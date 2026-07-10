ઇરાન: પૂર્વ સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇને મશહદમાં દફનાવવામાં આવ્યા, અંતિમ વિધિમાં હજારો લોકો સામેલ થયા
ખામેનેઇના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન લોકો ટ્રમ્પ વિરોધી બેનર લઇને જોવા મળ્યા હતા. ઇરાન અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિને તેના માટે જવાબદાર માને છે.
By ANI
Published : July 10, 2026 at 9:17 AM IST
તેહરાન: ઇરાનના પૂર્વ સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇને મશહદમાં ઇમામ રઝાની દરગાહમાં દફનાવવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન હજારો સમર્થકો તેમણે અંતિમ વિદાય આપવા માટે ભેગા થયા હતા. આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇ 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.
ખામેનેઇના પાર્થિવ શરીરને અંતિમ સંસ્કારના ભાગ રૂપે ઇમામ રઝાની કબરની આસપાસ લઇ જવામાં આવ્યો હતો અને દાર અલ-ધિકર પ્રાર્થના હોલમાં દફનાવવામાં આવ્યો હતો. અંતિમ સંસ્કારની નમાઝ તેમના સૌથી મોટા પુત્ર સૈયદ મુસ્તફા ખામેનેઇએ પઢી હતી. ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાન બ્રોડકાસ્ટિંગ (IRIB) અનુસાર, દાનેશ સ્કવેર અને ઇમામ રઝા દરગાહ વચ્ચે ભારે ભીડને કારણે ખામેનેઇના શબને હવાઇ જહાજથી પવિત્ર દરગાહ સુધી લઇ જવો પડ્યો હતો.
સરકારી મીડિયાએ કેટલીક તસવીરો બતાવી હતી જેમાં મશહદમાં અંતિમ સંસ્કારના રસ્તા પર શોક મનાવનારા લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળતી હતી અને તે પૂર્વ સુપ્રીમ લીડરના શબને અંતિમ વિદાય આપવા માટે જઇ રહેલા કાફલાને ઘેરી રહ્યા હતા. બીજી તરફ ખામેનેઇના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન હાજર ભીડ ટ્રમ્પ વિરોધી બેનર લઇને ઉભેલી જોવા મળી હતી. તેહરાનનું વલણ સામે આવ્યું કે તે નેતાના મોત માટે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જવાબદાર માને છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઇરાનના નવા નિયુક્ત સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઇ આ દરમિયાન સામેલ થયા નહતા.
VIDEO | Iran's former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei laid to rest, months after being killed in US-Israeli airstrikes.— Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5y4Bf39Yvb
આ વર્ષની શરૂઆતમાં 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલામાં અલી ખામેનેઇની હત્યા કરવામાં આવી હતી જેનાથી સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયામાં મોટા પાયે સંઘર્ષ શરૂ થયો હતો. આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇના મોત બાદ તેમના પુત્ર મોજતબા ખામેનેઇને ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના નવા સુપ્રીમ લીડર બનાવવામાં આવ્યા હતા. ગયા મહિને આ યુદ્ધ રોકવા માટે અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે 14 સુત્રીય MoU પર હસ્તાક્ષર થયા હતા, જેનો અર્થ બન્ને દેશો વચ્ચે દુશ્મની સમાપ્ત કરવા અને વાતચીતનો રસ્તો ખોલવાનો હતો.
જોકે, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે ઇરાન સાથે સીઝફાયર તેમના માટે અસલમાં પૂર્ણ થઇ ગયું છે અને કહ્યું કે હવે તે તેહરાન સાથે ડિપ્લોમેટિક ડિલ કરવા માંગતું નથી. તુર્કીમાં નાટો (NATO) સમિટમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહ્યું કે શાંતિ પ્રક્રિયા સમાપ્ત થઇ ગઇ છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે મને લાગે છે કે આ સમાપ્ત થઇ ગયું છે. હું હવે ડિલ કરવા માંગતો નથી. તે ખરાબ લોકો છે...તેમણે બીમાર લોકો લીડ કરી રહ્યા છે. જ્યા સુધી મારો સવાલ છે, તેમની સાથે ડિલ કરવી માત્ર સમયની બરબાદી છે.
આ પણ વાંચો: