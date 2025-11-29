ETV Bharat / international

ઇન્ડોનેશિયાના સુમાત્રા ટાપુ પર પૂર અને ભૂસ્ખલનથી વિનાશ સર્જાયો, મૃત્યુઆંક 250 થી વધુ

ઇન્ડોનેશિયાના સુમાત્રાના અગમ જિલ્લામાં બચાવ ટીમોએ વધુ મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે, જ્યારે 100 થી વધુ લોકો હજુ પણ ગુમ છે.

પૂર અને ભૂસ્ખલનથી ભારે વિનાશ
પૂર અને ભૂસ્ખલનથી ભારે વિનાશ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 2:25 PM IST

ઇન્ડોનેશિયા : ટાપુઓના દેશ ઇન્ડોનેશિયામાં આજે શનિવારે આવેલા ભૂકંપ અને સુનામીથી તબાહી મચી છે. અનેક અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બચાવ ટીમોને પીડિતો સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, અને અધિકારીઓને ભય છે કે 248 લોકોના મૃત્યુનો આંક વધુ વધી શકે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મૃત્યુઆંક 250 ને વટાવી ગયો છે.

પૂર અને ભૂસ્ખલનથી ભારે વિનાશ : ખરાબ રસ્તાઓ અને તૂટી પડેલા સંદેશાવ્યવહાર લાઇનોને કારણે વિસ્તારોનો સંપર્ક મોટાભાગે કપાઈ ગયો હતો. રાહત માટે વિમાનો ઉત્તર સુમાત્રા પ્રાંતના મધ્ય તપાનુલી જિલ્લા અને પ્રદેશના અન્ય જિલ્લાઓમાં સહાય અને પુરવઠો પહોંચાડી રહ્યા હતા. નબળા પુલ અને રસ્તાઓ ભારે સાધનોના અભાવે પણ બચાવ પ્રયાસોમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો.

"બચાવ અને રાહત ટીમોએ પશ્ચિમ સુમાત્રાના અગમ જિલ્લામાં વધુ મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે. આનાથી મૃત્યુઆંક 248 થયો છે અને 100 થી વધુ લોકો હજુ પણ ગુમ છે." -- નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સી

બચાવ અને રાહત કામગીરી : રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, ગયા અઠવાડિયે થયેલા ચોમાસાના વરસાદને કારણે ઉત્તર સુમાત્રા પ્રાંતમાં નદીઓ તેમના કાંઠાથી છલકાઈ ગઈ હતી. રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે પૂરે પર્વતીય ગામોને તબાહ કરી દીધા હતા, જેમાં લોકો તબાહ થઈ ગયા હતા અને હજારો ઘરો અને ઇમારતો ડૂબી ગઈ હતી. લગભગ 3,000 બેઘર પરિવારો સરકારી આશ્રયસ્થાનોમાં ભાગી ગયા હતા.

દટાયેલા લોકો અને સામાનને બહાર કાઢવા જહેમત

ઇન્ડોનેશિયન રાષ્ટ્રીય શોધ અને બચાવ એજન્સી (BASARNAS) વિનાશનો સામનો કરવા માટે વ્યાપક પ્રયાસો કરી રહી છે. દરમિયાન, ઇન્ડોનેશિયાના ઉત્તર સુમાત્રાના બાટુ ગોડિંગમાં ભૂસ્ખલનગ્રસ્ત ગામમાં બચાવ ટીમો પીડિતોને શોધી રહી છે, કાદવમાં દટાયેલા લોકો અને સામાનને બહાર કાઢી રહી છે.

