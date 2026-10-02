174 લોકોનો જીવ બચાવનાર ગુજરાતી પાયલોટ સ્મિત મચ્છરનું કેવું છે સ્વાસ્થ્ય? UAEમાં ભારતીય દૂતાવાસે આપ્યું હેલ્થ અપડેટ
ગુજરાતી મૂળના પાયલોટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે FlyDubai ફ્લાઇટમાં સવાર 174 લોકોનો જીવ બચાવ્યો હતો અને તેને સાઉદી અરબમાં સર્જરી બાદ UAE લાવવામાં આવ્યો છે.
Published : October 2, 2026 at 6:49 AM IST
નવી દિલ્હી: 39 વર્ષના ગુજરાતી મૂળના પાયલોટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે FlyDubai ફ્લાઇટમાં સવાર 174 લોકોનો જીવ બચાવ્યો હતો અને તેને સાઉદી અરબમાં સર્જરી બાદ સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE) લાવવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર, તબુક (સાઉદી અરબ)ની એક સૈન્ય હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક ઇમરજન્સી સર્જરી બાદ સ્મિત મચ્છરને વધુ સારવાર અને રિકવરી માટે દુબઇ લાવવામાં આવ્યો છે.
સ્મિત મચ્છર સ્વસ્થ- UAEમાં ભારતીય દૂતાવાસ
UAEમાં ભારતીય દૂતાવાસનું કહેવું છે કે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર સ્વસ્થ છે અને સારી રીતે રિકવર થઇ રહ્યા છે.
ભારતીય દૂતાવાસે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે રાજદૂત દીપક મિત્તલે UAEની તે હોસ્પિટલમાં કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર અને તેમના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી છે જ્યાં તેમણે સાઉદી અરબથી લાવવામાં આવ્યા હતા. દૂતાવાસે કહ્યું, 'કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર સ્વસ્થ છે અને ઝડપથી રિકવર થઇ રહ્યા છે. દૂતાવાસ તેમની સારવાર અને સ્વાસ્થનું ધ્યાન રાખવા માટે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે."
Ambassador @d_mittal73 visited Captain Smit Machchhar and his family at the hospital. https://t.co/kwjyZtbjm6— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 1, 2026
UAEએ તપાસ શરૂ કરી
આ વચ્ચે, UAEએ FlyDubai ફ્લાઇટ FZ1073માં કોકપિટની અંદર થયેલી મારામારીની ઔપચારિક તપાસ શરૂ કરી છે. આ ફ્લાઇટને બુધવારે રસ્તો બદલીને સાઉદી અરબમાં ઉતરવું પડ્યું હતું. કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર દુબઇથી તેલ અવીવ જતી ફ્લાઇટને ઉડાવી રહ્યા હતા ત્યારે ઓમાનના રહેવાસી કો-પાયલોટે કથિત રીતે તેમના પર ચાકુ દ્વારા હુમલો કર્યો હતો અને બોઇંગ 737નો કંટ્રોલ પોતાના હાથમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ઇઝરાયેલના મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ચાકુથી ગંભીર રીતે ઘાયલ હોવા છતા સ્મિત મચ્છર કોકપિટનો દરવાજો ખોલવામાં સફળ રહ્યા હતા જેથી મુસાફર અંદર આવી શકે અને હુમલાખોરને કાબુ કરવામાં મદદ કરી શકે. સાઉદી અરબના તબુકમાં સુરક્ષિત રીતે વિમાનને ઉતારતા પહેલા, વિમાન બે મિનિટ કરતા પણ ઓછા સમયમાં 17 હજાર ફૂટની નીચે આવી ગયું હતું.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વિશ્વભરના અન્ય કેટલાક નેતાઓએ ફ્લાઇદુબઇના હીરો પાયલોટની બહાદુરીની પ્રશંસા કરી છે અને તેને 'અસલી હીરો' ગણાવ્યો છે.
સ્મિત મચ્છરને 13 વર્ષ કરતા વધુનો કોમર્શિયલ ફ્લાઇંગનો અનુભવ
કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર મુંબઇમાં રહે છે પરંતુ તે મૂળ ગુજરાતી છે. સ્મિત મચ્છરને કોમર્શિયલ ફ્લાઇંગનો 13 વર્ષ કરતા વધુનો અનુભવ છે અને તે 9,500 કલાક કરતા વધુ ઉડાન ભરી ચુક્યો છે. એક સીનિયર પાયલોટે PTIને જણાવ્યું કે જૂન 2022માં ફ્લાઇદુબઇમાં કેપ્ટન બન્યા પહેલા સ્મિત મચ્છર 11 વર્ષ કરતા વધુ સમય સુધી સ્પાઇસજેટ સાથે હતો. સીનિયર પાયલોટે કહ્યું કે, 'તે એક સારો માણસ છે.'
સ્મિત મચ્છરના બાળપણના મિત્ર પ્રતીક ગાંધીએ પણ તેની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું કે, બાળપણથી જ તેમાં મુશ્કેલ સમયમાં સૂઝબૂઝ બતાવવાની કાબેલિયત હતી. મુંબઇમાં પાયલોટના પરિવાર સાથે તે બિલ્ડિંગમાં રહેનારા પ્રતીક ગાંધીએ PTIને જણાવ્યું, 'તે પહેલા દિવસથી જ ઘણો શાંત અને સંયમિત હતો. અમારી હાઉસિંગ સોસાયટીમાં તે સૌથી સમજદાર બાળક હતો.
VIDEO | Mumbai: Prateek Gandhi, childhood friend of Indian pilot Captain Smit Machchhar who saved lives of passengers aboard a Dubai-Tel Aviv flight, says, " i was born and brought up here... we were together from childhood until 2008... we were all shocked when the news came in… pic.twitter.com/O2AE2KVPHR— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2026
સ્મિત મચ્છરને ગુજરાત સરકાર કરશે સન્માનિત
સ્મિત મચ્છરની બહાદુરીને જોતા ગુજરાત સરકાર દ્વારા સન્માનિત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સ્મિત મચ્છરને 'ગુજરાત ગરિમા પુરસ્કાર' અને 25 લાખ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે.
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