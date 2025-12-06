ETV Bharat / international

આખરે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર, કહ્યું- "દુનિયા હવે સુરક્ષિત હાથમાં છે."

FIFA Peace Prize: FIFA દ્વારા તેનો પહેલો શાંતિ પુરસ્કાર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને એનાયત કરવામાં આવ્યો.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : આ વર્ષે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર ચૂકી ગયેલા US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આખરે શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો છે. આ પુરસ્કાર તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલની વૈશ્વિક સંચાલક સંસ્થા FIFA દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર

આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ આગામી વર્ષમાં યોજાનાર FIFA પુરુષ વિશ્વકપ માટે ડ્રો સમારોહ વોશિંગ્ટનમાં યોજાયો હતો. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને નવા બનાવેલા FIFA શાંતિ પુરસ્કારના પ્રથમ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. 2026 FIFA વિશ્વ કપનું આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા કરવામાં આવશે.

FIFA શાંતિ પુરસ્કાર સ્વિકારતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
FIFA શાંતિ પુરસ્કાર સ્વિકારતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (IANS PHOTO)

FIFA એવોર્ડ્સ ઈવેન્ટ યોજાઈ

નોંધનીય છે કે FIFA પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફેન્ટિનો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નજીકના રમતગમત સાથીઓમાંના એક છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને એવોર્ડ અર્પણ કરતા તેમણે કહ્યું, "આ તમારો પુરસ્કાર છે, આ તમારો શાંતિ પુરસ્કાર છે. તેમની પસંદગી વિશ્વભરમાં શાંતિ અને એકતાને પ્રોત્સાહન આપવાના તેમના અસાધારણ અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે કરવામાં આવી છે."

FIFA કહે છે કે આ પુરસ્કાર "એવા લોકો માટે છે જેઓ, અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા અને અસાધારણ કાર્ય દ્વારા લોકોને શાંતિમાં એક કરવામાં મદદ કરે છે." ઇન્ફન્ટિનોએ ઘણા દેશો વચ્ચે શાંતિ કરારોનો પણ ઉલ્લેખ કરતા ઉમેર્યું, "આપણે એક નેતા પાસેથી આ જ જોઈએ છીએ: એક નેતા જે કાળજી રાખે છે."

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે શું કહ્યું?

પુરસ્કાર સ્વિકારતા સમયે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ગળામાં ગોલ્ડ મેડલ પહેર્યો હતો, અને તેમના નામવાળી ગોલ્ડન ટ્રોફી પણ આપવામાં આવી હતી. આ ટ્રોફીમાં FIFA વર્લ્ડ કપ જેમ જ વિશ્વને પકડી રાખેલા હાથ દર્શાવ્યા છે.

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કહ્યું, "દુનિયા હવે સુરક્ષિત હાથમાં છે. આ ખરેખર મારા જીવનના સૌથી મોટા સન્માનોમાંનું એક છે." રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે રમતમાં ઇન્ફન્ટિનોના નેતૃત્વ અને 2026 વર્લ્ડ કપ પહેલા વૈશ્વિક ઉત્સાહ વધારવાના તેમના પ્રયાસોની પણ પ્રશંસા કરી.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
DONALD TRUMP RECEIVES PEACE PRIZE
2026 FIFA WORLD CUP
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને શાંતિ પુરસ્કાર
FIFA PEACE PRIZE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.