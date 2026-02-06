ETV Bharat / international

પાકિસ્તાન: ઇસ્લામાબાદમાં મસ્જિદમાં જુમ્માની નમાઝ દરમિયાન વિસ્ફોટ, અનેક લોકો ઘાયલ; ઇમરજન્સી લાગુ કરાઇ

પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં જુમ્માની નમાઝ દરમિયાન શહજાદ ટાઉન વિસ્તારમાં તરલાઈ ઇમામબારગાહમાં વિસ્ફોટ થયો હતો.

By PTI

Published : February 6, 2026 at 3:45 PM IST

ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના પાટનગર ઇસ્લામાબાદથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહીં એક બ્લાસ્ટ થયો છે જેમાં અનેક લોકોના મોત અને ઘાયલ થવાના સમાચાર છે.

સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, શુક્રવારે પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં એક મસ્જિદમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. ડોન અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે કે આ વિસ્ફોટ ફેડરલ કેપિટલના શહજાદ ટાઉન વિસ્તારમાં તરલાઈ ઇમામબારગાહમાં થયો હતો. પોલીસ અને રેસક્યૂ સર્વિસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ છે અને રેસક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે.

પાકિસ્તાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સના પ્રવક્તાને ટાંકીને, એક્સપ્રેસ ટ્રિબ્યુન અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે કે હોસ્પિટલમાં કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે. ઘાયલોને સારવાર માટે PIMS અને પોલીક્લીનિકમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે.

ડોનના અહેવાલ અનુસાર, "શુક્રવારે સંઘીય રાજધાનીમાં એક ઇમામબારગાહમાં વિસ્ફોટ થયા બાદ અનેક જાનહાનિની ​​આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. સંઘીય રાજધાનીના શહેઝાદ ટાઉન વિસ્તારમાં આવેલા તરલાઈ ઇમામબારગાહમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. પોલીસ અને રેસ્ક્યુ 1122ના કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને પ્રારંભિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. સંઘીય રાજધાનીના પોલીક્લિનિક, પાકિસ્તાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (પિમ્સ) અને સીડીએ હોસ્પિટલમાં પણ કટોકટી લાદવામાં આવી હતી."

