ફ્રાન્સિસ હેલ્ઝેનને ફિઝિક્સનો નોબેલ, અવકાશમાંથી આવતા રહસ્યમયી કણોને પકડવાની શોધ કરી
સ્વીડનના સ્ટોકહોમમાં રોયલ સ્વીડિશ એકેડમી ઓફ સાયન્સ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
Published : October 6, 2026 at 5:34 PM IST
ફિઝિક્સમાં 2026નો નોબેલ પુરસ્કાર ફ્રાન્સિસ હેલ્ઝેનને "આઇસક્યુબ ન્યુટ્રિનો ઓબ્ઝર્વેટરીમાં નિર્ણાયક યોગદાન અને ખગોળ ભૌતિક મૂળના ઉચ્ચ-ઊર્જા ન્યુટ્રિનોની શોધ માટે એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
મંગળવારે સ્વીડનના સ્ટોકહોમમાં રોયલ સ્વીડિશ એકેડમી ઓફ સાયન્સ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ફ્રાન્સિસ હેલ્ઝેનનો જન્મ 1944માં બેલ્જિયમના ટિએનનમાં થયો હતો. તેમણે 1969માં બેલ્જિયમના કેયુ લ્યુવેન ખાતે PhD કર્યું હતું અને હવે તેઓ USAની વિસ્કોન્સિન-મેડિસન યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર તરીકે કાર્ય કરે છે.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
પુરસ્કારની જાહેરાત માટે જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, હેલ્ઝેનને સમજાયું કે સાઉથ પોલ પરના બરફનો ઉપયોગ ન્યુટ્રિનો તરીકે ઓળખાતા કણોને ટ્રેક કરવા માટે થઇ શકે છે. નિવેદનમાં કહેવામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેમનું દૃષ્ટિકોણ અને વૈજ્ઞાનિક નેતૃત્ત્વ આઇસક્યુબ ન્યુટ્રિનો ઓબ્ઝર્વેટરી માટે મૂળભૂત રહ્યું છે- એક ઘન કિલોમીટર બરફ જે પ્રકાશ સેન્સરથી સજ્જ છે. આઇસક્યુબનો ઉપયોગ કરીને, સંશોધકો દૂરના બ્રહ્માડમાં અત્યંત ઊર્જા-સમૃદ્ધ પ્રક્રિયાઓમાંથી ન્યુટ્રિનો મેળવી શકે છે.
ફ્રાન્સિસ હેલ્ઝેનની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા
"આ એક મોટું આશ્ચર્ય હતું. સ્વાભાવિક છે કે મેં તેની અપેક્ષા રાખી નહતી. હું એક સમિતિની બેઠક માટે ઇટાલીની યાત્રા પર છું." પુરસ્કારની જાહેરાત કરનારાઓ સાથેની ફોન વાતચીત દરમિયાન કહ્યું, "મને આશા છે કે આ પુરસ્કાર તે સહયોગ અને ખાસ કરીને એવા લોકોના યોગદાનને માન્યતા આપશે જેમણે સમય જતાં આ પ્રોજેક્ટમાં નિર્ણાયક અને મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી."
નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતાઓને ડિસેમ્બરમાં સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમમાં સન્માનિત કરવામાં આવશે, તેમણે મેડલ, ડિપ્લોમા અને પુરસ્કાર રકમ આપવામાં આવશે. 2026માં નોબેલ પુરસ્કારની રકમ આશરે 11.5 કરોડ રૂપિયા છે.
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