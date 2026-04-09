મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી અમેરિકા પહોંચ્યા, US અધિકારીઓ સાથે કરી મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા
મિસરી દ્વિપક્ષીય વેપાર અને સંરક્ષણ સંબંધોની સમીક્ષા કરવા અને પશ્ચિમ એશિયામાં સંકટ સહિત વૈશ્વિક વિકાસની ચર્ચા કરવા માટે અમેરિકાની મુલાકાતે છે.
Published : April 9, 2026 at 8:17 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ વોશિંગ્ટનમાં વરિષ્ઠ અમેરિકી સંરક્ષણ અધિકારી માઈકલ ડફીને મળ્યા અને બંને દેશો વચ્ચે સંરક્ષણ ઔદ્યોગિક, ટેકનોલોજી અને સપ્લાય ચેઇન જોડાણોને વધુ ગાઢ બનાવવાના પર ચર્ચા કરી.
અમેરિકાના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે રહેલા મિસરીએ અહીં પેન્ટાગોનમાં સંરક્ષણ વિભાગમાં ઉપ સચિવ ડફી સાથે "ફળદાયી વાતચીત" કરી.
Foreign Secretary Shri Vikram Misri had a fruitful interaction with the Under Secretary of War for Acquisition & Sustainment Mike Duffey @USDASDuffey at the Pentagon. The two principals discussed ways to further deepen the defence industrial, technology and supply chain linkages… pic.twitter.com/RIU4Qc9ZT6— India in USA (@IndianEmbassyUS) April 8, 2026
યુ.એસમાં ભારતીય દૂતાવાસે X પર પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, "વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ પેન્ટાગોનમાં ઉપ સચિવ માઈક ડફી @USDASDuffey સાથે ફળદાયી વાતચીત કરી."
દૂતાવાસે જણાવ્યું કે, "બંને પ્રમુખોએ ગયા વર્ષે હસ્તાક્ષર કરાયેલ દ્વિપક્ષીય મુખ્ય સંરક્ષણ ભાગીદારી માટેના માળખામાં નિર્ધારિત મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યોને અનુરૂપ, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સંરક્ષણ ઔદ્યોગિક, ટેકનોલોજી અને સપ્લાય ચેઇન જોડાણોને વધુ ગાઢ બનાવવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરી."
Foreign Secretary Shri Vikram Misri met Under Secretaries Jeffrey Kessler @BISgov and William Kimmitt @TradeGov to expand cooperation in commercial and critical technologies - key to transforming the 🇮🇳-🇺🇸 partnership for the 21st century. They also discussed building resilient… pic.twitter.com/Tvvlzrbru4— India in USA (@IndianEmbassyUS) April 8, 2026
મિસરી વોશિંગ્ટનમાં વાણિજ્ય વિભાગમાં ઉપ સચિવ જેફરી કેસલર અને વિલિયમ કિમિટને પણ મળ્યા.
કેસલર બ્યુરો ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ સિક્યુરિટીના અંડર સેક્રેટરી છે, જ્યારે કિમિટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એડમિનિસ્ટ્રેશનના અંડર સેક્રેટરી છે.
દૂતાવાસે જણાવ્યું કે, "વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી અંડર સેક્રેટરીઓ જેફરી કેસલર @BISgov અને વિલિયમ કિમિટ @TradeGov ને મળ્યા હતા જેથી કોમર્શિયલ અને મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજીમાં સહયોગનો વિસ્તાર કરી શકાય - જે 21મી સદી માટે ભારત-અમેરિકા ભાગીદારીને બદલવાની ચાવી છે. તેમણે સ્થિતિસ્થાપક અને વિશ્વસનીય સપ્લાય ચેઇન બનાવવા પર પણ ચર્ચા કરી."
Sustaining the momentum of 🇮🇳-🇺🇸 defence exchanges, Foreign Secretary Shri Vikram Misri had another wide ranging conversation with Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby @USWPColby at the Pentagon, covering the ongoing developments in the Indo-Pacific region and West… pic.twitter.com/V0zxrVcadg— India in USA (@IndianEmbassyUS) April 8, 2026
મિસરી દ્વિપક્ષીય વેપાર અને સંરક્ષણ સંબંધોની સમીક્ષા કરવા અને પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી સહિત વૈશ્વિક વિકાસની ચર્ચા કરવા માટે અમેરિકાની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. તેમની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે અમેરિકા અને ભારત બંને અનિશ્ચિતતા અને તણાવના સમયગાળા પછી સંબંધોને સ્થિર કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
અમેરિકાએ ભારત પર દંડાત્મક ટેરિફ લાદ્યા બાદ અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગયા મે મહિનામાં ભારત-પાકિસ્તાન લશ્કરી કાર્યવાહીને ઓછી કરવામાં તેમની ભૂમિકા અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા બાદ સંબંધોમાં તણાવ જોવા મળ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: