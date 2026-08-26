તિબેટ તરફથી આવેલા પૂરને કારણે નેપાળમાં વિનાશની સ્થિતિ, ગાડીઓ અને સામાનને ભારે નુકસાન
ભોટે કોશી નદીમાં પૂરને કારણે સ્થિતિ બગડી છે. નેપાળ સાથે જોડાયેલા બિહારના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : August 26, 2026 at 3:43 PM IST
કાઠમાંડુ: ઉત્તર નેપાળના કેટલાક વિસ્તારમાં પૂરને કારણે સ્થિતિ વિકટ બની ગઇ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે સવારે ઉત્તર નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરથી સરહદી વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન થયું છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોના કેટલાક જિલ્લામાં હાઇએલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તિબેટ તરફથી આવેલા પૂરને કારણે સવારે 9 વાગ્યે ભોટે કોશી નદીમાં ભયંકર સ્થિતિ જોવા મળી હતી.
ભોટે કોશી ત્રિશુળીમાં બદલાય છે, જે નારાયણી/ગંડક બને છે અને આખરે બિહારમાં વહેતા ગંગામાં ભળી જાય છે. બિહારના પશ્ચિમ ચંપારણ, પૂર્વ ચંપારણ, ગોપાલગંજ, સારણ અને વૈશાલી જિલ્લાઓને પણ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.
નેપાળ સેનાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે પાણીનો પ્રવાહ અચાનક વધતા રસુવા જિલ્લાના તિમુરે અને પાસે આવેલા સ્યાફ્રુબેસી વિસ્તારમાં ભારે નુકસાન થયું છે જેમાં ગાડીઓ, સામાન અને અન્ય સંપત્તિઓ વહી ગઇ હતી. રસુવા કાઠમાંડુના ઉત્તર પૂર્વમાં-તિબેટ સરહદથી લગભગ 125 કિલોમીટર દૂર સ્થિત છે.
STORY | Sudden flood sweeps through northern Nepal, alert issued— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
A sudden and massive flood swept through northern Nepal on Wednesday morning, causing extensive damage to the border settlement and placing multiple downstream districts on high alert, officials said.
The flood… https://t.co/cSyei0Mine
નેપાળના નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીએ એક નિવેદન જાહેર કરતા જણાવ્યું કે, રસુવા, નુવાકોટ, ધાડિંગ, ચિતવન અને ગોરખા નદીના કિનારે રહેતા લોકોને હાઇએલર્ટ અને આગામી સૂચના સુધી સુરક્ષિત સ્થળે જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
રસુવાના આસિસ્ટન્ટ ચીફ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફિસર ધ્રુવ પ્રસાદ અધિકારીએ જણાવ્યું કે પૂરનું સ્તર વધારે હતું અને બે વસ્તીઓને ભારે નુકસાન થયું છે. રસુવાના ચીફ કસ્ટમ્સ ઓફિસર રાજેન્દ્ર ઢુંગાનાએ જણાવ્યું કે કસ્ટમ્સ પરિસરમાં રાખવામાં આવેલી ગાડીઓ અને સામાન વહી ગયા હતા.
તાજેતરમાં બનેલો નવો પુલ પણ તૂટી ગયો હતો. વડાપ્રધાન કાર્યાલયે જણાવ્યું કે આ વિનાશકારી પૂરને જોતા બચાવ અને રાહત કામ ઝડપી બનાવવામાં આવ્યું છે. રસુવા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં નેપાળ સેના, આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ અને નેપાળ પોલીસના જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
भोटेकोसी नदी रसुवामा तिब्बत तर्फबाट ठुलो बाढी प्रवेश गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म त्रीशुली नदीको तटिय क्षेत्रका जिल्लाहरु नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा लगायतका स्थानहरूमा उच्च सतर्कता सहित सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध छ। pic.twitter.com/Zun6icZZCM— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 26, 2026
વડાપ્રધાન કાર્યાલય અનુસાર, પૂર બાદની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા અને પરિસ્થિતિ સામે લડવા માટે જરૂરી પગલા ભરવા માટે એક ઉચ્ચસ્તરિય બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. નેપાળી સેના બચાવ કામ માટે ત્રિશૂલી નદી પાસેના વિસ્તારમાં પહેલા જ બે હેલિકોપ્ટર મોકલવામાં આવ્યા છે.
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