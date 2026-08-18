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ઈમરાન ખાનના મેડિકલ રિપોર્ટ જોઈ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અલ્ફીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી

અલ્વીએ કહ્યું કે તેમને સૌથી વધુ ચિંતા ખાનની બેચેની, તણાવના સ્તર, હૃદયના ધબકારા ઝડપી થવા અને હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લઈને છે

અલ્વીએ કહ્યું કે તેમને સૌથી વધુ ચિંતા ખાનની બેચેની, તણાવના સ્તર, હૃદયના ધબકારા ઝડપી થવા અને હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લઈને છે
અલ્વીએ કહ્યું કે તેમને સૌથી વધુ ચિંતા ખાનની બેચેની, તણાવના સ્તર, હૃદયના ધબકારા ઝડપી થવા અને હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લઈને છે (IANS)
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By ANI

Published : August 18, 2026 at 10:54 AM IST

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ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ આરિફ અલ્વીએ મંગળવારે દાવો કર્યો કે જેલમાં બંધ પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની તબિયત લથડી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, તેમની મેડિકલ રિપોર્ટ ચિંતાજનક છે અને ઇમરાન ખાનની બેચેની, હૃદયના ધબકારા વધવા તથા હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

X પર એક પોસ્ટમાં અલ્વીએ કહ્યું, “ઇમરાન ખાનનો મેડિકલ રિપોર્ટ ચિંતાજનક છે. મેં ઘણા નિષ્ણાતો સાથે આ રિપોર્ટ જોયો છે અને હું તેને સરળ ભાષામાં રજૂ કરી રહ્યો છું, જેથી દરેક પાકિસ્તાની સમજી શકે કે ખરેખર શું થઈ રહ્યું છે.”

અલ્વીએ કહ્યું કે તેમને સૌથી વધુ ચિંતા ખાનની “બેચેની અને તણાવના સ્તર,” “હૃદયના ધબકારા ઝડપી થવા” અને “હાઈ બ્લડ પ્રેશર”ને લઈને છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રિપોર્ટમાં ઊંઘ ન આવવાનો ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ ઇમરાન ખાનને આપવામાં આવી રહેલી દવાઓ પરથી તેના સંકેતો મળે છે.

તેમણે કહ્યું, “હું ઇમરાન ખાનને 35 વર્ષથી વધુ સમયથી ઓળખું છું. તણાવ ક્યારેય તેમની નબળાઈ રહ્યો નથી. હવે તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચવો એ દર્શાવે છે કે ત્રણ વર્ષની જેલ અને સંપૂર્ણપણે એકલા રહેવાની તેમના પર કેવી અસર પડી છે.” અલ્વીએ ખાનના તણાવ માટે પાકિસ્તાનની વર્તમાન પરિસ્થિતિ, તેમના સાથીઓની ધરપકડ, તેમને મળેલી સજા અને તેમની હત્યાનો પ્રયાસ, તેમજ એકલતા અને અખબારો, પુસ્તકો તથા બહારની દુનિયાની માહિતી સુધી પહોંચ ન હોવાને કારણ ગણાવ્યું.

અલ્વીએ ઇમરાન ખાનના હાર્ટ રેટને લઈને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે તેમનો હાર્ટ રેટ વધીને 54 બીટ પ્રતિ મિનિટ (bpm) થઈ ગયો છે, જ્યારે સામાન્ય રીતે આરામની સ્થિતિમાં તેમનો હાર્ટ રેટ આના કરતાં ઓછો રહેતો હતો.

અલ્વીએ કહ્યું, “તેમનો હાર્ટ રેટ 54 બીટ પ્રતિ મિનિટ છે. ડૉક્ટર તેને ‘સામાન્ય’ કહેશે, પરંતુ તેમના માટે તે સામાન્ય નથી.” તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે ખાનને હૃદયના ધબકારા ઝડપી થતા હોવાની ફરિયાદ હતી. અલ્વીએ કહ્યું કે ઇમરાન ખાનને “તાત્કાલિક 24 કલાક માટે હોલ્ટર મોનિટરની જરૂર છે” અને તેમના બ્લડ પ્રેશરની દરરોજ યોગ્ય રીતે દેખરેખ રાખવાની માંગ કરી.

તેમણે અનેક મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવવાની પણ સલાહ આપી, જેમાં સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ, ઇકોકાર્ડિયોગ્રામ, કાર્ડિયાક MRI, કાર્ડિયાક આર્ટરી કેલ્શિયમ સ્કેન અને કાર્ડિયાક CT એન્જિયોગ્રામનો સમાવેશ થાય છે. જરૂર પડે તો અન્ય ટેસ્ટ કરાવવાની પણ તેમણે સલાહ આપી.

અલ્વીએ કહ્યું, “હું ખૂબ ચિંતિત છું. એકલા રહેવાને કારણે તેમના શરીર પર ખરાબ અસર પડી રહી છે. જો આ બાબત પર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે, તો નુકસાન એટલું ગંભીર હોઈ શકે છે કે તેને સુધારી ન શકાય અને આગળ પણ વધુ મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે.”

ખાનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની માંગ કરતાં અલ્વીએ કહ્યું, “ઇમરાન ખાનને હવે ચોક્કસપણે ડૉક્ટરોની એક સ્વતંત્ર પેનલની દેખરેખ હેઠળ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની જરૂર છે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું, “ન તો તેમના પરિવારને અને ન તો પાકિસ્તાનના લોકોને સરકાર દ્વારા નિયુક્ત ડૉક્ટરો પર વિશ્વાસ છે.” અલ્વીએ કહ્યું, “આગામી ત્રણ મહિના નક્કી કરશે કે તેમની સ્થિતિમાં સુધારો થશે કે પછી તે કાયમ માટે આવી જ રહેશે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું, “આપણે બધા ચિંતિત છીએ. દેશને તેમની જરૂરિયાત પહેલાં કરતાં પણ વધુ છે.”

પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન હજુ પણ જેલમાં છે, જ્યારે તેમના પુત્રો સુલેમાન ખાન અને કાસિમ ખાને તેમના પિતાને પરિવાર, વકીલો અને ડૉક્ટરો સાથે મુલાકાત કરવાની મંજૂરી ન મળતી હોવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે આ મહિનાની શરૂઆતમાં CNNને જણાવ્યું હતું, “અમારી પાસે કોઈ તાજી માહિતી નથી, કારણ કે છેલ્લા સાત મહિનાથી તેમના પરિવાર, ડૉક્ટરો અને વકીલોને તેમની સાથે મુલાકાત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.”

આ નિવેદનો એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં ખાનની રાજકીય પાર્ટી ‘પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ’ (PTI)ના સમર્થકો દેશવ્યાપી પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને પાર્ટીના સ્થાપક ઇમરાન ખાન તથા તેમની પત્ની બુશરા બીબીની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી રહ્યા છે. ખાન 2018થી 2022 સુધી વડાપ્રધાન રહ્યા હતા અને 2022માં સંસદમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દ્વારા તેમને પદ પરથી હટાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ 2023થી જેલમાં છે. તેમને ભ્રષ્ટાચારના આરોપો અને સરકારી ગુપ્ત માહિતી જાહેર કરવા સહિતના અનેક કેસોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.

ખાન અને તેમના રાજકીય સાથીઓ સતત કહેતા આવ્યા છે કે તેમની વિરુદ્ધ કરવામાં આવી રહેલી કાનૂની કાર્યવાહી રાજકીય કારણોસર કરવામાં આવી રહી છે, જેથી તેમની રાજકીય વાપસી રોકી શકાય. પદ પરથી હટાવાયા બાદ ખાને સમગ્ર દેશમાં રેલીઓ યોજી હતી અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફની સરકારે પાકિસ્તાનની સેના અને વોશિંગ્ટન સાથે મળીને તેમને સત્તા પરથી હટાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

ત્યારબાદ પાકિસ્તાની સરકારે PTIના નેતાઓ અને સમર્થકો સામે કડક કાર્યવાહી કરી હતી અને પાર્ટીને 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ભાગ લેતા અટકાવી હતી. ખાનના સમર્થકો વારંવાર આરોપ લગાવતા આવ્યા છે કે તેમની વિરુદ્ધના કેસો રાજકીય કારણોસર દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેનો હેતુ તેમની રાજકીય વાપસી રોકવાનો છે.

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