નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન સ્વિસ આલ્પાઇન બારમાં લાગેલી આગમાં 40 લોકોના મોત, 115 ઘાયલ
યુરોપના ટોચના સ્થળોમાંના એક માનતી રિસોર્ટમાં પોલીસ, ફાયરવિભાગ અને બચાવ ટીમો દોડી ગઈ.
Published : January 2, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : January 2, 2026 at 9:00 AM IST
ક્રેન્સ-મોન્ટાના: પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે મધ્યરાત્રિ પછી બે કલાકથી ઓછા સમયમાં સ્વિસ આલ્પાઇન રિસોર્ટમાં નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન આગ ફાટી નીકળતાં લગભગ 40 લોકો માર્યા ગયા અને 115 ઘાયલ થયા, જેમાંથી મોટાભાગના ગંભીર હતા. અધિકારીઓ પાસે તાત્કાલિક ચોક્કસ મૃત્યુઆંક નહોતો.
ક્રેન્સ-મોન્ટાના રિસોર્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્કી અને ગોલ્ફ ડેસ્ટિનેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને રાતોરાત, તેનો ભીડભાડવાળો લે કોન્સ્ટેલેશન બાર ઉજવણીના સ્થળથી સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની સૌથી ખરાબ દુર્ઘટનાઓમાંની એકના સ્થળે ગયો. દેશ પાંચ દિવસનો શોક પાળશે.
વેલેઇસ કેન્ટન પોલીસ કમાન્ડર ફ્રેડરિક ગેઇસલરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે પીડિતોની ઓળખ કરવા અને તેમના પરિવારોને સૂચિત કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, અને ઉમેર્યું હતું કે સમુદાય "વિનાશ પામ્યો છે." સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ઇટાલીના રાજદૂત ગિયાન લોરેન્ઝો કોર્નાડોએ સરકારી RAI ટેલિવિઝનને જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોમાં તેર ઇટાલિયન નાગરિકો હતા અને છ અન્ય ઇટાલિયન ગુમ છે.
વેલેસ કેન્ટન એટર્ની જનરલ બીટ્રિસ પિલૌડે કહ્યું કે આગનું કારણ નક્કી કરવું હજુ વહેલું છે. નિષ્ણાતો હજુ સુધી કાટમાળ સુધી પહોંચી શક્યા નથી. "કોઈપણ પ્રકારના હુમલાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી," પિલૌડે કહ્યું.
તેમણે પાછળથી ઉમેર્યું કે બારમાં હાજર લોકોની સંખ્યા "હાલમાં સંપૂર્ણપણે અજાણ છે" અને કહ્યું કે તેની મહત્તમ ક્ષમતા તપાસનો ભાગ રહેશે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું આગના સંબંધમાં કોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "હાલમાં, અમને કોઈ શંકાસ્પદ નથી."
"તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, કોઈની વિરુદ્ધ નહીં, પરંતુ આ દુ:ખદ આગની પરિસ્થિતિઓ સ્પષ્ટ કરવા માટે." ગીસલરે કહ્યું કે આગળની સૂચના સુધી, પ્રાથમિકતા પીડિતોની ઓળખ કરવાની રહેશે, ઉમેર્યું કે "આ કાર્યમાં ઘણા દિવસો લાગશે."
ઉજવણીની એક સાંજ દુ:ખદ બની
આગમાંથી બચી ગયેલા પેરિસના 16 વર્ષના એક્સેલ ક્લેવિયરે બારની અંદર "સંપૂર્ણ અંધાધૂંધી"નું વર્ણન કર્યું. તેણે એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું કે તેનો એક મિત્ર મૃત્યુ પામ્યો અને "બે કે ત્રણ" ગુમ હતા. તેણે કહ્યું કે તેણે આગની શરૂઆત જોઈ ન હતી, પરંતુ તેણે એક વેઇટ્રેસને સ્પાર્કલર સાથે શેમ્પેનની બોટલો લાવતી જોઈ.
ક્લેવિયરે કહ્યું કે તેને ગૂંગળામણનો અનુભવ થયો અને શરૂઆતમાં તે ટેબલ પાછળ છુપાઈ ગયો, પછી ઉપરના માળે દોડીને પ્લેક્સિગ્લાસની બારી તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. તે તેની ફ્રેમ તોડીને તેને છટકી ગયો. ભાગતી વખતે તેણે તેનું જેકેટ, જૂતા, ફોન અને બેંક કાર્ડ ગુમાવ્યું, પરંતુ "હું હજી પણ જીવિત છું, અને તે બધું ફક્ત વસ્તુઓ છે."
તેણે ઉમેર્યું, "હું હજી પણ આઘાતમાં છું." બે મહિલાઓએ ફ્રેન્ચ બ્રોડકાસ્ટર BFMTV ને જણાવ્યું કે તેઓ અંદર હતા જ્યારે તેઓએ એક પુરુષ બારટેન્ડરને એક સ્ત્રી બારટેન્ડરને તેના ખભા પર ઉંચકીને બોટલમાં સળગતી મીણબત્તી પકડીને જોયો. તેમણે બ્રોડકાસ્ટરને કહ્યું કે આગ ફેલાઈ ગઈ, જેના કારણે લાકડાની છત તૂટી પડી.
એક મહિલાએ એક વિશાળ ભીડનું વર્ણન કર્યું કારણ કે ગભરાયેલા લોકોએ ભોંયરામાં નાઈટક્લબમાંથી સાંકડી સીડી અને નાના દરવાજા દ્વારા ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
BFMTV સાથે વાત કરતા અન્ય એક સાક્ષીએ અહેવાલ આપ્યો કે લોકો આગથી બચવા માટે બારીઓ તોડી રહ્યા હતા, કેટલાક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા, અને ગભરાયેલા માતા-પિતા તેમની કારમાંથી ઘટનાસ્થળે દોડી રહ્યા હતા જેથી તેમના બાળકો અંદર ફસાયેલા છે કે નહીં તે તપાસી શકાય. યુવકે કહ્યું કે તેણે લગભગ 20 લોકોને ધુમાડા અને આગથી બચવાનો પ્રયાસ કરતા જોયા અને તેણે જે જોયું તે એક હોરર ફિલ્મ તરીકે વર્ણવ્યું, કારણ કે તે રસ્તાની પેલે પારથી જોઈ રહ્યો હતો.
RAI ના જણાવ્યા મુજબ, ગુમ થયેલા લોકોમાં એક ઇટાલિયન જીઓવાન્ની ટેમ્બુરી હતો, જેની માતા, કાર્લા માસીલીએ, તેના પુત્ર વિશે કોઈ સમાચાર માટે અપીલ કરી હતી અને મીડિયાને તેની ઓળખની આશામાં તેનો ફોટો બતાવવા કહ્યું હતું.
"અમે બધી હોસ્પિટલોને ફોન કર્યો છે, પરંતુ તેઓ મને કોઈ સમાચાર આપી રહ્યા નથી. અમને ખબર નથી કે તે મૃતકોમાં છે કે નહીં. અમને ખબર નથી કે તે ગુમ થયેલા લોકોમાં છે કે નહીં." "તેઓ અમને કંઈ કહેતા નથી!" વેલેસ કેન્ટનની પ્રાદેશિક સરકારના વડા મેથિયાસ રેનાર્ડે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોની સંખ્યા એટલી મોટી હતી કે પ્રાદેશિક હોસ્પિટલના સઘન સંભાળ એકમ અને ઓપરેશન થિયેટર ઝડપથી ભરાઈ ગયા હતા.
"આ સાંજ ઉજવણી અને એકતાનો ક્ષણ હોવો જોઈએ, પરંતુ તે એક દુઃસ્વપ્નમાં ફેરવાઈ ગઈ," રેનાર્ડે કહ્યું. ઇટાલીના વિદેશ પ્રધાન એન્ટોનિયો તાજાની શુક્રવારે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા, કારણ કે મોટી સંખ્યામાં ઇટાલિયન લોકો તેમાં સામેલ હતા. ઇટાલિયન નાગરિક સુરક્ષા એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ત્રણ ઘાયલોને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની સાયન હોસ્પિટલથી મિલાનના નિગુઆર્ડા લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા.
આ રિસોર્ટ ટાઉન આલ્પ્સના હૃદયમાં આવેલું છે:
ઢોળાવ પર સ્કીઇંગ કરતા પ્રવાસીઓથી ભરેલા આ પ્રદેશમાં, અધિકારીઓએ સ્થાનિક લોકોને આગામી દિવસોમાં સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરી છે જેથી કોઈપણ અકસ્માત ટાળી શકાય જેમાં પહેલાથી જ ઓવરલોડ તબીબી સંસાધનોની જરૂર પડે.
વેલેસ પ્રદેશના બરફથી ઢંકાયેલા શિખરો અને પાઈન જંગલોમાં લગભગ 3,000 મીટર (લગભગ 9,850 ફૂટ) ની ઊંચાઈએ સ્કી રન સાથે, ક્રેન્સ-મોન્ટાના વર્લ્ડ કપ સર્કિટ પરના ટોચના સ્થળોમાંનું એક છે. રિસોર્ટ ફેબ્રુઆરીમાં મિલાન-કોર્ટિના ઓલિમ્પિક્સ પહેલાં તેમની અંતિમ ઇવેન્ટ્સ માટે લિન્ડસે વોન સહિત શ્રેષ્ઠ પુરુષ અને સ્ત્રી ઉતાર રેસર્સનું આયોજન કરશે. શહેરના ક્રેન્સ-સુર-સીએર ગોલ્ફ ક્લબ દર ઓગસ્ટમાં એક સુંદર કોર્સ પર યુરોપિયન માસ્ટર્સનું આયોજન કરે છે. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ગુરુવારે લાગેલી આગ ડચ માછીમારી શહેર વોલેન્ડમમાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ લાગેલી વિનાશક આગના 25 વર્ષ પછી આવે છે, જેમાં એક કેફેમાં ઉજવણી કરતા 14 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 200 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
સ્વિસ રાષ્ટ્રપતિ ગાય પરમેલિને તેમના કાર્યકાળના પહેલા દિવસે બોલતા કહ્યું હતું કે ઘણા ઈમર્જન્સી કર્મચારીઓએ "અકલ્પનીય હિંસા અને દુઃખના દ્રશ્યોનો સામનો કર્યો હતો."
તેમણે કહ્યું, "આ ગુરુવાર પ્રાર્થના, એકતા અને ગૌરવનો સમય હોવો જોઈએ." "સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ એક મજબૂત દેશ છે કારણ કે તે મુશ્કેલીઓથી મુક્ત નથી, પરંતુ કારણ કે તે જાણે છે કે હિંમત અને પરસ્પર મદદની ભાવનાથી તેમનો સામનો કેવી રીતે કરવો."
