કુખ્યાત ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બ્રારને FBIએ મોસ્ટ વૉન્ટેડ જાહેર કર્યો, માહિતી આપનારને 10 લાખ ડૉલરનું ઈનામ
FBI અનુસાર, ગોલ્ડી કથિતપણે રાજકીય-ધાર્મિક હસ્તીઓની હત્યાઓ, ગોળીબાર, અપહરણ, ખંડણી, હુમલા તેમજ નશીલા પદાર્થો અને હથિયારોની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલો છે
By PTI
Published : September 29, 2026 at 8:36 AM IST
વોશિંગ્ટન: FBIએ સોમવારે ગેંગસ્ટર સતીન્દરજીત સિંહ ઉર્ફે ગોલ્ડી બ્રારને દસ મોસ્ટ વોન્ટેડ ભાગેડુઓની યાદીમાં ઉમેર્યો છે અને તેની ધરપકડ તરફ દોરી જતી માહિતી માટે દસ લાખ ડોલરનું ઈનામ જાહેર કર્યું છે.
એફબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, "સતીન્દરજીત સિંહ લોરેન્સ બિશ્નોઈ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ ગ્રુપમાં તેની કથિત સંડોવણી માટે વોન્ટેડ છે, જે દક્ષિણ કેલિફોર્નિયા અને સમગ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને કેનેડામાં વિવિધ હિંસક કૃત્યોમાં કથિત રીતે સંડોવાયેલો છે,"
તપાસ એજન્સીએ ચેતવણી આપી હતી કે સિંહને સશસ્ત્ર, ખતરનાક અને ભાગી જવાનું જોખમ ગણવું જોઈએ. એફબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે સિંહ કથિત રીતે રાજકીય અને ધાર્મિક વ્યક્તિઓની હત્યા, ગોળીબાર, હત્યા, અપહરણ, ખંડણી, હુમલા અને માદક દ્રવ્ય અને શસ્ત્રોની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલો છે.
સિંહ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહે છે અને ઉત્તર અમેરિકામાં જૂથનો કથિત નેતા છે. 1 જુલાઈના રોજ, કેલિફોર્નિયાના સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં સિંહ માટે ફેડરલ ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે તેના પર રેકેટિયર પ્રભાવિત અને ભ્રષ્ટ સંગઠનોના કાવતરા; ખંડણી દ્વારા વાણિજ્યમાં દખલ કરવાનો અને દખલ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો; અને નિયંત્રિત પદાર્થોનું વિતરણ કરવાના ઇરાદાથી વિતરણ અને કબજાનું કાવતરું રચવાના પણ આરોપ છે.
ભારત-આધારિત આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાખોર જૂથો સામે વર્ષો સુધી ચાલેલી સંઘીય તપાસ 'ઓપરેશન હાર્ડબોલ' (Operation Hardball) બાદ જે ફરાર આરોપીઓની ઓળખ કરવામાં આવી હતી, તેમાં સિંહનો પણ સમાવેશ થાય છે.
જુલાઈ મહિનામાં, યુએસ સત્તાવાળાઓએ આવા ત્રણ જૂથો સાથે સંકળાયેલા 37 આરોપીઓ સામે આરોપોની જાહેરાત કરી હતી.
એફબીઆઈ (FBI) ના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપનામા પૈકીનું એક 'બિશ્નોઈ એન્ટરપ્રાઈઝ' (Bishnoi enterprise) પર કેન્દ્રિત હતું, જેમાં સિંહ તેના નેતાઓ પૈકીના એક હોવાનું માનવામાં આવે છે. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે સિંહે વિશ્વભરમાં આ જૂથના સભ્યો અને સહયોગીઓને નિર્દેશ આપવામાં મદદ કરી હતી.
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