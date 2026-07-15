FBIની મોટી કાર્યવાહી: હત્યા અને ડ્રગ્સના કેસમાં ભારતીય ગેન્ગસ્ટર નીતિશ કૌશલ 'મોસ્ટ વોન્ટેડ' જાહેર
તપાસ એજન્સીએ લોકોને કૌશલ સંબંધિત કોઈપણ માહિતી માટે સ્થાનિક FBI ઓફિસ, અમેરિકન દૂતાવાસ અથવા કોન્સ્યુલેટનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરી છે.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 9:22 AM IST
વોશિંગ્ટન: FBIએ અમેરિકામાં હત્યા, અપહરણ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં કથિત રીતે સંડોવાયેલા ગેન્ગસ્ટર નીતિશ કૌશલને મોસ્ટ વોન્ટેડની યાદીમાં સામેલ કર્યો છે. કારણ કે તે ભગવાનપુરિયા ગેન્ગ સુધી પહોંચવાની નજીક છે.
FBIએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય નાગરિક કૌશલ ભગવાનપુરિયા સંગઠિત ક્રાઇમ ગ્રુપ તરફથી હિંસાના કૃત્યો કરતો હતો જેમાં અપહરણ અને હુમલા સામેલ છે.
નીતિશ કૌશલ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત સંગઠનમાં કથિત સંડોવણી માટે FBI દ્વારા વોન્ટેડ છે જે હત્યા, અપહરણ, ડ્રગ્સની હેરાફેરી, ખંડણી, શસ્ત્રોની હેરાફેરી, મની લોન્ડરિંગ અને માનવ તસ્કરી સહિતના કૃત્યોમાં સામેલ છે.
FBIએ કહ્યું કે કૌશલને હથિયારબંધ અને ખતરનાક માનવો જોઇએ અને તેના ભાગવાનો ખતરો છે. તપાસ એજન્સીએ લોકોને કૌશલ વિશે કોઇ પણ જાણકારી માટે લોકલ FBI ઓફિસ, અમેરિકન એમ્બેસી અથવા કોન્સ્યુલેટનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જગ્ગુ ભગવાનપુરિયા સંગઠિત ક્રાઇમ ગ્રુપ ભારતના પંજાબમાં શરૂ થયું હતું અને કેલિફોર્નિયાના સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને અન્ય જગ્યાએ કામ કરતું હતું.
FBIએ જણાવ્યું હતું કે કેલિફોર્નિયાના સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, લોસ એન્જલસની અમેરિકન ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે 25 જૂને કૌશલ પર એક ફેડરલ એરેસ્ટ વોરંટ જાહેર કર્યો હતો જેમાં તેના પર રેકેટરની અસરમાં આવેલા અને ભ્રષ્ટ સંગઠનોના ષડયંત્રનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. FBIની આ કાર્યવાહી ઓપરેશન હાર્ડ બોલ પછી કરવામાં આવી હતી, જે ભગવાનપુરિયા ગેન્ગના સિન્ડિકેટને તોડી પાડવા એક સંકલિત આંતરરાષ્ટ્રીય એન્ફોર્સમેન્ટ એક્શન હતું.
આ ઓપરેશનમાં અમેરિકા, કેનેડા અને યુરોપમાં દરોડા અને લો એન્ફોર્સમેન્ટ એક્શન સામેલ હતું જેનાથી ભારતમાં મૂળ ધરાવતા આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત સિન્ડિકેટને તોડી પાડવા પર વધતા આંતરરાષ્ટ્રીય ફોકસ પર પ્રકાશ પાડે છે.
આ પણ વાંચો: