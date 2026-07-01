કાર્નેગીની 2026ની ‘ગ્રેટ ઇમિગ્રન્ટ્સ' યાદીમાં ચાર ભારતીય-અમેરિકનોનો સમાવેશ
2026ની આ યાદીમાં 21 દેશોના 25 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે પાછળથી અમેરિકન નાગરિકત્વ મેળવ્યું હતું.
By PTI
Published : July 1, 2026 at 3:37 PM IST
હ્યુસ્ટન: સાયબર સિક્યુરિટી એક્ઝિક્યુટિવ નિકેશ અરોરા અને હાર્વર્ડ પ્રોફેસર મહઝરીન બનાજી સહિત ચાર ભારતીય-અમેરિકનોને કાર્નેગી કોર્પોરેશન ઓફ ન્યૂ યોર્કની પ્રતિષ્ઠિત "ગ્રેટ ઇમિગ્રન્ટ્સ, ગ્રેટ અમેરિકન્સ" 2026 ની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
સન્માનિત અન્ય ભારતીય-અમેરિકનોમાં હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલના પ્રોફેસર ડૉ. સંજીવ ચોપરા અને વર્ટેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ્સના પ્રમુખ અને સીઈઓ રેશ્મા કેવલરામાણીનો સમાવેશ થાય છે.
2026 ની યાદીમાં 21 દેશોના 25 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે યુએસ નાગરિકતા પ્રાપ્ત કરી છે. આ જાહેરાત ત્યારે કરવામાં આવી છે જ્યારે અમેરિકા તેની સ્વતંત્રતાની 250મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
આ વ્યક્તિઓને કાર્નેગી કોર્પોરેશનના વાર્ષિક "ચોથી જુલાઈ ગ્રેટ ઇમિગ્રન્ટ્સ, ગ્રેટ અમેરિકન્સ" અભિયાનના ભાગ રૂપે સન્માનિત કરવામાં આવશે, જે અમેરિકામાં ઇમિગ્રન્ટ્સના યોગદાનની ઉજવણી કરે છે.
પાલો અલ્ટો નેટવર્ક્સના ચેરમેન અને સીઈઓ અરોરાનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશમાં થયો હતો. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં હૈદરાબાદમાં જન્મેલા સામાજિક મનોવિજ્ઞાની બનાજી, ગર્ભિત પૂર્વગ્રહ પર તેમના ક્રાંતિકારી કાર્ય માટે જાણીતા છે.
નવી દિલ્હીમાં જન્મેલા ચોપરા હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલમાં પ્રખ્યાત લીવર રોગ નિષ્ણાત અને શિક્ષક છે, જ્યારે મુંબઈમાં જન્મેલા કેવલરામણી વર્ટેક્ષ ફાર્માસ્યુટિકલ્સના વડા છે.
ગયા વર્ષે, ભારતીય મૂળના નાગરિક અધિકાર હિમાયતી મંજુષા પી. કુલકર્ણી અને યેલ યુનિવર્સિટીના ખગોળ ભૌતિકશાસ્ત્રી પ્રિયમવદા નટરાજનને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
અગાઉના ભારતીય મૂળના સન્માનિતોમાં નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા અભિજીત બેનર્જી, જાહેર આરોગ્ય નિષ્ણાત આશિષ કુમાર ઝા, અર્થશાસ્ત્રી ગીતા ગોપીનાથ, નાસાના વૈજ્ઞાનિક કમલેશ લુલ્લા, ભૂતપૂર્વ યુએસ સર્જન જનરલ વિવેક મૂર્તિ, એડોબના સીઈઓ શાંતનુ નારાયણ અને આલ્ફાબેટના સીઈઓ સુંદર પિચાઈનો સમાવેશ થાય છે.