અમેરિકામાં વિમાન સેવા ઠપ્પ, એર ટ્રાફિક કંટ્રોલમાં મોટી સમસ્યા; અનેક મુસાફરો પરેશાન
અમેરિકામાં ફ્લાઇટને રોકવાની આ ઘટના જાન્યુઆરી 2023 બાદ પ્રથમ વખત બની છે
Published : November 14, 2026 at 7:07 AM IST
વોશિંગ્ટન: ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશને 11 સપ્ટેમ્બરના હુમલા પછી બીજી વખત શુક્રવારે બપોરે દેશભરમાં બધી ફ્લાઇટ્સને રોકી દીધી હતી. 11 સપ્ટેમ્બરના હુમલા બાદ આવું બીજી વખત થયું છે. અધિકારીઓએ તેની પાછળ પ્રાદેશિક હવાઇ ટ્રાફિક નિયંત્રણ કેન્દ્રમાં કોમ્યુનિકેશન સમસ્યાઓના કારણે 'અસાધારણ પરિસ્થિતિઓ'નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
દેશના ટોચના હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી અધિકારીએ આ સમસ્યા માટે ટેલિકોમ્યુનિકેશન આઉટેજને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે હજુ સુધી કોઇ નાપાક કૃત્યના કોઇ સંકેત મળ્યા નથી પરંતુ તેના પરિણામ ગંભીર હતા, જેના કારણે અનેક ફ્લાઇટ્સ પ્રભાવિત થઇ હતી. તે અનેક મુસાફરોની યોજના બગડી ગઇ હતી જે ઘરે પરત ફરતા હતા અથવા લગ્ન સમારંભમાં સામેલ થવા જતા હતા.
વકીલ જેફ ડબનરે જણાવ્યું, "આ નિરાશાજનક છે. એવું લાગે છે કે આ કોઇ સામાન્ય વિલંબ નહતો. હું જાણવા માંગુ છું કે અંતે આવુ કેમ થયું. તેમની અલાસ્કા એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ લોસ એન્જલસથી વોશિંગ્ટન, ડી.સી. જતી હતી. વિમાન પહેલા જ અડધો કલાક લેટ હતું અને રન વે તરફ આગળ વધતું હતું ત્યારે જ તેને રોકી દેવામાં આવ્યું."
સમગ્ર દેશમાં ફ્લાઇટને રોકવાની આ ઘટના જાન્યુઆરી 2023 બાદ પ્રથમ વખત બની છે, જ્યારે FAAના એક મુખ્ય કોમ્પ્યૂટર સિસ્ટમમાં ખામી આવી હતી. 11 સપ્ટેમ્બર, 2001ના હુમલા બાદ આ બીજી આવી ઘટના છે.
At 20:54 UTC, the FAA issued a nationwide ground stop for all flights departing for US airports due to an equipment outage. At the time, 4,042 flights destined for US airports were already airborne. Watch the next two hours of US air traffic. https://t.co/qbtzX7cMtc— Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026
FAAની નોટિસ અનુસાર, શુક્રવારે આ પ્રતિબંધ અસાધારણ પરિસ્થિતિ અને સુરક્ષાના કારણોથી લગાવવામાં આવ્યો હતો. પરિવહન સચિવ શૉન ડફીએ જણાવ્યું હતું કે, એજન્સી દેશભરના એરપોર્ટ વચ્ચેના માર્ગ પર વિમાનોને દિશામાન કરતા 22 પ્રાદેશિક હવાઇ ટ્રાફિક નિયંત્રણ કેન્દ્રને અસર કરતી સંદેશાવ્યવહારની સમસ્યાની તપાસ કરી રહી છે. ટોચના અધિકારીએ કહ્યું કે હજુ સુધી કોઇ નાપાક કૃત્યના સંકેત નથી.
હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી સચિવ માર્કવેન મુલિને વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારો સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, હજુ સુધી કોઇ સંકેત નથી કે અમારા પર એક નાપાક હુમલો હતો. તે હમણાં સુધી ટેલિકોમ્યુનિકેશન આઉટેજ છે.
મુલિને કહ્યું, FAA દ્વારા દેશભરમાં તમામ હવાઇ ટ્રાફિકને ગ્રાઉન્ડ કરવાના આદેશના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછી 600 ફ્લાઇટ્સ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે.
એવિએશન એનાલિટિક્સ કંપની 'સિરીયમ'ના જણાવ્યા અનુસાર, ઈસ્ટર્ન સમય મુજબ સાંજે 5:50 વાગ્યા સુધીમાં, 496 ફ્લાઈટ્સને તે એરપોર્ટ પર પાછી વાળવામાં આવી હતી જ્યાંથી તેમણે ઉડાન ભરી હતી, જ્યારે 104 ફ્લાઈટ્સને અન્ય એરપોર્ટ પર મોકલવામાં આવી હતી.
જે એરપોર્ટ્સ પર ઘણી ફ્લાઈટ્સને વાળવામાં આવી છે તેમાં શિકાગો ઓ'હેર ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, ડેન્વર ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, ડલ્લાસ ફોર્ટ વર્થ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને રોનાલ્ડ રીગન વોશિંગ્ટન નેશનલ એરપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે.
ઈસ્ટર્ન સમય મુજબ સાંજે 4 વાગ્યા પછી અમેરિકાના એરપોર્ટ્સ પરથી લગભગ 11,000 ફ્લાઈટ્સ ઉડાન ભરવાની હતી, જેમાં 15 લાખ (1.5 મિલિયન)થી વધુ મુસાફરો સવાર થવાના હતા. આ સ્થિતિને જોતાં વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ થવાની કે અન્યત્ર વાળવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.
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