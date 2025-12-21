ETV Bharat / international

અમેરિકા: ન્યાય વિભાગની વેબસાઇટ પરથી જેફરી એપ્સ્ટેઇન સંબંધિત 16 ફાઇલો ગાયબ, સોશિયલ મીડિયા પર જામી ચર્ચા

વેબસાઇટ પર અપલોડ થયાના એક દિવસ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં આ ફોટો ગાયબ થઈ ગયા છે. સરકારે કોઈ સ્પષ્ટતા આપી નથી.

જેફરી એપ્સ્ટેઇન સંબંધિત 16 ફાઇલો ગાયબ
જેફરી એપ્સ્ટેઇન સંબંધિત 16 ફાઇલો ગાયબ (File/AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : December 21, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમેરિકા: યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસની વેબસાઇટ પરથી જેફરી એપ્સ્ટેઇન સંબંધિત 16 દસ્તાવેજો ગાયબ થઈ ગયા છે, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો ફોટો પણ સામેલ છે. સરકારે આ ફાઇલો ગાયબ થવા અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા આપી નથી, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર અટકળોને વેગ મળ્યો છે.

યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (DOJ) ની વેબસાઇટ પરથી જેફરી એપ્સ્ટેઇન સંબંધિત દસ્તાવેજો ધરાવતી 16 ફાઇલો ગાયબ થઈ ગઈ છે. આ ફાઇલો, જેમાં કથિત રીતે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દર્શાવતો ફોટો પણ સામેલ છે, વેબસાઇટ પર અપલોડ થયાના એક દિવસ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં ગાયબ થઈ ગઈ છે. સરકારે કોઈ સ્પષ્ટતા આપી નથી અને જાહેર જનતાને પણ આ અંગે કોઈ જાણ કરી નથી.

ગુમ થયેલા દસ્તાવેજોમાં નગ્ન મહિલાઓના ચિત્રોના ફોટોગ્રાફ્સ અને ટ્રમ્પ, એપ્સ્ટેઇન, મેલાનિયા ટ્રમ્પ અને એપ્સ્ટેઇનના સહયોગી ઘિસ્લેન મેક્સવેલ દર્શાવતો ફોટો સામેલ છે. આ ફોટો ફર્નિચર અને ડ્રોઅરમાં સંગ્રહિત છબીઓના જૂથમાંનો હતો.

ન્યાય વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી નથી કે શું આ ફાઇલો ઇરાદાપૂર્વક દૂર કરવામાં આવી હતી. વિભાગે જાહેરમાં કોઈ માહિતી પણ જાહેર કરી નથી, અને પ્રવક્તાએ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા નથી. આ ફાઇલો ગાયબ થવાથી સોશિયલ મીડિયા પર કયા દસ્તાવેજો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને શા માટે તે અંગે અટકળોને વેગ મળ્યો છે. આ ઘટનાએ એપ્સટાઇન અને તેમની સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય વ્યક્તિઓ વિશે જાહેર ઉત્સુકતાને વધુ વેગ આપ્યો છે.

હાઉસ ઓવરસાઇટ કમિટીના ડેમોક્રેટિક સભ્યોએ ટ્રમ્પના ફોટાના ગાયબ થવા અંગે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને પૂછ્યું, "બીજું શું છુપાવવામાં આવી રહ્યું છે? અમેરિકન જનતા માટે પારદર્શિતા જરૂરી છે."

આ ઘટનાએ ન્યાય વિભાગ દ્વારા અગાઉ જાહેર કરાયેલા દસ્તાવેજો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓને ફરીથી તાજી કરી છે. તાજેતરમાં ઘડાયેલા કાયદા હેઠળ એપ્સટાઇન સંબંધિત દસ્તાવેજો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, આ દસ્તાવેજોએ તેમના ગુનાઓ અથવા આંતરિક નિર્ણયો વિશે વધુ માહિતી પ્રદાન કરી ન હતી જેના કારણે તેઓ વર્ષો સુધી ગંભીર આરોપો ટાળી શક્યા.

સૌથી અપેક્ષિત દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા ન હતા, જેમાં પીડિતો સાથે FBI ઇન્ટરવ્યુ અને અધિકારીઓના કાર્યવાહીના નિર્ણયોની આંતરિક નોંધોનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી એ સ્પષ્ટ થયું નથી કે તે સમયે એપ્સટાઇન સામે ફેડરલ કેસમાં નિર્ણયો શા માટે લેવામાં આવ્યા હતા, અને તેમને કયા આધાર પર ઓછા ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

બ્રિટનના ભૂતપૂર્વ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યુ જેવી ઘણી અગ્રણી વ્યક્તિઓ સંડોવાયેલી છે, પરંતુ તેમના વિશે ઓછી માહિતી આપવામાં આવી છે. આનાથી કોની ખરેખર તપાસ કરવામાં આવી હતી અને કોની નહીં તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. નવી માહિતીમાં કેટલીક અગાઉ ન જોઈ શકાતી વિગતોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમ કે 1996માં એપ્સ્ટેઈન પર બાળકોની છબીઓ ચોરી કરવાનો આરોપ લગાવતી ફરિયાદ અને 2000ના દાયકામાં ફેડરલ પ્રોસિક્યુશનમાંથી ન્યાય વિભાગનું પીછેહઠ. જો કે, સામગ્રીમાં મોટે ભાગે ન્યૂ યોર્ક અને યુએસ વર્જિન ટાપુઓમાં એપ્સ્ટેઈનના ઘરોના ફોટોગ્રાફ્સ તેમજ કેટલીક સેલિબ્રિટીઝ અને રાજકારણીઓના ફોટોગ્રાફ્સનો સમાવેશ થતો હતો.

  1. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે BBC પર 10 બિલિયન ડોલરનો દાવો ઠોક્યો, કર્યો માનહાનિનો આરોપ
  2. ભારત પર નવા ટેરિફનો સંકેત, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું-"USમાં ભારતીય ચોખાના કથિત ડમ્પિંગ પર ધ્યાન રાખીશ"

TAGGED:

JEFFREY EPSTEIN
EPSTEIN FILES
DONALD TRUMP
US DEPARTMENT OF JUSTICE
THE EPSTEIN FILES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.