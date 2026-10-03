FlyDubai ફ્લાઇટના કો-પાયલોટની ઓળખ થઇ, ક્રેશ કરાવવાના હતા ખતરનાક ઇરાદા
કથિત હુમલાખોર ઓમાનનો નાગરિક છે, કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે કહ્યું કે તે બીજાઓનો જીવ જવા નહીં દે.
By PTI
Published : October 3, 2026 at 11:57 AM IST
ન્યૂયોર્ક: FlyDubaiની ફ્લાઇટ નંબર 1073 ક્રેશ કરાવવા મામલે નવું અપડેટ સામે આવ્યું છે. અમેરિકન મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, એક ઓમાની નાગરિક, હમામ અલ-હમ્મામી (Hamam Al-Hammami)ની ઓળખ FlyDubaiના કો-પાયલોટના રૂપમાં થઇ છે, જેને ભારતીય કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર પર હુમલો કર્યો હતો અને બુધવારે દુબઇ-તેલ અવીવ ફ્લાઇટમાં કથિત રીતે તોડફોડનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે આ ઘટનાની જાણકારી રાખનારા લોકોના હવાલાથી જણાવ્યું કે ઓમાનના અધિકારીઓએ અલ-હમામીને તેની કટ્ટરપંથી વિચારધારાને કારણે હવાઇ મુસાફરી કરતા રોકી દીધા હતા. કો-પાયલોટે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર પર ચાકુથી હુમલો કરીને તેને ગંભીર રીતે ઘાયલ કરી દીધો હતો પરંતુ સ્મિત મચ્છરે જવાબી કાર્યવાહી કરતા કોકપિટનો દરવાજો ખોલી દીધો હતો જેનાથી મુસાફર હુમલાખોરને કાબુમાં કરી શક્યા હતા.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, 74 મુસાફરોને લઇને જઇ રહેલી આ ફ્લાઇટે ઇમરજન્સી સિગ્નલ મોકલ્યા અને સાઉદી અરબના તબુક શહેરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરી હતી. લેન્ડિંગ કરતા પહેલા વિમાન 34,000 ફૂટની ઊંચાઇ પર હતું પરંતુ અચાનકથી 17 હજાર ફૂટથી વધુ નીચે આવી ગયું હતું. ત્યાં અધિકારીઓએ અલ હમ્મામીને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ (WSJ)ના રિપોર્ટ અનુસાર, કથિત હુમલાખોર ઓમાનના નાગરિક છે, જેનું નામ હમમ અલ-હમ્મામી (Hamam Al-Hammami) છે. રિપોર્ટ અનુસાર, તેમનો જન્મ ઓમાનના પિતા અને સીરિયાની માતાને ત્યાં થયો હતો.
આ પહેલા શુક્રવારે સ્મિત મચ્છરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી હતી અને હુમલા બાદ ડરાવનારી ક્ષણોનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે તે પોતાનો જીવ બચાવવા માટે લડી રહ્યા હતા પરંતુ તેમણે નક્કી કરી લીધુ કે તે બીજાનો જીવ જવા નહીં દે. UAEના એક હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવી રહેલા કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ અસલી હીરો ગણાવ્યો છે.
આ હુમલાએ અહીંની ટ્રાવેલ ઇન્ડસ્ટ્રીને સંકટમાં નાખી દીધી છે જેનાથી એવિએશન સિક્યુરિટી પર સવાલ ઉભા થયા છે અને અમેરિકા-ઇરાન યુદ્ધ પહેલા મિડલ ઇસ્ટમાં તણાવ વધી ગયો છે. વિસ્તારમાં તેની તપાસ ચાલી રહી છે. સંયુક્ત અરબ અમીરાતે ઇઝરાયેલ માટે તમામ ફ્લાઇટ રદ કરી દીધી છે જેનાથી હજારો મુસાફરો માટે મુશ્કેલી ઉભી થઇ છે.
ઇઝરાયેલ અને UAE વચ્ચે કોમર્શિયલ યાત્રા પર રોક લગાવ્યા બાદ UAEમાં ફસાયેલા મુસાફરોને પરત લાવવા માટે, બન્ને દેશ શુક્રવારથી ફરી ફ્લાઇટ કરવા સંમત થયા છે. આ જાણકારી એક ઇઝરાયેલી અધિકારીએ આપી છે જેમણે સાર્વજનિક રીતે ટિપ્પણી કરવાની પરવાનગી આપી નહતી અને તેમણે નામ ન જણાવવાની શરતે આ વાત કહી હતી.
બેન ગુરિયન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની વેબસાઇટ અનુસાર, પ્રથમ રિટર્ન ફ્લાઇટ UAEથી રાત્રે 11 વાગ્યાથી થોડી વાર પહેલા રવાના થઇ અને રાત્રે 1 વાગ્યા બાદ તેલ અવીવમાં ઉતરી હતી.
હુમલાથી કટ્ટરપંથ પર સવાલ ઉભા થયા
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું કે, તેમણે મળેલી પ્રાથમિક જાણકારીથી આ હુમલો અને તેહરાન વચ્ચે સંબંધ હોવાનો સંકેત મળે છે પરંતુ તેમણે વિસ્તારથી કઇ જણાવ્યું નથી. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે જો આ સાબિત થઇ જાય છે તો હુમલા પાછળ ઇરાની એજન્ટ હતા તો અમેરિકા તેના પર પ્રહાર કરશે.
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