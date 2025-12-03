ETV Bharat / international

2017માં ભારતીય મહિલા અને પુત્રની હત્યા કરનાર ભારતીય નાગરિક વિશે માહિતી આપનારને FBI $50,000નું ઇનામ આપશે

ન્યુ યોર્ક : ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI)એ 2017માં એક ભારતીય મહિલા અને તેના 6 વર્ષના પુત્રની હત્યામાં કથિત સંડોવણી બદલ વોન્ટેડ ભારતીય નાગરિકની ધરપકડ કરવા માટે માહિતી આપનાર માટે $50,000 સુધીના ઇનામની જાહેરાત કરી છે. અહીંના અધિકારીઓએ ભારત સરકારને શંકાસ્પદ વ્યક્તિને પ્રત્યાર્પણ કરવા વિનંતી કરી છે.

38 વર્ષીય નઝીર હમીદ પર માર્ચ 2017માં ન્યુ જર્સીના મેપલ શેડમાં એક એપાર્ટમેન્ટમાં 38 વર્ષીય શશિકલા નારા અને તેના પુત્ર અનિશ નારાની હત્યા કરવાનો આરોપ છે. આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં, હમીદ પર ફર્સ્ટ-ડિગ્રી હત્યાના બે ગુના, ગેરકાયદેસર હેતુ માટે હથિયાર રાખવાના બે ગુના અને ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખવાના એક ગુનાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

યુએસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે હમીદ હત્યાના 6 મહિના પછી ભારત પાછો ફર્યો અને ત્યાં જ રહે છે.

બર્લિંગ્ટન કાઉન્ટી પ્રોસિક્યુટર્સ ઓફિસ (BCPO)ના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હત્યાઓની તપાસ આગળ વધતી ગઈ, ત્યારે તેને શંકાસ્પદ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો, કારણ કે તે પીડિતોના પતિ અને પિતાનો પીછો કરી રહ્યો હતો. હનુમંત નારાએ જણાવ્યું હતું કે હમીદની ધરપકડ માટે રાજ્ય વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, અને FBI હમીદની ધરપકડ અથવા દોષિત ઠેરવવા માટેની માહિતી માટે $50,000 સુધીનું ઇનામ ઓફર કરી રહી છે.

હમીદ વિશેની માહિતી FBIની મોસ્ટ વોન્ટેડ વેબસાઇટ પર સૂચિબદ્ધ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હત્યાઓનું કારણ હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે સ્થાપિત થયું નથી. આગળનું પગલું હમીદને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાછા લાવવાનું અને તેની સામે કાર્યવાહી કરવાનું રહેશે.

ન્યુ જર્સીના ગવર્નર ફિલ મર્ફીએ જણાવ્યું હતું કે ગયા અઠવાડિયે તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભારતીય રાજદૂત વિનય ક્વાત્રાને ફોન કર્યો હતો અને હમીદના પ્રત્યાર્પણમાં ભારત સરકારની સહાયની વિનંતી કરતો પત્ર મોકલ્યો હતો.

આ જઘન્ય ગુનાએ રાજ્યને આઘાત પહોંચાડ્યો છે, તેના પર ભાર મૂકતા, મર્ફીએ કહ્યું કે ન્યુ જર્સી ભારતીય કાયદા અને આપણી દ્વિપક્ષીય સંધિની શરતો અનુસાર પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે વિદેશ વિભાગ, ગૃહ વિભાગ, તેમજ ન્યાય વિભાગ, રાજ્ય વિભાગ અને FBI સાથે સંપૂર્ણ સહયોગ કરવા તૈયાર છે.

મર્ફીએ ક્વાત્રા પ્રત્યે "આ કેસ પર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવા અને આપણી સરકારો વચ્ચે સતત ભાગીદારી બદલ" તેમનો ઊંડો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે ગયા મહિને, બર્લિંગ્ટન કાઉન્ટીના પ્રોસિક્યુટર લાચિયા બ્રેડશો અને મેપલ શેડ પોલીસ વડા ક્રિસ્ટોફર ફ્લેચરે હમીદ સામે આરોપોની જાહેરાત કરી હતી, જે ન્યાયની શોધમાં આઠ વર્ષની અથાક ભાગીદારીનું પરિણામ છે.

BCPO નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 23 માર્ચ, 2017 ની સાંજે, મેપલ શેડ પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓને એક એપાર્ટમેન્ટ સંકુલમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા જ્યારે શશિકલા અને અનિશ નારાના મૃતદેહ તેમના ઘરમાંથી મળી આવ્યા હતા.

શબપરીક્ષણમાં જાણવા મળ્યું કે બંનેના મૃત્યુ ગળામાં અનેક છરાના ઘાથી થયા હતા. હુમલાખોરે અનિશ નારાનું માથું લગભગ કાપી નાખ્યું હતું, અને શબપરીક્ષણ અહેવાલોમાં બંને પીડિતો પર અનેક રક્ષણાત્મક ઘા જોવા મળ્યા હતા. "તે દિવસેનું દ્રશ્ય અકલ્પનીય હતું," ફ્લેચરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

"જે લોકોએ જવાબ આપ્યો હતો તેઓએ એક માતા અને તેના નાના બાળકની હત્યા જોઈ હતી, જેમણે તેમના જીવન બચાવવા માટે સંઘર્ષ કરતા તેમના અંતિમ ક્ષણો વિતાવ્યા હતા." હમીદ નારા પરિવારના જ એપાર્ટમેન્ટ સંકુલમાં રહેતો હતો અને હનુમંત નારા સાથેની જ આઇટી કંપનીમાં કામ કરતો હતો.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હમીદ સામે આરોપો જાહેર કરવામાં વિલંબ થયો હતો કારણ કે તપાસકર્તાઓએ વધારાના પુરાવા એકત્રિત કરવાનો અને ભારતમાંથી તેનું પ્રત્યાર્પણ સુરક્ષિત કરવા માટે ફેડરલ કાયદા અમલીકરણ ભાગીદારો સાથે કામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

બીસીપીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાના સ્થળેથી એકત્રિત કરાયેલા ભૌતિક પુરાવાના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે તપાસકર્તાઓ દ્વારા એકત્રિત કરાયેલા લોહીનું એક નાનું ટીપું બંને પીડિતોનું નહોતું. પાછળથી એવું નક્કી થયું કે લોહી હમીદના રક્ત જૂથનું હતું અને મધ્ય એશિયન મૂળના પુરુષનું હતું.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હમીદના ડીએનએ નમૂના એકત્રિત કરવા માટે ભારતમાં અધિકારીઓ સાથે સહયોગ કરવાના ઘણા "નિષ્ફળ" પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. "ઓક્ટોબર 2020 માં, ભારતમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશનને જાણ કરવામાં આવી હતી કે નઝીર હમીદે ડીએનએ નમૂના આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો," નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

માર્ચ 2023 માં, ભારત સરકારને કોર્ટના આદેશ દ્વારા હમીદના ડીએનએ એકત્રિત કરવાની વિનંતી કરતી પરસ્પર કાનૂની સહાય વિનંતી કરવામાં આવી હતી. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસને ગૃહ મંત્રાલય તરફથી આ વિનંતી પ્રાપ્ત થયાની સ્વીકૃતિ મળી હતી, પરંતુ તે ક્યારેય પૂર્ણ થઈ ન હતી.

બીસીપીઓએ જણાવ્યું હતું કે ડિટેક્ટીવ્સને તેમના ભારતીય મૂળના કારણે પીડિતો પ્રત્યે અસંવેદનશીલ ગણાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફ્લેચરે ભાર મૂક્યો હતો કે "શશિકલા અને અનીશને ન્યાય અપાવવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતા ક્યારેય ડગમગી નથી."

"આ ગુનાઓ અમારા સમુદાય અને આ કેસમાં કામ કરનારા તમામ તપાસકર્તાઓ માટે ભારે આક્રોશ હતા. અમારા ડિટેક્ટીવ બ્યુરોમાં બે ફોટોગ્રાફ્સ મુખ્ય રીતે પ્રદર્શિત થાય છે: એક શશિકલા અને અનીશનો સાથે, અને બીજો અનિશનો તેના સ્કૂલ યુનિફોર્મમાં. આ ફોટોગ્રાફ્સ દરેક તપાસકર્તાને, દરરોજ, પીડિતોને ન્યાય અપાવવાની તેમની જવાબદારીની યાદ અપાવે છે," ફ્લેચરે કહ્યું.

આખરે, ફરિયાદીની ઓફિસે હમીદના એમ્પ્લોયરને વિનંતી કર્યા પછી જ ડીએનએ નમૂના મેળવવામાં આવ્યો, જે તેને હત્યાઓ સાથે જોડે છે. લેપટોપ કીબોર્ડની તપાસમાં એક ડીએનએ પ્રોફાઇલ મળી જે હત્યાના સ્થળે મળેલા અજાણ્યા લોહીના ટીપાના ડીએનએ સાથે મેળ ખાય છે.

બીસીપીઓ લેફ્ટનન્ટ બ્રાયન કનિંગહામે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટનાએ મજબૂત ભૌતિક પુરાવા પૂરા પાડ્યા છે, જે અમારી તપાસમાં પહેલાથી જ જે ખુલાસો થયો હતો તેની પુષ્ટિ કરે છે. નઝીર હમીદ નારા એપાર્ટમેન્ટમાં ગયો અને શશિકલા અને તેના પુત્રની હત્યા કરી."

