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અમેરિકી હુમલા બાદ ઈરાને બેહરીન, કુવૈતને ટાર્ગેટ બનાવ્યા, વાતચીત રોકવાની ધમકી આપી

અમેરિકાના હુમલા બાદ જવાબી કાર્યવાહીમાં ઈરાને બહેરીન અને કુવૈત ખાતે તેના મિલિટ્રી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર એટેક કર્યા છે

અમેરિકાના હુમલા બાદ જવાબી કાર્યવાહીમાં ઈરાને બહેરીન અને કુવૈત ખાતે તેના મિલિટ્રી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર એટેક કર્યા છે
અમેરિકાના હુમલા બાદ જવાબી કાર્યવાહીમાં ઈરાને બહેરીન અને કુવૈત ખાતે તેના મિલિટ્રી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર એટેક કર્યા છે (ફાઈલ તસવીર - ANI)
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By AP (Associated Press)

Published : June 28, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 8:55 PM IST

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દુબઈ: ઈરાનના અર્ધલશ્કરી દળ 'રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ' એ રવિવારે યુએસ હવાઈ હુમલાના બદલામાં બહેરીન અને કુવૈત પર ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા શરૂ કર્યા અને ધમકી આપી કે જો યુએસ તેના હુમલા ચાલુ રાખશે, તો સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે ચાલી રહેલી વાટાઘાટો "સંપૂર્ણપણે બંધ" કરવામાં આવી શકે છે.

દરમિયાન, ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ સંયુક્ત મિસાઈલ અને ડ્રોન ઑપરેશન દરમિયાન કુવૈત અને બહેરીનમાં આઠ યુએસ મિલિટ્રી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો નાશ કરવાનો દાવો કર્યો છે.

બહેરીન અને કુવૈત પર આ હુમલાઓ એવા સમયે થયા જ્યારે યુએસ નેવીની દેખરેખ હેઠળ કાર્યરત એક બહુરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સંસ્થાએ શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઓમાન નજીક એક શિપિંગ લેનનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે જેથી ગલ્ફમાં પ્રવેશતા અને બહાર નીકળતા જહાજોની અવરજવરને સરળ બનાવી શકાય. આ પગલું ઈરાન સાથે સંઘર્ષનો નવો મુદ્દો ઉભો કરી શકે છે.

સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના વચગાળાના કરારમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવર ફરી શરૂ કરવાની જોગવાઈઓ શામેલ છે. જો કે, ઈરાને ઓમાન રૂટ પરથી પસાર થતા જહાજો પર બે વાર હુમલો કર્યો છે, જે યુએન એજન્સીના સમર્થનથી સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો.

અમેરિકા અને આરબ ગલ્ફ રાજ્યોના વિરોધ છતાં, તેહરાનનું કહેવું છે કે તેણે આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ દ્વારા જહાજોના ટ્રાફિકને નિયંત્રિત કરવો જોઈએ. એક સમયે, વિશ્વના ઑઈલ અને કુદરતી ગેસનો પાંચમો ભાગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતો હતો.

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે રવિવારે વહેલી સવારે જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે વહેલી સવારે સમુદ્રમાં એક જહાજ પર થયેલા હુમલા બાદ, તેણે "ઈરાનના લશ્કરી દેખરેખ માળખા, સંદેશાવ્યવહાર પ્રણાલીઓ, હવાઈ સંરક્ષણ સ્થળો, ડ્રોન સંગ્રહ સુવિધાઓ અને ખાણ-ખાણ ક્ષમતાઓને" નિશાન બનાવ્યા હતા. પનામા-ધ્વજવંદન તેલ ટેન્કર 'કીકુ', જેને ઈરાન દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું, તે કતારની સરકારી ઉર્જા કંપની માટે ક્રૂડ ઓઈલનું પરિવહન કરી રહ્યું હતું. ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેની વાટાઘાટોમાં કતાર એક મુખ્ય મધ્યસ્થી છે.

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે "યુદ્ધવિરામ કરારના વારંવાર ઉલ્લંઘન" ના જવાબમાં અમેરિકાએ ઈરાનની મિસાઈલ અને ડ્રોન સંગ્રહ સુવિધાઓ અને દરિયાકાંઠાના રડાર સ્થળો પર હુમલા શરૂ કર્યા છે.

તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે એવો સમય આવી શકે છે જ્યારે અમેરિકા માટે સંયમ રાખવો શક્ય નહીં રહે અને તેને "લશ્કરી કાર્યવાહી દ્વારા કામ પૂર્ણ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવશે."

ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર લખ્યું, "જો આવું થાય, તો ઈરાનનું ઇસ્લામિક રિપબ્લિકનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જશે." ગુરુવારે ઓમાનના દરિયાકાંઠે એક કાર્ગો જહાજને નિશાન બનાવતા ઈરાની ડ્રોનના જવાબમાં યુએસ લશ્કરી હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા હતા.

જહાજ-ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ અનુસાર, 'કીકુ' એ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં પર્શિયન ગલ્ફમાં સ્થિત કતારના તેલ ક્ષેત્રથી તેની મુસાફરી શરૂ કરી હતી. તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની બીજી બાજુ, ઓમાનના અખાત પર સ્થિત સંયુક્ત આરબ અમીરાત બંદર તરફ જઈ રહ્યું હતું.

એવું લાગે છે કે જહાજ ઓમાનના દરિયાકાંઠે સ્થાપિત વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.

યુએસ સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે "ઈરાન પાસે યુદ્ધવિરામ કરારનું પાલન કરવાની તક હતી," પરંતુ તેના દળોએ 'કીકુ' પર હુમલો કરીને "આમ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો".

યુએસ હુમલાઓ પછી, કુવૈતી સૈન્યએ રવિવારે વહેલી સવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ આવતા ઈરાની ડ્રોન અને મિસાઇલોને તેમના લક્ષ્યો સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ અટકાવી દીધી હતી અને તેનો નાશ કરી દીધો હતો. કોઈપણ નુકસાન અંગે તાત્કાલિક કોઈ માહિતી નહોતી. કુવૈતમાં યુએસ આર્મીનો મોટો લશ્કરી થાણું છે.

બહેરીનના વિદેશ મંત્રાલયે આ હુમલાની નિંદા કરતા એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. પરિસ્થિતિને "ખતરનાક" ગણાવતા, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તેહરાનના પગલાં ફક્ત એકલ-દોકલ કે છૂટાછવાયા બનાવો નહોતા, પરંતુ દેશની સાર્વભૌમત્વ અને તેના નાગરિકો અને રહેવાસીઓની સલામતી સામે વારંવાર આક્રમણ કરવાની ઇરાદાપૂર્વકની નીતિ હતી.

યુએસ નેવીનો પાંચમો ફ્લીટ બહેરીનમાં તૈનાત છે, અને સંઘર્ષના સમયે ત્યાંના તેના બેઝ પર અનેક હુમલાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બંને હુમલાઓની જવાબદારી સ્વીકારતા, રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે જણાવ્યું હતું કે તેણે કુવૈતમાં અલ-અસદ એરબેઝને નિશાન બનાવ્યું હતું.

ગાર્ડે ચેતવણી આપી હતી કે, "દુશ્મનને સમજવું જોઈએ કે યુદ્ધવિરામનું કોઈપણ ઉલ્લંઘન... ચાલુ પ્રક્રિયાઓને સંપૂર્ણપણે અટકાવી દેશે."

રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ, જે ઈરાનના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ શસ્ત્રાગારને નિયંત્રિત કરે છે, તે ફક્ત સુપ્રીમ લીડર આયતુલ્લાહ મોજતબા ખામેનીને જવાબદાર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકમાં તેનો પ્રભાવ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે.

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Last Updated : June 28, 2026 at 8:55 PM IST

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