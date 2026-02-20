ETV Bharat / international

બ્રિટનના પૂર્વ પ્રિન્સની ધરપકડ, જેફરી એપસ્ટીન કેસમાં જન્મદિવસની ઉજવણી વખતે જ કાર્યવાહી

બ્રિટનના પૂર્વ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યૂની ટ્રેડ દૂત તરીકે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન ખોટા કામ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે

બ્રિટનના પૂર્વ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યૂ
બ્રિટનના પૂર્વ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યૂ (ફાઇલ ફોટો, ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 9:32 AM IST

નોરફોક (વર્જીનિયા): બ્રિટનના પૂર્વ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યૂની ટ્રેડ દૂત તરીકે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન ખોટા કામ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આ જાણકારી આપી હતી. સમાચાર અનુસાર, એન્ડ્ર્યૂ પર જેફરી એપસ્ટીન સાથે સંબંધ રાખવાનો આરોપ છે.

સમાચાર એજન્સી AFP અનુસાર, જેફરી એપસ્ટીનની ફાઇલોમાં નવા ખુલાસા થયા છે જેમાં જેફરી એપસ્ટીનને સંભવિત રીતે ગુપ્ત દસ્તાવેજ મોકલવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

ગયા અઠવાડિયે થયેલા નવા ખુલાસાથી ખબર પડે છે કે એન્ડ્ર્યૂએ દોષી સેક્સ ગુનેગાર જેફરી એપસ્ટીનને યૂકે ટ્રેડ દૂત તરીકે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન સંભવિત રીતે ગુપ્ત દસ્તાવેજ મોકલ્યા હતા.

ટેમ્સ વેલી ફોર્સે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, તપાસના ભાગ તરીકે નોરફોકથી 60 વર્ષના એક માણસની સરકારી પદ પર ખોટા કામ કરવાના શકમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જોકે, શંકાસ્પદનું નામ જણાવવામાં આવ્યું નથી.

બ્રિટન પોલીસે કહ્યું કે પૂર્વ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યૂને સરકારી પદ પર ખોટા કામ કરવાના શકમાં ધરપકડ બાદ અધિકારી બે એડ્રેસ એક પૂર્વ ઇંગ્લેન્ડમાં અને બીજો લંડન પશ્ચિમમાં તપાસ કરી રહ્યા છે.

થેમ્સ વેલી પોલીસે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, ઘટનામાં બર્કશાયર અને નોરફોકમાં સ્થિત બે એડ્રેસ પર તપાસ ચાલી રહી છે. જોકે, પોલીસે આ દરમિયાન એન્ડ્ર્યૂનું નામ લીધુ નહતું.

જેફરી એપસ્ટીનની ફાઇલોમાં નવા ખુલાસાથી ખબર પડે છે કે એન્ડ્ર્યૂએ યુકે ટ્રેડ દૂત તરીકે પોતાના સમયગાળા દરમિયાન દોષી અમેરિકન સેક્સ ગુનેગારને સંભવિત રીતે ગુપ્ત દસ્તાવેજ મોકલ્યા હતા.

કોણ હતો જેફરી એપસ્ટીન?

જેફરી એપસ્ટીન (1953-2019) એક અમેરિકન ફાઇનાન્સર અને યૌન અપરાધી હતો, જે નાની ઉંમરની યુવતીઓની તસ્કરી અને યૌન શોષણના ગંભીર આરોપો માટે જાણીતો હતો. જેફરી એપસ્ટીને રાજકારણ, બિઝનેસમેન અને રાજઘરાના સાથે જોડાયેલા લોકો સાથે સંબંધ બનાવી એક પ્રભાવશાળી નેટવર્ક ઉભુ કર્યું હતું. 2019માં જેલમાં તેનું શંકાસ્પદ રીતે મોત થયું હતું.

