરલ જી ગ્રુપ એક રાજકીય પક્ષની સ્થાપના કરશે. શનિવારે, Gen G ગ્રુપે જાહેરાત કરી કે આગામી વર્ષની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં તેમની ભાગીદારી ચોક્કસ શરતો પૂર્ણ થવા પર નિર્ભર રહેશે. ચૂંટણી 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ યોજાવાની છે. Gen G ચળવળ સાથે સંકળાયેલા મિરાજ ધુંગાનાના નેતૃત્વમાં, જૂથે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેનો એજન્ડા જાહેર કર્યો.

મિરાજ ધુંગાનાએ કહ્યું કે તેઓ Gen G યુવાનોને એક કરવા માટે એક રાજકીય પક્ષ બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તેમની મૂળભૂત માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ ચૂંટણી લડશે નહીં. જૂથ બે મુખ્ય એજન્ડાની હિમાયત કરી રહ્યું છે: સીધી રીતે ચૂંટાયેલી કારોબારી વ્યવસ્થા અને વિદેશમાં રહેતા નેપાળી નાગરિકો માટે મતદાન અધિકાર.

ધુંગાનાનાના જણાવ્યા મુજબ, તેમના જૂથે નક્કી કર્યું છે કે ઝેન-જી ચળવળ સાથે સંકળાયેલા યુવાનોને એક કરવા માટે રાજકીય પક્ષની રચના જરૂરી છે. પોતાનો એજન્ડા જાહેર કરતા, ધુંગાનાએ ભ્રષ્ટાચારને નિયંત્રિત કરવા માટે નાગરિક-નેતૃત્વ હેઠળની તપાસ સમિતિની રચના અને આર્થિક પરિવર્તન પર સ્પષ્ટ નીતિ અપનાવવા પર ભાર મૂક્યો.

રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં તમામ પક્ષો પાસેથી સામૂહિક પ્રતિબદ્ધતા અને સહયોગની હાકલ કરતા, ધુંગાનાએ કહ્યું, "અમે સુશાસન, પારદર્શિતા અને ભ્રષ્ટાચારને કાબુમાં લેવા જેવા મુદ્દાઓ માટે લડતા રહીશું. અમે ઝેન-જી યુવાનોના બલિદાનને વ્યર્થ જવા દઈશું નહીં." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તેઓ હાલમાં નવા પક્ષ માટે યોગ્ય નામ માટે સૂચનો એકત્રિત કરી રહ્યા છે.

ઝેન-જી નેતાએ કહ્યું કે રોજગાર માટે વિદેશમાં નેપાળી યુવાનોના વધતા સ્થળાંતરને કારણે હિમાલયી રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ અટકી ગયો છે. તેમણે કહ્યું કે અગાઉની સરકારોને આવા દબાણયુક્ત મુદ્દાઓને સંબોધવા માટે જવાબદાર ઠેરવવા જોઈએ. આર્થિક બાબતો પર તેમના જૂથના વલણ વિશે બોલતા, તેમણે સ્થાનિક ઉત્પાદનને વધારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

ધુંગાનાએ કહ્યું, "આપણે ત્રણ અબજની સંયુક્ત વસ્તી ધરાવતા બે ગીચ વસ્તીવાળા પડોશી દેશોથી ઘેરાયેલા છીએ, તેથી આપણે પડોશી બજારોને લક્ષ્ય બનાવતી વખતે અમારા ઉત્પાદન વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે."

તેમણે વચગાળાની સરકારને બંધ ઉદ્યોગોને ફરીથી ખોલવા અને નવી નોકરીઓ બનાવવાની પ્રક્રિયા તાત્કાલિક શરૂ કરવા પણ વિનંતી કરી. તેમણે પ્રવાસન ક્ષેત્રના વિકાસ અને પ્રોત્સાહનની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. આગામી વર્ષે 5 માર્ચે પ્રતિનિધિ ગૃહની નવી ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલ દ્વારા 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુશીલા કાર્કીના નેતૃત્વમાં વચગાળાની સરકારની રચના કરવામાં આવી હતી.

ગયા મહિને, નેપાળમાં ભ્રષ્ટાચાર અને સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ પર સરકારી પ્રતિબંધ સામે Gen Gના નેતૃત્વમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા, જેના પરિણામે કે.પી. શર્મા ઓલીની આગેવાની હેઠળની સરકારને પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવી હતી.

