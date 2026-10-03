સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝમાં પ્રોજેક્ટાઈલ સાથે અથડાયેલા કુવૈતના ધ્વજવાળા ટેન્કરમાંથી પાંચ ભારતીયોને બચાવી લેવાયા
ઓમાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે આ કામગીરીનું સંકલન કર્યું અને ઑથોરિટીનો આભાર માન્યો. આ ટેન્કર ટોગોના લોમે બંદર તરફ જઈ રહ્યું હતું.
Published : October 3, 2026 at 4:07 PM IST
દુબઈ: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક પ્રોજેક્ટાઇલથી અથડાયા બાદ કુવૈતના ધ્વજવાળા ટેન્કરમાંથી પાંચ ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત રીતે કિનારે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઓમાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે આ જાણકારી આપી.
દૂતાવાસે ઉમેર્યું હતું કે તેમણે ટેન્કર MT કાઝીમાહ III પર સવાર પાંચ ભારતીય નાગરિકોને બચાવવાનું સંકલન કર્યું હતું, જ્યારે જહાજ પ્રદેશમાં પ્રોજેક્ટાઇલથી અથડાયું હતું, બચાવ કામગીરી દરમિયાન ઓમાની અધિકારીઓના સતત સમર્થન અને સહાય માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
દૂતાવાસે X પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું "આજે વહેલી સવારે, મિશન દ્વારા કુવૈતના ધ્વજવાળા ટેન્કર MT કાઝીમાહ III પર સવાર પાંચ ભારતીય નાગરિકોને બચાવવાનું સંકલન કરવામાં આવ્યું હતું, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક પ્રોજેક્ટાઇલથી અથડાયું હતું. પાંચેય ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત રીતે કિનારે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અમે ઓમાની અધિકારીઓનો તેમના સતત સમર્થન અને સહાય માટે આભાર માનીએ છીએ".
ક્રૂડ ઑઈલથી ભરેલું આ જહાજ કુવૈતના ધ્વજ હેઠળ મુસાફરી કરી રહ્યું હતું અને ટોગોના લોમે બંદર તરફ જઈ રહ્યું હતું. આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે ભારત પર્સિયન ગલ્ફ (અરબી અખાત) વિસ્તારમાં વ્યાપારી જહાજો પર કાર્યરત ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષા અને સુખાકારી પર સતત નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં આ વિસ્તારમાં કાર્યરત વિવિધ વ્યાપારી જહાજો પર 4500થી વધુ ભારતીય નાવિકો છે, જેમાં 12 સક્રિય કાર્ગો જહાજો પર રહેલા 163 ભારતીય નાવિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Earlier today, the Mission coordinated rescue of five Indian nationals on board the Kuwait-flagged tanker MT Kazimah III, struck by a projectile in the Strait of Hormuz.— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) October 2, 2026
All 5 Indian nationals have been shifted ashore safely.
We thank the Omani authorities for their continued…
જયસ્વાલે કહ્યું, "હાલમાં પર્સિયન ગલ્ફમાં ભારતીય ધ્વજ ધરાવતા છ વ્યાપારી જહાજો છે. આ ઉપરાંત, વિદેશી ધ્વજ ધરાવતા અન્ય છ જહાજો પણ છે જે ભારત માટે માલસામાન (કાર્ગો) લઈ જઈ રહ્યા છે. આમ કુલ 12 જહાજો છે અને આ જહાજો પર લગભગ 163 ભારતીય નાવિકો સવાર છે."
"આ ઉપરાંત, આ વિસ્તારમાં કાર્યરત વિવિધ વ્યાપારી જહાજો પર 4500થી વધુ ભારતીય નાવિકો પણ તૈનાત છે," તેમ તેમણે ઉમેર્યું.
જાયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે શિપિંગ મંત્રાલય, ભારતીય મિશન અને સ્થાનિક હિતધારકો સાથે મળીને, જહાજોની અવરજવર અને ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષા તથા સુખાકારી પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે.
જાયસ્વાલે કહ્યું, "અમારું શિપિંગ મંત્રાલય આ જહાજોની અવરજવર પર દેખરેખ રાખી રહ્યું છે અને તમામ નાવિકોની સુખાકારીનું ધ્યાન રાખી રહ્યું છે; જરૂર પડ્યે, અમારી દૂતાવાસો અને અન્ય હિતધારકો દ્વારા તેમની સુખાકારી અને કલ્યાણ માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે છે. વિદેશમાં રહેલા અમારા નાવિક સમુદાયની સુરક્ષા અને સુખાકારી માટે અમે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
આ માહિતી એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે પર્શિયન ગલ્ફ, લાલ સમુદ્ર અને કાળા સમુદ્ર સહિતના વૈશ્વિક દરિયાઈ માર્ગો પર સુરક્ષાનું જોખમ વધી ગયું છે. આ વિસ્તારોમાં વ્યાપારી જહાજો પર વારંવાર હુમલા થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ગયા અઠવાડિયે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA) ના ૮૧મા સત્રમાં સંબોધન દરમિયાન વ્યાપારી જહાજો અને નાવિકો પર થતા હુમલા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
"દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં નવા પડકારોએ જમીન પર લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા પડકારોમાં વધારો કર્યો છે. ખાડીમાં અને લાલ સમુદ્રથી કાળા સમુદ્ર સુધી વાણિજ્યિક શિપિંગ અને નાવિકો પર હુમલા થયા છે. ભારતીય નાવિકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, જેમ કે અન્ય દેશોના અન્ય લોકોએ પણ ગુમાવ્યા છે. આ સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે," જયશંકરે યુએનજીએને જણાવ્યું.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ભારત વૈશ્વિક જાહેર અભિપ્રાયને એકત્ર કરવા અને વાણિજ્યિક શિપિંગ માર્ગોનો બચાવ કરવા માટે લાઇબેરિયા અને 23 ભાગીદાર રાષ્ટ્રો સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય ગઠબંધનમાં જોડાયું છે.
"આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે શિપિંગ અને નાવિકોની સલામતી અને સુરક્ષા સાથે ક્યારેય સમાધાન ન થાય. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું કાળજીપૂર્વક પાલન કરવું એ તે પ્રયાસનો એક અભિન્ન તત્વ છે," તેમણે વિનંતી કરી, નાગરિક ક્રૂનું રક્ષણ કરવા અને અવિરત ઉર્જા પુરવઠો અને વૈશ્વિક વેપાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં તાત્કાલિક સંયમ અને તણાવ ઓછો કરવા હાકલ કરી.
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