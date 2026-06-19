‘પ્રાચીન ભારતમાં તેના ઊંડા મૂળિયાંથી, યોગ ખરેખર વૈશ્વિક બની ગયો છે’ - એન્ટોનિયો ગુટેરેસ
આ વર્ષની થીમ પર ભાર મૂકતા, ગુટેરેસે કહ્યું કે તે વિશ્વભરની વૃદ્ધ વસ્તી માટે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી, ગતિશીલતા અને ગૌરવના મહત્વને દર્શાવે છે.
By PTI
Published : June 19, 2026 at 11:02 AM IST
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે, યુએનના વડા એન્ટોનિયો ગુટેરેસે જણાવ્યું હતું કે પ્રાચીન ભારતમાં ઉદ્ભવેલો યોગ ખરેખર વૈશ્વિક બન્યો છે, જે તમામ ધર્મોના લાખો લોકોને મદદ કરી રહ્યો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી મિશન દ્વારા ગુરુવારે વિશ્વ સંસ્થાના મુખ્યાલયમાં "સ્વસ્થ વૃદ્ધત્વ માટે યોગ" થીમ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
યુએન મુખ્યાલયના ઉત્તર લૉન પર ગાંધીજીની પ્રખ્યાત પ્રતિમા પાસે રંગબેરંગી યોગ મેટ સરસ રીતે ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. યોગ સાધકો, રાજદ્વારીઓ, યુએન અધિકારીઓ, રાજદ્વારી કોર્પ્સના સભ્યો અને ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના સભ્યો યોગ દિવસની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા.
2028-29 કાર્યકાળ માટે યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં અસ્થાયી બેઠક માટે ભારતની ઉમેદવારીની જાહેરાત કરતું એક ખાસ બેનર પણ સ્ટેજ પર મૂકવામાં આવ્યું હતું. તેમાં "#India4UNSC 2028-29 શાંતિ, ગ્રહ, પ્રગતિ" સંદેશ લખાયેલો હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર પોતાના સંદેશમાં, મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે કહ્યું, "આપણે એક પ્રાચીન પ્રથાની ઉજવણી કરવા માટે ભેગા થયા છીએ જે સંતુલન, સંપૂર્ણતા અને આપણા શરીર અને વિશ્વ સાથે શાંતિપૂર્ણ જોડાણ પર ભાર મૂકે છે."
યુએનના વડાએ કહ્યું, "પ્રાચીન ભારતમાં ઉદ્ભવેલો, યોગ ખરેખર વૈશ્વિક બન્યો છે, જે તમામ ધર્મો અને સંસ્કૃતિઓના લાખો લોકોને શાંતિ શોધવા, શક્તિને મજબૂત કરવા અને હેતુપૂર્ણ રીતે જીવવામાં મદદ કરે છે."
આ વર્ષની થીમ, "સ્વસ્થ વૃદ્ધત્વ માટે યોગ" પર ભાર મૂકતા, ગુટેરેસે કહ્યું કે તે વિશ્વભરમાં ઉંમર વધતા શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી, ગતિશીલતા અને ગૌરવના મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે.
"નમસ્તે" સાથે પોતાનો સંદેશ સમાપ્ત કરતા, ગુટેરેસે કહ્યું, "યોગ આપણને માઇન્ડફુલનેસ, આદર અને આપણી જાત, આપણા ગ્રહ અને એકબીજાની સંભાળ શીખવે છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસે, ચાલો આપણે આપણા માનવ પરિવારના વૃદ્ધ સભ્યોની પણ સંભાળ રાખીએ અને એક એવી દુનિયા બનાવીએ જ્યાં દરેક પેઢી સ્વસ્થ જીવન જીવી શકે." સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ, રાજદૂત હરીશ પાર્વથનેનીએ સંબોધન કરતા કહ્યું કે, જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 12 વર્ષ પહેલાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવાનો વિચાર રજૂ કર્યો હતો, ત્યારે "તેમનું વિઝન એ હતું કે તે વિશ્વના દરેક ખૂણા સુધી પહોંચે, ફક્ત એક વ્યક્તિગત ચળવળ નહીં પરંતુ એક જન આંદોલન બને જ્યાં લોકો સ્વસ્થ જીવન જીવે, સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે અને અંતે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગને પ્રોત્સાહન આપે."
પાર્વથનેનીએ કહ્યું કે "સૌથી સરળ" યોગ આસન 'નમસ્તે' છે, જે "મન અને શરીર, અને માનવ અને પ્રકૃતિની એકતાનું પ્રતીક છે." આ વર્ષની યોગ અને વૃદ્ધત્વની થીમનો ઉલ્લેખ કરતા, પાર્વથનેનીએ મજાકમાં શ્રોતાઓને કહ્યું, "જોકે તમે બધા યુવાન છો, આપણામાંથી કેટલાકને યોગ આપણને વૃદ્ધત્વ પ્રક્રિયાને વધુ સરળતાથી કેવી રીતે જીવવામાં મદદ કરી શકે છે તેના પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડી શકે છે."
સભાને સંબોધતા, 81 વર્ષીય યોગમાતા કેઇકો આઈકાવા - જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ મહિલા હિમાલયી સિદ્ધ ગુરુ - એ કહ્યું, "યોગે મારું જીવન બદલી નાખ્યું." તેણીએ યાદ કર્યું કે તેણીએ 18 વર્ષની ઉંમરે પહેલી વાર યોગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને અચાનક ખીલ થઈ ગયા હતા. 60 વર્ષથી વધુ સમયથી યોગ કરી રહેલી આઈકાવાએ કહ્યું કે સાચું સ્વાસ્થ્ય ફક્ત રોગની ગેરહાજરીનો અર્થ નથી.
"તેવી જ રીતે, દીર્ધાયુષ્યનો અર્થ ફક્ત લાંબો સમય જીવવું નથી. તેનો અર્થ હેતુ, કૃતજ્ઞતા, પ્રેમ અને જુસ્સા સાથે જીવવું છે." જેમ જેમ વિશ્વ સંઘર્ષ, વિભાજન, એકલતા, પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ અને માનસિક તાણ સહિત અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે - તેણીએ ભાર મૂક્યો કે શાંતિ એ અશક્ય સ્વપ્ન નથી.
તેમણે કહ્યું, "શાંતિ આપણામાંના દરેકથી શરૂ થાય છે. જ્યારે આપણા હૃદયમાં શાંતિ હોય છે, ત્યારે આપણા પરિવારોમાં શાંતિ હોય છે. જ્યારે પરિવાર શાંતિથી રહે છે, ત્યારે સમુદાય પણ શાંતિપૂર્ણ બને છે... આમ, આંતરિક શાંતિ વિશ્વ શાંતિ તરફ દોરી જાય છે. યોગ અને ધ્યાન એ શક્તિશાળી માર્ગો છે જે આપણને શાંતિ તરફ દોરી જાય છે."
આ પ્રસંગે, આર્ટ ઓફ લિવિંગના શિક્ષકો સહિત ઘણા પ્રશિક્ષકોએ મેળાવડા માટે એક ખાસ યોગ સત્રનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં આસનો, કસરતો, શ્વાસ લેવાની તકનીકો અને ધ્યાનનો સમાવેશ થતો હતો. ઉનાળાના દિવસે લોકોએ સ્વચ્છ, વાદળી આકાશ અને હળવી પવનમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.
તેની વ્યાપક લોકપ્રિયતાને ધ્યાનમાં રાખીને, સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ડિસેમ્બર 2014 માં 21 જૂનને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવા માટે UNGA (યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી) નો ઠરાવ ભારત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને રેકોર્ડ 175 સભ્ય દેશોએ ટેકો આપ્યો હતો.
આ પ્રસ્તાવ સૌપ્રથમ મોદીએ મહાસભાના 69મા સત્રના ઉદઘાટન પ્રસંગે પોતાના ભાષણમાં રજૂ કર્યો હતો, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું: "યોગ આપણી પ્રાચીન પરંપરાની એક અમૂલ્ય ભેટ છે."
"યોગ મન અને શરીર, વિચાર અને ક્રિયાની એકતાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપે છે... એક સર્વાંગી અભિગમ જે આપણા સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી માટે મૂલ્યવાન છે. યોગ ફક્ત કસરત વિશે નથી; તે પોતાની જાત, વિશ્વ અને પ્રકૃતિ સાથે એકતાની ભાવના શોધવાનો એક માર્ગ છે."