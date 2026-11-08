અમેરિકા: સિએટલમાં દિવાળીની ઉજવણીમાં દક્ષિણપંથી કાર્યકરોનો હોબાળો, ભારતીયોના વિરોધમાં પ્લેકાર્ડ દર્શાવ્યા
વોશિંગ્ટનથી સાંસદ પ્રમિલા જયપાલે આ ઘટના પર ઊંડી નારાજગી વ્યક્ત કરી.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 8:37 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના સિએટલમાં જેક લેંગના નેતૃત્વમાં રૂઢિચુસ્ત કાર્યકરોએ દિવાળી ઉજવણીમાં વિક્ષેપ પાડ્યો અને ભારતીયોને દેશનિકાલ કરવાની માંગ કરતા જાતિવાદી સૂત્રોચ્ચારવાળા પ્લેકાર્ડ લહેરાવ્યા. જેની અમેરિકન સાંસદો અને સમુદાયના નેતાઓએ સખત નિંદા કરી.
લેંગ અને સાથી કાર્યકર્તા થોમસ એલને શનિવારે એક સ્ટેજની સામે અમેરિકન ધ્વજ લહેરાવ્યો અને "કપાળ પર તિલક અથવા બિંદી લગાવનારા બધાને દેશમાંથી કાઢો" અને "ખ્રિસ્તીઓની જગ્યાએ હિન્દુઓને વસાવવાનું બંધ કરો" જેવા સૂત્રો લખેલા પ્લેકાર્ડ પ્રદર્શિત કર્યા. તે સમયે સ્ટેજ પર નૃત્ય પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું હતું.
સિએટલ દિવાળી ઉજવણી દરમિયાન થયેલા ખળભળાટના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા થયા.
થોડા સમય પછી સિએટલ સેન્ટર આર્મરી ખાતે આયોજિત દિવાળી ઉજવણીમાંથી કાર્યકરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ સિએટલ સેન્ટર ફેસ્ટનો ભાગ હતો, જે 25 મફત સાંસ્કૃતિક ઉત્સવોનું આયોજન કરે છે. દર વર્ષે આશરે 400,000 લોકો આ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપે છે.
લેંગ "વ્હાઇટ રિપ્લેસમેન્ટ" નામના સંગઠન સાથે સંકળાયેલા છે અને 6 જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ યુએસ કેપિટોલ પર હુમલો કરનારાઓમાંના એક હતા. તેમણે ચાર વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા અને બાદમાં 2025 માં તેમના બીજા કાર્યકાળના પહેલા દિવસે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા તેમને માફી આપવામાં આવી.
HAPPENING NOW: Absolutely chaotic scene as conservative activists Jake Lang and Thomas Allen storm a Diwali Hindu celebration at the Seattle Center Armory. They held signs that read, "Deport All Dot Heads" and "Stop Hindu Replacement of Christians." I just spoke to both men who say they are concerned about American culture being overrun by false idol worshippers and H1-B fraudsters. Lang and Allen say they will be targeting other locations in the city this weekend. They have yet to announce details of their plans due to possible retaliation by Antifa and other far-left activists. Stay tuned. @JakeLang|@Tommy4Trump420— Jonathan Choe (@choeshow) November 8, 2026
યુએસ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સના સભ્ય પ્રમિલા જયપાલે આ "ઘૃણાસ્પદ" અને "જાતિવાદી" ઘટના પર ઊંડો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો.
વોશિંગ્ટન કોંગ્રેસવુમનના સભ્ય પ્રમિલાએ એક X પોસ્ટમાં કહ્યું, "આ ઘૃણાસ્પદ અને જાતિવાદી પ્રદર્શનથી મને ખૂબ જ દુઃખ અને ગુસ્સો આવ્યો છે. દિવાળી એક મહત્વપૂર્ણ તહેવાર છે, અને આપણા સમુદાયના સભ્યોને તેને સુરક્ષિત વાતાવરણમાં ઉજવવાનો અધિકાર છે. આ પ્રકારના દ્વેષપૂર્ણ પ્રદર્શનનું આપણા શહેર કે દેશમાં કોઈ સ્થાન નથી."
વ્હાઇટ હાઉસના ભૂતપૂર્વ સલાહકાર અજય જૈન ભૂટોરિયાએ લેંગ અને એલનના કાર્યોને "એકદમ ઘૃણાસ્પદ" ગણાવ્યા. ભૂટોરિયાએ એક X પોસ્ટમાં કહ્યું, "જાતિવાદી ટિપ્પણીઓ અને ષડયંત્ર સિદ્ધાંતો સાથે અમેરિકન હિન્દુઓ અને ભારતીય ઇમિગ્રન્ટ્સને નિશાન બનાવવું આ દેશમાં અસ્વીકાર્ય છે." અમે આ પ્રકારના જાતિવાદનો વિરોધ કરીએ છીએ અને દરેક અમેરિકનને તેમના સાંસ્કૃતિક વારસાની મુક્તપણે ઉજવણી કરવાના અધિકારને સમર્થન આપીએ છીએ.”
ઉત્તર અમેરિકાના હિન્દુઓના ગઠબંધન (COHNA) એ X પરની એક પોસ્ટમાં કહ્યું, “અમે આવી ક્રિયાઓની નિંદા કરીએ છીએ અને સમુદાયના સભ્યોને દિવાળીની ઉજવણી કરતી વખતે સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપીએ છીએ, કારણ કે આ કાર્યકરોએ અન્ય ઉજવણીઓને પણ વિક્ષેપિત કરવાની ઘોષણા કરી છે.”
હિન્દુ ફોર હ્યુમન રાઇટ્સના સહ-સ્થાપક સુનિતા વિશ્વનાથે જણાવ્યું હતું કે, ઇમિગ્રન્ટ વિરોધી ભાવના હવે હિન્દુઓ પ્રત્યે નફરતમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે, અને તે એટલી હદે વધી ગઈ છે કે ખ્રિસ્તી કટ્ટરપંથીઓ, જે અન્ય ધર્મો પ્રત્યે નફરત ધરાવે છે, સિએટલમાં દિવાળીની ઉજવણીમાં ધસી આવ્યા, હંગામો મચાવ્યો, અને "કપાળ પર તિલક અથવા બિંદી લગાવેલા બધાને કાઢી મૂકો" જેવા નારાવાળા પ્લેકાર્ડ પ્રદર્શિત કર્યા.
વિશ્વનાથે X પોસ્ટમાં કહ્યું, “આ ઘટના ભારતમાં બનેલી ઘટનાઓ જેટલી જ દુ:ખદ છે જ્યાં હિન્દુત્વ તરફી ટોળાએ ક્રિસમસ દરમિયાન ખ્રિસ્તીઓને હેરાન કર્યા અને હિંસાના ભય હેઠળ ચર્ચની અંદર લોકોને 'જય શ્રી રામ' ના નારા લગાવવા દબાણ કર્યું.”
આ ઘટના યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા વ્હાઇટ હાઉસના ઓવલ ઓફિસમાં પરંપરાગત દીપ પ્રગટાવવામાં આવ્યાના એક દિવસ પછી બની હતી અને વોશિંગ્ટનના ગવર્નર બોબ ફર્ગ્યુસને સિએટલમાં ભારતીય કોન્સ્યુલેટ જનરલમાં દિવાળી ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી.
ફર્ગ્યુસને કહ્યું, "અમને ગર્વ છે કે વોશિંગ્ટન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સૌથી વધુ ભારતીય અમેરિકન વસ્તી ધરાવતા રાજ્યોમાંનું એક છે. છેલ્લા દાયકામાં, અમારા રાજ્યમાં દેશભરમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતી ભારતીય-અમેરિકન વસ્તી જોવા મળી છે. આ સમુદાયે અમારા રાજ્યના વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે."
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