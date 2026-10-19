કેનેડાના લશ્કરી મથકે લાગેલી આગમાં 4નાં મોત; 39 જેટલા હોસ્પિટલમાં દાખલ, 19 ગંભીર
કાર્નીએ આ ઘટનાને કેનેડાના લશ્કર માટે દેશની ધરતી પર શાંતિના સમયની સૌથી ખરાબ દુર્ઘટનાઓમાંની એક ગણાવી અને દેશભરમાં સરકારી ઇમારતો પર ધ્વજ...
Published : October 19, 2026 at 9:55 AM IST
એડમોન્ટન: આલ્બર્ટામાં લશ્કરી બેઝ પર લાઈવ-ફાયર કોમ્બેટ તાલીમ લઈ રહેલા સૈનિકો ઝડપી આગની ઝપટમાં આવી ગયા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ દુર્ઘટનામાં 4 કેનેડિયન સૈનિકોના મોત થયા હતા અને 39 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમાં 19 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, .
મેજર જનરલ વેડ રટલેન્ડે જણાવ્યું હતું કે, લશ્કરી અધિકારીઓને આગ વિશે કલાકો અગાઉથી ખબર હતી, પરંતુ તેમનું માનવું હતું કે તાલીમ ચાલુ રાખી શકાય તેટલો પૂરતો કાબૂમાં છે, અને તે જ સમયે અચાનક પવનની દિશા બદલાઈ જવાથી જ્વાળાઓ સૈનિકો તરફ ફેલાઈ હતી.
એડમન્ટનમાં યોજાયેલી એક પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે કહ્યું, “જ્યારે પવનની દિશા બદલાઈ ત્યારે આગ એક કિલોમીટર દૂર હતી. આગનું 36 સેકન્ડમાં એક કિલોમીટર ખસી જવું સામાન્ય નથી.” રટલેન્ડે જણાવ્યું કે સ્થળ પરના એક કમાન્ડરે તેમને કહ્યું હતું કે, સૈનિકોએ એક મિનિટથી પણ ઓછા સમયમાં આગને પોતાની ઉપર આવતા જોઈ હતી.
આ આગ શનિવારે ચાર્લી કંપનીના ત્રીજી બટાલિયન, પ્રિન્સેસ પેટ્રિશિયા્સ કેનેડિયન લાઈટ ઇન્ફન્ટ્રી સાથે સંકળાયેલી ઉચ્ચ લડાયક તાલીમ દરમિયાન ફાટી નીકળી હતી. આશરે 84 સૈનિકો ગ્રેનેડ રેન્જ અને સિમ્યુલેટેડ દુશ્મન પોઝિશન પર હુમલાની પ્રેક્ટિસ કરતા વિસ્તાર વચ્ચે વહેંચાયેલા હતા. આગ બીજા તાલીમ વિસ્તારમાં ફેલાઈ ગઈ હતી.
રટલેન્ડે જણાવ્યું હતું કે, તપાસકર્તાઓએ હજુ સુધી એ નક્કી કર્યું નથી કે ઘાસની આગ કઈ રીતે લાગી હતી. તેમણે કહ્યું કે, બટાલિયન વૈશ્વિક કટોકટીઓ માટે ઝડપી તૈનાતી અને આવતા વસંતઋતુમાં લાતવિયામાં કેનેડિયન સૈનિકોને મજબૂત કરવાની મિશનની તૈયારી કરી રહી હતી.
લશ્કરે મૃત્યુ પામેલા લોકોની ઓળખ લોયલ એડમન્ટન રેજિમેન્ટના સાર્જન્ટ મોર્ગન વોંગ અને ત્રીજી બટાલિયનના પ્રાઇવેટ શૉન ફેરેલ, એડન ગોલ્ડિંગ અને હેડન લાઈકેમાર્ક (પ્રિન્સેસ પેટ્રિશિયા્સ કેનેડિયન લાઈટ ઇન્ફન્ટ્રી) તરીકે કરી છે. આ ચારેય એડમન્ટન સ્થિત બટાલિયનમાં સેવા આપી રહ્યા હતા.
આલ્બર્ટાના પ્રીમિયર ડેનિયલ સ્મિથે જણાવ્યું કે, 39 લોકો તબીબી સારવાર મેળવી રહ્યા છે. એક્યુટ કેર આલ્બર્ટાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સાયેહ ઝીલકેએ જણાવ્યું કે, 19 લોકોની સ્થિતિ ગંભીર છે, 8 સ્થિર છે અને 12 લોકો સામાન્ય ઈજાઓ માટે સારવાર મેળવી રહ્યા છે. સ્મિથે જણાવ્યું કે, કેટલાક ગંભીર રીતે દાઝી જવાના જવાના કારણે તેમને અઠવાડિયા કે મહિનાઓ સુધીની સઘન સારવારનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નીએ આ ઘટનાને કેનેડાના લશ્કર માટે ઘરઆંગણે બનેલી સૌથી ખરાબ કરુણાંતિકાઓમાંની એક ગણાવી છે. તેમણે દેશભરની સરકારી ઇમારતો પર રાષ્ટ્રધ્વજ અડધી કાઠીએ ફરકાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કાર્નીએ જણાવ્યું કે, મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારોને જાણ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાથી પ્રભાવિત થયેલા લોકોમાં રેગ્યુલર ફોર્સના જવાનો, રિઝર્વિસ્ટ્સ અને સમગ્ર કેનેડાના બેઝમાંથી આવેલા સૈનિકો સામેલ છે.
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