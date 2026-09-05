નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરથી 30,000થી વધુ લોકો પ્રભાવિત: રિપોર્ટ
નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરથી 32,000થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે અને રસ્તાઓ, પુલ, શાળાઓ અને સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રોને નુકસાન થયું છે.
By PTI
Published : September 5, 2026 at 11:06 AM IST
કાઠમંડુ: શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા એક પ્રાથમિક સરકારી અહેવાલ અનુસાર, નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરથી 32,000થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે અને રસ્તાઓ, પુલ, શાળાઓ અને સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રોને નુકસાન થયું છે.
આ અહેવાલ નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (NDRRMA) દ્વારા એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં આ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી વધુ શબ મળ્યા બાદ શુક્રવારે અચાનક પૂરથી મૃત્યુઆંક વધીને 1295 થયો છે. 26 ઓગસ્ટના રોજ નેપાળ-તિબેટ સરહદ નજીક બરફના પથ્થરોના હિમપ્રપાતને કારણે આવેલા પૂરથી ઉત્તર અને મધ્ય નેપાળના શહેરો અને ગામડાઓમાં નુકસાન થયું છે.
પ્રાથમિક અહેવાલ અનુસાર, 32,933 લોકો પ્રભાવિત થયા છે જ્યારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને થયેલા નુકસાનથી 6,500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પ્રભાવિત થયા છે. પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ચાર સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર સંપૂર્ણપણે નુકસાન પામ્યા છે અને ત્રણ અન્યને આંશિક નુકસાન થયું છે. લગભગ 55 કિમી લાંબી મોટર-યોગ્ય રસ્તાઓ સંપૂર્ણપણે નુકસાન પામ્યા છે, જેમાં 37 મોટર-યોગ્ય પુલ અને 68 સસ્પેન્શન પુલનો સમાવેશ થાય છે.
જોકે, નુકસાનનું વિગતવાર મૂલ્યાંકન હજુ પૂર્ણ થયું નથી. દરમિયાન, નેપાળી કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અર્જુનનરસિંહ કેસીએ બચાવ અને રાહત કામગીરીના સંકલનમાં ખામીઓ ગણાવીને સરકારની ટીકા કરી હતી.
હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સના સભ્ય કેસીએ જણાવ્યું કે, સંકલન અને લાંબા ગાળાના આયોજનમાં ગંભીર ખામીઓ છે, પરંતુ બચાવ કામગીરીમાં નેપાળી સેના, નેપાળ પોલીસ અને સશસ્ત્ર પોલીસ દળની ભૂમિકા પ્રશંસનીય છે.
તેમણે દાવો કર્યો કે આ આફતથી 800 અબજ રૂપિયા કરતા વધુનું નુકસાન થયું છે અને આફત બાદ જરૂરિયાતોનું આકલન કરવામાં ઝડપ ના દાખવતા સરકારની ટીકા કરી હતી. કેસીએ સરકારને રાહત વિતરણને વધુ પ્રભાવી બનાવવા માટે સર્વદળીય તંત્ર બનાવવાનો આગ્રહ કર્યો છે અને રાહત અને પુનર્વાસન કામ માટે સમન્વય માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય સંસદીય સમિતિ બનાવવાની માંગ કરી છે.
તેમણે સરકારને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જળવાયુ ન્યાયનો મુદ્દો ઉઠાવવા અને નેપાળ જેવા દેશો માટે વળતર મેળવવા વિનંતી કરી જે ખાસ કરીને આબોહવા પરિવર્તનની અસરો માટે સંવેદનશીલ છે. નેપાળ પર આબોહવા પરિવર્તનની અસર વિશે યુએન સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસની અગાઉની ચેતવણીઓનો ઉલ્લેખ કરતા કેસીએ કહ્યુ ંકે આફતે એકવાર ફરી જળવાયુ અન્યાયનો મુદ્દો ઉજાગર કર્યો છે.
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