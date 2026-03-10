કેનેડામાં થયેલી સ્કૂલ ગોળીબાર ઘટનાને લઈને પરિવાર દ્વારા ChatGPT બનાવનાર OpenAI સામે કેસ દાખલ
OpenAIએ જણાવ્યું કે તેણે તે વ્યક્તિની પ્રવૃત્તિઓ અંગે વિચાર કર્યો, પરંતુ પોલીસને જાણાવ્યું નહીં.તેણે 10 ફેબ્રુઆરીએ કેનેડાના સૌથી ભયાનક સ્કૂલ ગોળીબારમાંથી એકને અંજામ આપ્યો હતો.
Published : March 10, 2026 at 3:57 PM IST
વેનકુવર: કેનેડામાં થયેલી સ્કૂલ ગોળીબારમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલી એક છોકરીના માતા-પિતાએ સોમવારે નાગરિક કેસમાં આક્ષેપ કર્યો કે ChatGPT બનાવનાર કંપની OpenAIને ગોળીબાર કરનાર વ્યક્તિ મોટા પાયે હુમલો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો તેની ખબર હતી. OpenAIએ કહ્યું હતું કે તેણે આ વ્યક્તિની પ્રવૃત્તિઓ અંગે વિચાર કર્યો હતો, પરંતુ પોલીસને જાણ કરી નહોતી. કેટલાક મહિનાઓ પછી એ જ વ્યક્તિએ 10 ફેબ્રુઆરીએ બ્રિટિશ કોલંબિયાના ટમ્બલર રિજમાં કેનેડાની સૌથી ભયંકર સ્કૂલ ગોળીબારમાંથી એક અંજામ આપી હતી.
ગયા મહિને જ્યારે જેસી વાન રૂસ્ટસેલારએ આઠ લોકોને મારી નાખ્યા અને પછી પોતે પણ આત્મહત્યા કરી, ત્યારે OpenAIએ પોલીસ સમક્ષ આવીને જણાવ્યું કે હુમલાખોરનું ChatGPT ખાતું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેણે બીજા ખાતાનો ઉપયોગ કરીને આ પ્રતિબંધને ટાળી લીધો હતો.
બ્રિટિશ કોલંબિયા સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા કાનૂની દાવામાં આરોપ મૂકાયો કે OpenAIને “શૂટર ChatGPTનો ઉપયોગ કરીને ટમ્બલર રિજ જેવી મોટી જાનહાનિ સર્જનાર ઘટના આયોજન કરી રહ્યો હતો તેની ચોક્કસ જાણકારી હતી.” કેસમાં વધુમાં જણાવાયું કે OpenAIનું ચેટબોટ ChatGPT હુમલાખોર માટે વિશ્વાસપાત્ર સાથી, સહયોગી અને મદદગાર તરીકે વપરાયું હતું અને તે વપરાશકર્તાઓને, જેમ કે આ શૂટરને, મોટી જાનહાનિ સર્જનાર હુમલો આયોજન કરવામાં મદદ કરવા તૈયાર રહે છે.
OpenAIની એક પ્રવક્તાએ આ કેસ અંગે ટિપ્પણી માંગતા મોકલાયેલા સંદેશનો તરત કોઈ જવાબ આપ્યો નહોતો. કેસમાં જણાવાયું છે કે કંપનીના વર્તનના પરિણામે માયા ગેબાલા પર નજીકથી ત્રણ ગોળીઓ ચલાવવામાં આવી — જેમાંથી એક ગોળી તેના માથામાં લાગી, બીજી તેની ગળામાં લાગી અને ત્રીજી તેની ગાલને સ્પર્શીને નીકળી ગઈ.
કેસમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે તેને ગંભીર મગજની ઇજા (catastrophic brain injury) પહોંચી છે, જેના કારણે તેને જીવનભર માટે માનસિક (cognitive) અને શારીરિક અક્ષમતાઓનો સામનો કરવો પડશે.
