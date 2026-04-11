ઈસ્લામાબાદમાં આજે આયોજિત ઈરાન-યુએસ વાતચીત વિશે પાંચ મહત્વની વાતો

8 એપ્રિલના રોજ, વોશિંગ્ટન અને તેહરાન પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થી હેઠળ બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા હતા, જે યુદ્ધવિરામ 22 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થવાની ધારણા છે.

શુક્રવાર, ૧૦ એપ્રિલ, ૨૦૨૬ ના રોજ, પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં બેરિકેડેડ રોડ પર પોલીસ અધિકારીઓ ચોકી કરી રહ્યા છે. (AP)
By AFP

Published : April 11, 2026 at 9:18 AM IST

ઈસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાન ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વાતચીતનું આયોજન કરી રહ્યું છે, જેનો હેતુ બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામને કાયમી શાંતિમાં બદલવાનો છે. આ યુદ્ધમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા છે અને વૈશ્વિક ઊર્જા બજારો અસ્થિર થઈ ગયા છે.

ઈસ્લામાબાદ વાતચીત વિશે પાંચ મહત્વની વાતો:

1. વાતચીત પાછળનું યુદ્ધ

28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે સંયુક્ત માર્ગે મારક હુમલા કર્યા હતા, જેમાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઈની હત્યા થઈ હતી અને ઈરાનના ન્યુક્લિઅર માળખાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. ઈરાની મીડિયા અને અમેરિકા-આધારિત હ્યુમન રાઈટ્સ એક્ટિવિસ્ટ્સ ન્યૂઝ એજન્સી (HRANA) અનુસાર, પાંચ અઠવાડિયામાં ઈરાનમાં 3000 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા.

તેહરાને જવાબમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે બંધ કરી દીધો હતો, જે ખાડીનું તે જળમાર્ગ છે જેમાંથી વૈશ્વિક તેલ અને ગેસનો આશરે પાંચમો ભાગ પસાર થાય છે. આનાથી ઊર્જા ભાવોમાં તેજી આવી અને વૈશ્વિક વેપાર અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયો હતો. 8 એપ્રિલે પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થીથી વોશિંગ્ટન અને તેહરાને બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ પર સહમતિ દર્શાવી હતી. આ યુદ્ધવિરામ 22 એપ્રિલે સમાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે.

2. પાકિસ્તાનની અસંભવિત મુખ્ય ભૂમિકા

પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થી તરીકેની કિંમત તેના અસાધારણ વ્યાપક કૂટનીતિક નેટવર્ક પર આધારિત છે. 1947માં સ્વતંત્રતા પછી ઈરાને પાકિસ્તાનના રાજ્યને સૌપ્રથમ માન્યતા આપી હતી. બંને પડોશી દેશો વચ્ચે 900 કિલોમીટર (560 માઈલ)ની સરહદ છે અને ઊંડા ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક તેમજ ધાર્મિક સંબંધો છે.

પાકિસ્તાનમાં 2 કરોડથી વધુ શિયા મુસ્લિમો વસે છે, જે વિશ્વમાં ઈરાન પછી બીજી સૌથી મોટી વસ્તી છે. ઈસ્લામાબાદે વોશિંગ્ટન, રિયાધ અને બેઈજિંગ સાથે મજબૂત સંબંધો વિકસાવ્યા છે.

માર્ચના અંતમાં પાકિસ્તાની વિદેશમંત્રી ઈશાક દાર બેઈજિંગની મુલાકાતે ગયા હતા અને ત્યાં ચીની વિદેશમંત્રી વાંગ યી સાથે વાતચીત કરી હતી. વાંગે ઈસ્લામાબાદના મધ્યસ્થી પ્રયાસોને "તમામ પક્ષોના સામાન્ય હિતો સાથે સુસંગત" ગણાવ્યા હતા.

ટ્રમ્પે પોતે AFPને કહ્યું હતું કે ચીને ઈરાનને વાટાઘાટોની ટેબલ પર લાવવામાં મદદ કરી હતી. આ વાતને પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ પણ સમર્થન આપ્યું હતું. એક વરિષ્ઠ પાકિસ્તાની અધિકારીએ નામ ન છતું રાખવાની શરતે AFPને કહ્યું હતું કે, "યુદ્ધવિરામની રાત્રે આશાઓ ઓછી થઈ રહી હતી, પરંતુ ચીને પગલું ભરીને ઈરાનને પ્રાથમિક યુદ્ધવિરામ પર સહમત કરાવ્યું."

3. વાતચીતના ટેબલ પર શું છે?

બંને પક્ષો વચ્ચેનો અંતર ખૂબ જ મોટો છે. વોશિંગ્ટનના અહેવાલિત 15-પોઈન્ટ પ્રસ્તાવમાં ઈરાનના સમૃદ્ધ યુરેનિયમ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા પર કેન્દ્ર છે.

તેહરાને 10-પોઈન્ટ પ્લાનથી જવાબ આપ્યો છે, જેમાં સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ, તેમાંથી પસાર થતા વહાણો પર ટોલ, તમામ પ્રાદેશિક કાર્યવાહીઓનો અંત અને તમામ પ્રતિબંધો હટાવવાની માંગણી છે. લેબનોન પણ મોટો અડચણ છે.

યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યા પછી પણ ઈઝરાયેલે લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહને નિશાન બનાવીને હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે. ઈઝરાયેલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન શેહબાઝ શરીફના એ વિધાનને નકારી કાઢ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામમાં લેબનોનનો પણ સમાવેશ છે.

અમેરિકી વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સે વધુ નરમ અવાજે કહ્યું હતું કે ઈરાન તરફથી લેબનોનનો સમાવેશ થવો જોઈએ તે અંગે "વાજબી ગેરસમજ" હોઈ શકે છે. ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને X પર ચેતવણી આપી હતી કે લેબનોન પર ઈઝરાયેલના હુમલાઓએ વાટાઘાટોને "અર્થહીન" બનાવી દીધી છે.

ઈરાને અમેરિકાની અણુ કાર્યક્રમ અંગેની માંગણીઓને લાંબા સમયથી નકારી છે. ઈરાની સ્ત્રોતોએ મીડિયાને કહ્યું છે કે તેહરાન લેબનોનમાં યુદ્ધવિરામ વિના વાતચીતમાં ભાગ લેશે નહીં.

4. આ વાતચીતમાં કોણ કોણ છે?

વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સ અમેરિકી ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જેમાં વિશેષ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને રાષ્ટ્રપતિના જમાઈ જારેડ કુશનર સામેલ છે. આ 2015ના ન્યુક્લિયર સમજૂતી વખતે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ જ્હોન કેરી પછી અમેરિકા તરફથી ઈરાન સાથેની સૌથી વરિષ્ઠ સંલગ્નતા છે.

વિટકોફે યુદ્ધ શરૂ થાય તે પહેલાં ઓમાનની મધ્યસ્થીથી ઈરાની વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી સાથે અનેક વખત વાતચીત કરી હતી. અરાઘચી અને ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાગર ગલીબાફ સહિત અન્ય સુરક્ષા અને આર્થિક અધિકારીઓ પાકિસ્તાન પહોંચી ગયા છે, જેની ઈરાની સ્ટેટ ટેલિવિઝન અને પાકિસ્તાન સરકારે પુષ્ટિ કરી છે.

તેમના આગમનની જાણ કરતાં સ્ટેટ બ્રોડકાસ્ટર IRIBએ તેહરાનની સ્થિતિનું પુનરાવર્તન કર્યું હતું કે વાતચીત ત્યારે જ શરૂ થશે જ્યારે તેની શરતો ખાસ કરીને લેબનોનમાં યુદ્ધવિરામ પૂરી થશે.

5. ઈસ્લામાબાદમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા

વાતચીત પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં યોજાઈ રહી છે. સરકારે પોતાના પત્તા છુપાવી રાખ્યા છે અને સ્થળની પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ વિદેશ મંત્રાલયની બાજુમાં આવેલું સેરેના હોટેલ, જે રાજધાનીના ઉચ્ચ સુરક્ષા વાળા રેડ ઝોનમાં છે એ બુધવારે પોતાના મહેમાનોને ખાલી કરવા કહ્યું હતું.

રાજધાનીના અધિકારીઓએ ગુરુવાર અને શુક્રવારે બે દિવસની જાહેર રજા જાહેર કરી છે. ઈસ્લામાબાદની શેરીઓમાં સશસ્ત્ર સુરક્ષા કર્મચારીઓ યુનિફોર્મમાં છે, ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન લાગુ છે અને પોલીસ ચેકપોસ્ટ્સ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

વાતચીત અપ્રત્યક્ષ હોવાની અપેક્ષા છે: બંને પ્રતિનિધિમંડળ અલગ-અલગ રૂમમાં બેસશે અને પાકિસ્તાની અધિકારીઓ પ્રસ્તાવો વચ્ચે લઈ જશે જે ઓમાનની મધ્યસ્થીમાં થયેલા અગાઉના રાઉન્ડ્સ જેવું જ છે. આ વાતચીતનું પરિણામ મધ્ય પૂર્વની સ્થિરતા અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.

