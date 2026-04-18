ઈરાની ગનબોટ્સે સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝમાં બે ભારતીય જહાજો પર ગોળીબાર કર્યો, ઈરાની રાજદૂતને સમન્સ
ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડની બે ગનબોટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા બે ટેન્કરો પર ગોળીબાર કર્યો
Published : April 18, 2026 at 10:21 PM IST
તેહરાન/નવી દિલ્હી: ઈરાની નૌકાદળની બે ગનબોટોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા બે જહાજો પર ગોળીબાર કર્યો છે. શનિવારે આ ઘટનાની જાણ કરતા, ઈરાની મીડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાની નૌકાદળે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી પશ્ચિમ તરફ જઈ રહેલા બે ભારતીય જહાજોને પાછા મોકલી દીધા છે, આ જહાજો પર ગોળીબાર પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગોળીબાર એવા સમયે થયો છે જ્યારે ઈરાને યુએસ નાકાબંધીના જવાબમાં ફરી એકવાર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાનો પોતાનો ઈરાદો જાહેર કર્યો છે.
ભારતે ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત મોહમ્મદ ફતાલી સમક્ષ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારતીય જહાજ પર ગોળીબારની ઘટના અંગે વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સી ભારતીય જહાજનું નામ લીધું
ઈરાનની તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં IRGC દળો દ્વારા ગોળીબાર બાદ, બે ભારતીય જહાજોને તેમનો માર્ગ બદલવાની અને પશ્ચિમ તરફ પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી. આ જહાજોમાંથી એક ભારતીય ધ્વજવંદન સુપરટેન્કર (VLCC) હતું જે 20 લાખ બેરલ ઇરાકી ઑઈલ લઈને જતું હતું" આ ઘટનામાં સામેલ જહાજોની ઓળખ 'સનમાર હેરાલ્ડ' અને 'જગ અર્નવ' તરીકે કરવામાં આવી છે.
تانکر ترکرز: دو شناور هندی پس از شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناچار شدند مسیر خود را تغییر داده و به سمت غرب بازگردند— خبرگزاری تسنیم - خبر فوری (@Tasnimbrk) April 18, 2026
یکی از این کشتیها یک ابرنفتکش (VLCC) با پرچم هند بوده است که ۲ میلیون بشکه نفت عراق را حمل میکردهاست
ટેન્કર ટ્રેકર્સે પણ કર્યો દાવો
TankerTrackers.com અનુસાર, "આજે રેકોર્ડ કરાયેલા બે ચેનલ 16 ઓડિયો રેકોર્ડિંગના આધારે, ઈરાનના સેપાહ (IRGC) નૌકાદળે બે ભારતીય જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પશ્ચિમ તરફ પાછા ફરવા માટે દબાણ કર્યું. આ ઘટનામાં ગોળીબાર પણ થયો હતો. આ જહાજોમાંથી એક ભારતીય ધ્વજવાળું VLCC સુપરટેન્કર છે જે 2 મિલિયન બેરલ ઇરાકી તેલથી ભરેલું છે."
According to two Channel 16 audio recordings captured today, two Indian vessels were forced back west out of the Strait of Hormuz by Iran's Sepah (IRGC) Navy. Firing was involved. One of the vessels is an Indian-flagged VLCC supertanker carrying 2 million barrels of Iraqi oil.… pic.twitter.com/c1uOvmKDNO— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 18, 2026
ઈરાને શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે, યુએસ નાકાબંધીના જવાબમાં, તે સ્ટ્રેટ પર ફરીથી પ્રતિબંધો લાદી રહ્યું છે. આ જાહેરાત સવારે કરવામાં આવી, જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી તેહરાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે કરાર પર ન પહોંચે ત્યાં સુધી અમેરિકન નાકાબંધી "સંપૂર્ણપણે અસરકારક રહેશે" - એક કરાર જે તેના પરમાણુ કાર્યક્રમના મુદ્દાને પણ સંબોધે છે.
The British military's United Kingdom Maritime Trade Operations center said that two gunboats from Iran’s Revolutionary Guard opened fire on a tanker transiting the Strait of Hormuz, after Iran said it has reimposed restrictions on the vital waterway. https://t.co/N34PM8Q1sb— The Associated Press (@AP) April 18, 2026
બ્રિટિશ સેનાએ હુમલાની જાણકારી આપી
આ દરમિયાન, બ્રિટિશ લશ્કરે શનિવારે જણાવ્યું કે, ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સની બે ગનબોટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક ટેન્કર પર ગોળીબાર કર્યો. યુનાઇટેડ કિંગડમ મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ (UKMTO) સેન્ટરે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, ટેન્કરને કોઈ નુકસાન થયું નથી અને ક્રૂ મેમ્બર્સ સુરક્ષિત છે. જોકે, તેણે જહાજ અથવા તેના ગંતવ્ય સ્થાન અંગે કોઈ વિગતો આપી નથી.
જહાજો પર ગોળીબાર: ભારતે ઈરાની રાજદૂતને સમન્સ મોકલ્યા
ભારતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ દ્વારા ગોળીબારના કૃત્ય અને તેના લીધે બે ભારતીય કાર્ગો જહાજોને તેમનો માર્ગ બદલવાની ફરજ પાડવામાં આવ્યાની ઘટના બાદ નવી દિલ્હીમાં તૈનાત ઈરાની રાજદૂત મોહમ્મદ ફતાલીને આ અંગે સમન્સ પાઠવ્યા, સત્તાવાર સૂત્રોએ આની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના અંગે રાજદૂત સમક્ષ સખત વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો.
#WATCH | Delhi: Ambassador of Iran to India, Dr. Mohammad Fathali leaves from the Ministry of External Affairs (MEA). More details awaited. pic.twitter.com/HkrEkJKhq1— ANI (@ANI) April 18, 2026
વિદેશ મંત્રાલયને ફતાઅલીને સમન્સ પાઠવવા અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. શુક્રવારે ઈરાન દ્વારા વ્યાપારી ટ્રાફિક માટે જળમાર્ગ ખોલવાની જાહેરાત બાદ, ઘણા વ્યાપારી જહાજોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કર્યો.
(એક્સ્ટ્ર ઈનપુટ - AP)
