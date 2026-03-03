ETV Bharat / international

Iran War Updates: સાઉદી અરબના રિયાધમાં વિસ્ફોટ, ઇરાનનો દુબઇમાં અમેરિકન સેના પર હુમલો

મિડલ ઇસ્ટમાં સંઘર્ષનો દાયરો વધી રહ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, સાઉદી અરબના પાટનગર રિયાધમાં વિસ્ફોટ થયો છે.

દુબઇમાં ઇરાનના હુમલા બાદની સ્થિતિ
દુબઇમાં ઇરાનના હુમલા બાદની સ્થિતિ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 3, 2026 at 9:47 AM IST

રિયાધ: અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે યુદ્ધ ચોથા દિવસમાં પ્રવેશ કરી ગયો છે. અમેરિકન સેના ઇરાનના પાટનગર તેહરાન અને અન્ય શહેરોમાં સતત બોમ્બમારો કરી રહી છે. ઇરાન તરફથી પણ જવાબી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, સાઉદી અરબના રિયાધમાં અમેરિકન દૂતાવાસ પર ડ્રોન હુમલો થયો છે. હુમલા બાદ દૂતાવાસ પરિસરમાં આગ લાગી હતી અને વિસ્ફોટનો અવાજ પણ સંભળાયો હતો. જોકે, હુમલામાં કોઇના ઘાયલ થવાના સમાચાર નથી.

અમેરિકન દૂતાવાસ પર હુમલા બાદ રિયાધમાં વધુ બે વિસ્ફોટ થયાના સમાચાર છે. રોયટર્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ રિયાધના ડિપ્લોમેટિક ક્વાર્ટરમાં બે નવા વિસ્ફોટનો રિપોર્ટ આપ્યો છે.

મીડિયા રિપોર્ટમાં અમેરિકન વિદેશ વિભાગના હવાલાથી જણાવવામાં આવ્યું કે દૂતાવાસ પર બે ડ્રોનથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે જે છત અને પરિસરના ઘેરાથી ટકરાયા હતા. આ ઇરાની ડ્રોન હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જોકે, હજુ સુધી કોઇ ગ્રુપે હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી.

ડેલી મેલ અનુસાર, સાઉદીના સંરક્ષણ મંત્રાલયે પણ હુમલાની પૃષ્ટી કરી છે અને તેને સામાન્ય આગ ગણાવી હતી અને થોડુ નુકસાન થયું હોવાનું જણાવ્યું છે.

આ વચ્ચે સમાચાર છે કે US અધિકારીઓએ સાઉદી અરબના કેટલાક શહેરમાં અમેરિકનોને કહ્યું છે કે તે પોતાની જગ્યા પર જ રહે અને રિયાધમાં દેશના દૂતાવાસમાં જતા બચે, કારણ કે તે જગ્યાએ બે ડ્રોનથી હુમલો થયો છે.

અમેરિકન દૂતાવાસે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "સાઉદી અરબમાં US મિશને જેદ્દાહ, રિયાધ અને જહરાન માટે શેલ્ટર ઇન પ્લેસ નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે અને આ વિસ્તારમાં કોઇ પણ મિલિટ્રી જગ્યા પર બિન જરૂરી યાત્રાને ઓછી કરી રહ્યા છીએ- અમે સાઉદી કિંગડમમાં અમેરિકન નાગરિકોને સલાહ આપીએ છીએ કે પોતાની જગ્યા પર રહે અને દૂતાવાસમાં હુમલાને કારણે આગામી સૂચના સુધી જતાબચે."

અમેરિકન સેનાનું માનવું છે કે ઇરાન વિરૂદ્ધ ઓપરેશનમાં અત્યાર સુધી તેના 6 સૈનિક માર્યા ગયા છે. બીજી તરફ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઇરાન વિરૂદ્ધ સૈન્ય કાર્યવાહી લગભગ ચાર અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે, તેમણે દાવો કર્યો કે વોશિંગ્ટન તેહરાનની મિસાઇલ અને પરમાણુ ક્ષમતાઓને ખતમ કરવા માટે જે કઇ પણ કરવું પડે તે કરશે.

ઇરાને દુબઇમાં અમેરિકન સેના પર હુમલાનો દાવો કર્યો

બીજી તરફ ઇરાની રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કૉર્પ્સનું કહેવું છે કે તેની નેવીએ યૂનાઇટેડ અરબ અમીરાત (UAE)ના દુબઇમાં અમેરકન સેનાને નિશાન બનાવીને ડ્રોન અને મિસાઇલથી એક મોટો હુમલો કર્યો છે. IRGCએ કુવૈતમાં આરિફજાન બેસ પર ડ્રોન હુમલાનો દાવો પણ કર્યો છે.

તેહરાનમાં ઇઝરાયેલ-અમેરિકાના હુમલા યથાવત

રિપોર્ટ અનુસાર, અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલાથી તેહરાનમાં અડધી રાતથી સતત વિસ્ફોટના અવાજ સંભળાઇ રહ્યા છે. બોમ્બમારાથી શહેર ધણધણી ઉઠ્યું છે. IRIB સ્ટેટ ટેલિવીઝન કોમ્પલેક્સમાં પણ બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, ટેલિવીઝન બ્રોડકાસ્ટ હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે. અલ-જજીરાના રિપોર્ટ અનુસાર, ઇરાનની એક્સપીડિએન્સી કાઉન્સિલની એક બિલ્ડિંગને નિશાન બનાવવામાં આવી છે.

US ISRAEL IRAN WAR LIVE UPDATE
IRAN ISRAEL WAR
AYATOLLAH ALI KHAMENEI
IRAN WAR UPDATES
