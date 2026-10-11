નેપાળમાં ફરી એકવાર વિનાશક પૂરથી તબાહી, ગોરખામાં ડઝનબદ્ધ ઘર અને પુલ વહી ગયા
પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, પૂરને કારણે જિલ્લાની ચુમનુબ્રી ગ્રામીણ નગરપાલિકામાં લગભગ ત્રણ ડઝન મકાનો ધોવાઈ ગયા હતા
Published : October 11, 2026 at 3:45 PM IST
કાઠમંડુ: નેપાળના ગોરખા જિલ્લામાં બુઢી ગંડકી નદીમાં રવિવારે કાટમાળ સાથે આવેલા અચાનક પૂરને કારણે 35થી વધુ ઘરો અને પુલ તણાઈ ગયા હતા તેમજ એક જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટને નુકસાન થયું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નદીના કિનારે રહેતા લોકોને ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખસી જવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ગોરખા જિલ્લા વહીવટી કાર્યાલયના સહાયક મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી નેત્ર પ્રસાદ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે વહીવટીતંત્રે નદી નજીક રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવા અને સુરક્ષિત વિસ્તારોમાં સ્થળાંતર કરવાની અપીલ કરી હતી.
ચુમનુબ્રી ગ્રામીણ નગરપાલિકા-3ના વોર્ડ અધ્યક્ષ રામ કુમાર ગુરુંગને ટાંકીને 'ધ કાઠમંડુ પોસ્ટ'એ અહેવાલ આપ્યો છે કે ગંડકી પ્રાંતમાં પૂરના પાણી સલેરી, પઈયુકા અને જગત ખાતે નદી કિનારે આવેલા ઘરો તેમજ વોર્ડને જોડતો એક સસ્પેન્શન બ્રિજ (ઝૂલતો પુલ) વહાવી ગયા હતા. ગોરખાના મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી ધર્મેન્દ્ર કુમાર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ મળ્યા નથી.
At least 10 people are missing, according to local media, and 150 homes have been destroyed after devastating flash floods along the Budhi Gandaki River washed away multiple bridges in Gorkha District, Nepal. (H/t @AZ_Intel_ )— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2026
પાણીના સ્તરમાં અચાનક થયેલા વધારાનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી. એવી આશંકા છે કે બુઢી ગંડકીની સહાયક નદી એવી 'સ્યાર નદી' (Syar River) ચુમનુબ્રી-6 માં લોકપા અને ચુમલિંગ વચ્ચે ક્યાંક અવરોધાઈ ગઈ હશે, જેના કારણે આ પૂર આવ્યું છે. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ, આ પૂરે જિલ્લાની ચુમનુબ્રી ગ્રામીણ નગરપાલિકા (Rural Municipality) વિસ્તારમાં લગભગ ત્રણ ડઝન જેટલાં મકાનોને વહાવી દીધા છે.
'ઓનલાઇન ખબર' (Online Khabar) ન્યૂઝ પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, ચુમનુબ્રી ગ્રામીણ નગરપાલિકાના ઉપાધ્યક્ષ લક્ષ્મી ગુરુંગે ટિપ્પણી કરી હતી કે આજે સવારે બુઢી ગંડકીમાં આવેલું પૂર રસુવામાં આવેલા ભોટે કોશીના પૂરની યાદ અપાવે છે. તેમણે કહ્યું, "બુઢી ગંડકીનું પૂર ભોટે કોશીના પૂરની યાદો તાજી કરાવે છે. તેણે ડઝનબંધ મકાનોને વહાવી દીધા છે. નુકસાનના વ્યાપનો અંદાજ લગાવવો હજુ શક્ય નથી."
આ પૂર સવારે લગભગ 4:00 વાગ્યે આવ્યું હતું, જેના કારણે સ્થાનિકોએ સુરક્ષિત સ્થળોએ ભાગવું પડ્યું હતું. લક્ષ્મીએ નોંધ્યું હતું કે પૂરના પાણીને કારણે ચુમનુબ્રી ગ્રામીણ નગરપાલિકા-3 ના બજાર વિસ્તારને ભારે નુકસાન થયું છે. અગાઉ 26 ઓગસ્ટના રોજ રસુવા જિલ્લાની ભોટે કોશી નદીમાં ભયંકર પૂર આવ્યું હતું. નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (NDRRMA) અનુસાર, રસુવા અને ત્રિશુળી નદીના વિસ્તારોમાં આવેલા પૂરમાં 1,455 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે 5,285 લોકો હજુ પણ ગુમ છે.
ગૃહમંત્રી સુદાન ગુરુંગે જણાવ્યું હતું કે પૂરને કારણે ચુમનુબ્રી-3 માં ન્યાકચેત અને ફિલિમ બજારને જોડતો પુલ પણ ધોવાઈ ગયો હતો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો હતો, જેના કારણે બચાવ કામગીરી, રાહત સામગ્રીનું વિતરણ અને લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે હેલિકોપ્ટર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે નેપાળ પોલીસ, આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રના જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. રામ કુમારે કહ્યું, "પૂર વહેલી સવારે આવ્યું હતું અને અમે અમારો સામાન પણ કાઢી શક્યા ન હતા. પૂર આવી રહ્યું હોવાની જાણ થતાં જ બધા ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા." તેમણે ઉમેર્યું કે નુકસાનનું પ્રમાણ હજુ જાણી શકાયું નથી.
સવારે લગભગ 4 વાગ્યે નદીઓમાંથી જોરદાર ગર્જનાનો અવાજ સંભળાયા બાદ, ચુમલિંગ અને લોકપા સહિત નદી કિનારે વસેલા વિસ્તારોના રહેવાસીઓ તેમના ઘરો છોડીને ભાગી ગયા હતા. સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે નજીકની હોટલોમાં રોકાયેલા પ્રવાસીઓ પણ ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. લોકપાના રહેવાસી શેરાપ ગુરુંગે કહ્યું કે અવાજ પરથી લાગતું હતું કે પાણીના પ્રવાહમાં વારંવાર અવરોધ આવતો હતો અને પછી તે ફરી શરૂ થતો હતો.
તેમણે કહ્યું, "અંધારાને કારણે અમે જાણી શક્યા નહીં કે પ્રવાહ અવરોધાયો હતો કે ભૂસ્ખલન થયું હતું. તે સમયે વરસાદ પણ પડ્યો ન હતો." અધિકારીઓ લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ કરીને નદી કિનારે રહેતા લોકોને ચેતવણી આપી રહ્યા હતા અને તેમને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસી જવા માટે અનુરોધ કરી રહ્યા હતા.
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