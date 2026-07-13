બેંગકોકમાં પબમાં લાગી આગ, 27 લોકોના મોત; 60થી વધુ ઘાયલ
સોમવાર વહેલી સવારે બેંગકોકમાં એક પબમાં ભીષણ આગ લાગી હતી જેમાં 27 લોકોના મોત થયા છે.
Published : July 13, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 8:31 AM IST
બેંગકોક: સોમવાર વહેલી સવારે બેંગકોકમાં એક પબમાં ભીષણ આગ લાગી હતી જેમાં 27 લોકોના મોત થયા છે. ફાયર ફાયટરોએ ભારે જહેમત બાદ આગને કાબુમાં લીધી હતી.
ફર્સ્ટ રેસ્પોન્ડર્સ દ્વારા ઓનલાઇન શેર કરવામાં આવેલી તસવીરોમાં થાઇ રાજધાનીના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા લાડપ્રાવ પબમાં આગ ભભૂકી હતી અને ધુમાડાના ગોટા બહાર આવતા હતા. આકાશમાં કાળો ધુમાડો જોવા મળતો હતો અને કેટલાક લોકો તેનાથી બચવાનો પ્રયાસ કરતા હતા.
થાઇલેન્ડના વડાપ્રધાન અનુતિન ચાર્નવિરાકુલે ઘટનાસ્થળે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે 27 લોકોના મોત થયા છે. તેમણે કહ્યું કે આગના કારણની તપાસ ચાલી રહી છે.
VIDEO | Thailand: A huge fire engulfed a pub in Bangkok early morning, killing at least 27 people before firefighters brought the blaze under control. Visuals from the location.— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
(Source: AFP/PTI)
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(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/qR48wBjLFu
થાઇલેન્ડના વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે પબમાં પરફોર્મ કરી રહેલા એક મ્યુઝિશિયને જણાવ્યું હતું કે તેમને સ્ટેજ નજીક સર્કિટ બ્રેકરમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોયો હતો પછી વિસ્ફોટ સંભળાયો અને ગાઢ ધુમાડો ઝડપથી ભરાઇ ગયો હતો. થાઇલેન્ડના વડાપ્રધાન અનુતિને જણાવ્યું હતું કે ઘણા પીડિતો પબના પાછળના ભાગમાં આવેલા શૌચાલયમાં મળી આવ્યા હતા.
બેંગકોકના ગવર્નર ચૅડચાર્ટ સિટ્ટીપુન્ટે જણાવ્યું હતું કે 63 લોકોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 22 લોકોની હાલત ગંભીર છે. તેમણે કહ્યું કે અધિકારીઓ પીડિતોની ઓળખ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે કારણ કે ઘણા લોકો પાસે આઇકાર્ડ નહોતું અથવા બેભાન હતા.
ફાયર બ્રિગેડને આગને કાબુમાં લેવામાં લગભગ અડધો કલાક લાગ્યો હતો. આગ પછીની તસવીરોમાં બળી ગયેલા ટેબલ અને ખુરશીઓ અને પબનો ક્ષતિગ્રસ્ત આંતરિક ભાગ દેખાય છે. તેમના પ્રિયજનોને શોધવા ઘટનાસ્થળે આવતા સંબંધીઓ પાસેથી માહિતી એકત્રિત કરવા માટે એક નોંધણી સ્થળ બનાવવામાં આવ્યું હતું.
ગાયિકા સુકન્યા વોંગવોંગવાઈએ કહ્યું કે જ્યારે તેણીએ આગના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે તેણી નજીકમાં પરફોર્મ કરી રહી હતી અને ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ કારણ કે તેણીના ઘણા બેન્ડમેટ્સ પબમાં પરફોર્મ કરી રહ્યા હતા. તેણીએ કહ્યું કે તેમાંથી એકનું મૃત્યુ થયું, ત્રણને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, અને એકનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી.
ગાયિકાએ જણાવ્યું, "અંદર રહેલા લોકો પાસેથી મેં જે સાંભળ્યું તેના પરથી, જ્યારે આગ લાગી ત્યારે બધું અંધારું થઈ ગયું હતું. વીજળી બંધ હતી અને બધે ધુમાડો હતો, તેથી તેઓ અન્ય લોકોને શોધી શક્યા નહીં," તેણીએ કહ્યું. થાઇલેન્ડમાં ભૂતકાળમાં આવી જ દુર્ઘટનાઓ જોવા મળી છે. 2022માં, દેશના પૂર્વ ભાગમાં એક મ્યુઝિક પબમાં આગ લાગવાથી 14 લોકો માર્યા ગયા હતા.
એક દાયકા કરતાં પણ વધુ સમય પહેલા, 1 જાન્યુઆરી, 2009ના રોજ થાઇલેન્ડની રાજધાનીમાં સાંતિકા નાઇટક્લબમાં નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન લાગેલી આગમાં 66 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 200થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
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