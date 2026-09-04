નેપાળ પૂરમાં ગુમ સ્વજનોના મળવાની આશા તૂટી; ઘાસને શબ માની કર્યા પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર
હિમાલયન વિસ્તારમાં થયેલી આ હોનારતના એક સપ્તાહ બાદ પ્રિયજનોની આત્માની શાંતિ માટે સ્વજનો દ્વારા અંતિમ સંસ્કાર કરાયા
Published : September 4, 2026 at 4:36 PM IST
નુવાકોટ/કાઠમંડુ: ગત સપ્તાહે નેપાળમાં આવેલા પૂરમાં ભારે વિનાશ થયો હતો. જે લોકો તેમના ગુમ થયેલા પ્રિયજનોના મૃતદેહ મેળવી શક્યા ન હતા તેઓએ કુશ ઘાસનો ઉપયોગ કરીને પ્રતીકાત્મક પૂતળા બનાવ્યા અને સામૂહિક અંતિમ સંસ્કાર કર્યા.
કાઠમંડુથી આવી તસવીરો
કાઠમંડુમાં સંબંધીઓએ પણ કુશ ઘાસમાંથી પ્રતીકાત્મક પૂતળા બનાવ્યા અને પશુપતિ આર્યઘાટ ખાતે તેમના ગુમ થયેલા પરિવારના સભ્યો માટે સામૂહિક અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. સમાચાર એજન્સી એપી સાથે વાત કરતા, મુકુંદ રિજલે જણાવ્યું કે, તેમના પિતરાઈ ભાઈ અને તેમની પુત્રીઓ મળી ન હતી, જેના કારણે પરિવારે પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. ત્રિશુલી નદીના કિનારે, એક પૂજારીએ ગુમ થયેલા પરિવારના સભ્યોનું પ્રતિકાત્મક પૂતળા મૂક્યા અને તેમને સળગાવતા પહેલા લાકડાના નાના ઢગલાથી ઢાંકી દીધા.
ગુમ થયેલા સગાં-સંબંધીઓને શોધવાની આશા હવે ખતમ... હવે પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર
પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર માટે તૈયાર કરાયેલી ચિતાઓની આસપાસ હિન્દુ દેવતાઓને પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવ્યો હતો; સંબંધીઓ તેમના ગુમ થયેલા પ્રિયજનો માટે આ ધાર્મિક વિધિઓ કરવા માટે ભેગા થયા હતા, તેમને મૃત તરીકે સ્વીકાર્યા પછી તેમના આત્માની શાંતિ મેળવવા માટે. હિન્દુ પરંપરામાં, અગ્નિસંસ્કાર એક આવશ્યક અંતિમ વિધિ છે, અને કેટલાક પરિવારો માટે, આ વિધિ - તેમના પ્રિયજનોના મૃતદેહ વિના પણ કરવાથી આધ્યાત્મિક આશ્વાસનની લાગણી થાય છે.
આ દરમિયાન, નેપાળી પરિવારો તેમના ગુમ થયેલા પ્રિયજનોના આત્માઓ માટે પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કરી રહ્યા હતા, જેમના ગામડાઓ અને ઘરો એક અઠવાડિયા પહેલા હિમાલય ક્ષેત્રમાં આવેલા ભયંકર પૂરમાં વહી ગયા હતા.
DNA સેમ્પલ નમૂનાઓ સાચવવામાં આવી રહ્યા છે
નેપાળમાં અધિકારીઓ ઓળખ થાય ત્યાં સુધી શોધાયેલા મૃતદેહોને કામચલાઉ કબરોમાં દફનાવી રહ્યા છે. તેઓ ડીએનએ નમૂનાઓ સાચવી રહ્યા છે, ચહેરાના લક્ષણોનો ફોટોગ્રાફ લઈ રહ્યા છે અને અન્ય ઓળખ વિગતો રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે જેથી મૃતદેહો ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓ સાથે મેચ થઈ શકે અને આખરે તેમને તેમના પરિવારોને પરત કરી શકાય. નેપાળે અહેવાલ આપ્યો છે કે મંગળવાર સુધીમાં 1,050 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, જ્યારે 3,916 લોકો ગુમ છે. ચીની રાજ્ય મીડિયાએ 16 લોકોના મોત અને 546 ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના અહેવાલ આપ્યા છે.
લગભગ 4,500 ગુમ; સંબંધીઓએ આશા છોડી
26 ઓગસ્ટના રોજ ચીન-નેપાળ સરહદ પર ઊંચાઈ પર હિમનદી તૂટવાને કારણે બરફના પાણી, ખડકો અને કાટમાળના મોટા પ્રવાહ બાદ ઈમરજન્સી ટીમોએ 1,000 થી વધુ મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે. આશરે 4,500 લોકો ગુમ છે. નેપાળના આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારમાં, આશ્રયસ્થાનો અને શબઘરોની શોધખોળના દિવસો પછી, ગુમ થયેલા લોકોના કેટલાક સંબંધીઓએ આશા છોડી દીધી છે અને પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
'પતિએ ફોન ઉપાડ્યો નહીં': ડોલ્માનો વ્યથા
પોતાના પતિના અંતિમ સંસ્કાર સમયે રડતા પુત્રની બાજુમાં ઉભા રહીને, ડોલ્મા નેવાર તમાંગે કહ્યું કે, તે તેના પતિની આત્માને મુક્ત કરવા માટે પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કરી રહી છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તે ગમે ત્યાં હોય ત્યાં શાંતિ અને ખુશી મેળવે. ડોલ્માએ જણાવ્યું કે જ્યારે આ દુર્ઘટના થઈ ત્યારે તેના પતિ ચીન જઈ રહ્યા હતા. તેણે એએફપીને કહ્યું, "મેં સમાચાર જોયા અને તેમને વારંવાર ફોન કર્યા, પરંતુ તેમણે એક પણ ફોન ઉપાડ્યો નહીં."
આશા હજુ જીવંત, જીવતા લોકો મળી જશે
આ ભયાનક દુર્ઘટનાના એક અઠવાડિયા પછી પણ, નેપાળી બચાવ ટીમોને આશા છે કે બચી ગયેલા લોકો મળી જશે. ખાસ કરીને સમગ્ર વિસ્તારમાં ફેલાયેલી અસંખ્ય હાઇડ્રોપાવર પ્લાન્ટ ટનલની અંદર.
અત્યાર સુધી, બચાવ ટીમોએ કાદવથી ભરેલી ટનલમાંથી ફક્ત મૃતદેહો જ બહાર કાઢ્યા છે, છતાં તેઓ બચી ગયેલા લોકો સુધી પહોંચવાની આશામાં કાટમાળ ખોદવાનું, કવાયત કરવાનું અને વિસ્ફોટ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. નેપાળના વિદેશ પ્રધાન શિશિર ખાનલે જણાવ્યું હતું કે, તેમને આશા છે કે હજારો ગુમ થયેલા લોકોમાંથી કેટલાક હજુ પણ જીવંત હશે. AFP સાથેની એક મુલાકાતમાં, તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે ચમત્કારો થાય છે અને તેઓ આ તબક્કે સંપૂર્ણપણે આશા છોડવા માંગતા નથી.
'આપત્તિઓનો સામનો કરવો એ પણ એક વૈશ્વિક જવાબદારી છે'
નેપાળના વડા પ્રધાન બાલેન્દ્ર શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ આપત્તિ "એક ગંભીર સંકેત છે કે હિમાલય ક્ષેત્રમાં આપણી સામે જે જોખમો છે તે આબોહવા પરિવર્તનની સાથે સાથે વધુ તીવ્ર બની રહ્યા છે." ફેસબુક પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ક્લાઈમેટ ચેન્જ એક વૈશ્વિક મુદ્દો છે અને પરિણામે થતી આફતોનો સામનો કરવો એ વૈશ્વિક જવાબદારી છે.
દરમિયાન, વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે, વિશ્વની સૌથી ઊંચી પર્વતમાળા હિમાલય વધતા વૈશ્વિક તાપમાનને કારણે ઝડપથી ગરમ થઈ રહી છે, જેના કારણે હિમનદીઓ પીગળી રહી છે. હિમાલય અને હિન્દુ કુશ પર્વતમાળાઓમાં આવેલા હિમનદીઓ પર્વતીય પ્રદેશોમાં રહેતા આશરે 240 મિલિયન લોકો તેમજ દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયાની નદી ખીણોમાં રહેતા 1.65 અબજ લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ પાણીનો સ્ત્રોત છે.
તિબેટમાં ઉદ્ભવેલા અને નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરમાં મૃત્યુઆંક 1,066 પર પહોંચી ગયો છે, જેમાં 4,462 લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. ભારતમાં નીચાણવાળા નદી વિસ્તારોમાંથી ઓછામાં ઓછા 17 મૃતદેહો પણ મળી આવ્યા છે.
ચીનમાં, વિદેશી પત્રકારોને તિબેટથી રિપોર્ટિંગ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં અધિકારીઓ માહિતીના પ્રવાહ પર કડક નિયંત્રણ રાખે છે. નિર્વાસિત રીતે કાર્યરત તિબેટી હિમાયતી જૂથોએ આપત્તિ અંગે ચીનના સત્તાવાર નિવેદનો પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે મોટાભાગના લોકો જવાબદાર નહીં, છતાં તેના પરિણામો ભોગવી રહ્યા છે
કાઠમંડુએ ચેતવણી આપી છે કે, અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના પુનર્નિર્માણનો ખર્ચ અબજો ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. નેપાળનું અર્થતંત્ર પહેલેથી જ દબાણ હેઠળ છે, અને દેશ પાસે આટલી મોટી વિનાશનો સામનો કરવા માટે મર્યાદિત સંસાધનો છે.
વિનાશના પ્રમાણને દર્શાવતા, ચીનના રાજ્ય મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તિબેટમાં ગંભીર રીતે અસરગ્રસ્ત ગિરોંગ બંદરનો રસ્તો આખરે બુધવારે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો, દિવસોના સમારકામ કાર્ય પછી.
(ઈનપુટ- AP-AFP)
આ પણ વાંચો: