ETV Bharat / international

Explained: ઇરાન યુદ્ધમાં સૌથી વધુ ચર્ચા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની કેમ થઇ રહી છે? આ રૂટ આટલો મહત્ત્વનો કેમ

ભારત પોતાની જરૂરિયાતના 90 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરે છે અને તેમાંથી 40 ટકા હોર્મુઝના રસ્તામાંથી આવે છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 3:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ઇરાન યુદ્ધને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ (હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ) પ્રભાવિત થયો છે. આ ફારસની ખાડી (પર્સિયન ગલ્ફ)ને દુનિયાના મહાસાગરને જોડનારી એક નાની નહેર છે. વિશ્વનો લગભગ પાંચમા ભાગનું તેલ આ માર્ગની ખાડીમાંથી બહાર નીકળે છે. ઇરાને ધમકી આપી છે કે જો અમેરિકાએ તેના પર હુમલા ચાલુ રાખ્યા તો તે સંપૂર્ણ રીતે આ માર્ગને બંધ કરી દેશે. જોકે, ઇરાને ભારતને થોડી રાહત આપવાની જાહેરાત કરી છે.

યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત 100 ડૉલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ છે. કેટલાક દિવસ પહેલા સુધી ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત 60-70 ડૉલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ હતી. હવે ઇરાને કહ્યું કે અમેરિકાના હુમલાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત 150 ડૉલર પ્રતિ બેરલ અથવા તેના કરતા પણ વધારે પહોંચશે. જો ઇરાનની વાત સાચી સાબિત થઇ તો ભારત જેવા દેશોએ ઘણુ મોટું નુકસા ઉઠાવવું પડશે. પુરી દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા પ્રભાવિત થશે. પેટ્રોલની કિંમત વધતા મોંઘવારી વધવાનો પણ ખતરો છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક વળાંકવાળો જળમાર્ગ છે જે સૌથી સાંકડા બિંદુએ આશરે 33 કિલોમીટર (21 માઇલ) પહોળો છે. તે પર્શિયન ખાડીને ઓમાનના અખાત સાથે જોડે છે. આવવા જવાની દિશામાં શિપિંગ લેનની પહોળાઇ માત્ર 3 કિલોમીટર છે, જેને કારણે સ્ટ્રેટને બ્લોક કરવો અથવા અહીંથી પસાર થતા જહાજો પર હુમલો કરવાનું આસાન બને છે. હોર્મુઝની એક તરફ ઇરાન છે જ્યારે બીજી તરફ ઓમાન છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, 12 નોટિકલ માઇલનું અંતર કોઇપણ દેશનું ક્ષેત્રીય જળવિસ્તાર હોય છે, પરિણામે ઇરાની પ્રદેશ સ્ટ્રેટના સૌથી સાંકડા ભાગ પર છે અને આ કારણ છે કે આ વૈશ્વિક ઉર્જા પરિવહન નેટવર્કામં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ચોક પોઇન્ટ બની જાય છે.

સામાન્ય રીતે IMO અથવા ઇન્ટરનેશનલ મેરિટાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન અહીંના ટ્રાફિકને કંટ્રોલ કરે છે પરંતુ આ સમય ઇરાન અહીં હાવી છે. ઇરાની સેના અને IRGCની પરવાનગીથી સુરક્ષિત રીતે જહાજ પસાર થઇ શકે છે, નહીં તો શું થશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે.

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી કંડલાનું અંતર 1000 કિલોમીટર દૂર

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી ગુજરાતના કંડલા પોર્ટ સુધીનું અંતર એક હજાર કિલોમીટર છે. મુંબઇ પોર્ટ સુધી તેનું અંતર 1550 કિલોમીટર છે. એક મોટા જહાજ જેના પર તેલ ભરેલું હોય છે તેની ગતિ એવરેજ 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની હોય છે.

ભારત પોતાની જરૂરિયાતના 90 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરે છે અને તેમાંથી 40 ટકા હોર્મુઝના રસ્તામાંથી આવે છે. LNG તો 54 ટકા આ રસ્તે જ ભારત આવે છે.

ઇરાન અને ઓમાનનો ક્ષેત્રીય જળક્ષેત્ર આ સ્ટ્રેટમાં સ્થિત છે. ઊંચી બિલ્ડિંગોથી ભરેલા શહેર દુબઇ, સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE) પણ આ સ્ટ્રેટ પાસે સ્થિત છે. સાઉદી અરબ, કુવૈત, ઇરાક, કતાર, બહેરીન, સંયુક્ત અરબ અમીરાત અને ઇરાનથી તેલ અને ગેસ લઇ જનારા વિશાળ ટેન્કરોનો માર્ગ છે. આ સમયે ઇરાન માત્ર ચીનને તેલ વેચી રહ્યું છે.

જે પણ જહાજ આ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે તેની સામે કોઇ બીજો વિકલ્પ નથી. જોકે, સાઉદી અરબ અને સંયુક્ત અરબ અમીરાતમાં પાઇપલાઇન છે જે આ માર્ગેથી પસાર થતા બચી શકે છે પરંતુ જેટલી માત્રામાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે તે આ પાઇપથી લઇ જવું શક્ય નથી.

ઇરાને ફારસની ખાડીમાં સ્થિત ઓઇલ ભંડારોને અરબ સાગર અને બાકી વિશ્વ તરફ જતા સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા તમામ જહાજ જેમાં તેલ ટેન્કર પણ સામેલ છે તેને નષ્ટ કરવાની ધમકી આપી છે. યુદ્ધ ક્ષેત્રોમાં પ્રવાસના જોખમથી જહાજનો વીમા કરનારી કંપનીઓ નક્કી કરી રહી છે કે શું તે દરેક જહાજ માટે અલગ અલગ વીમો જાહેર કરશે.

ગયા શનિવારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રથમ વખત સાર્વજનિક રીતે સંકેત આપ્યો છે કે અમેરિકા એકલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમર્થન વગર જળમાર્ગને ફરી ખોલવામાં સક્ષમ નથી. ટ્રમ્પે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યુ, "આશા છે કે ચીન, ફ્રાન્સ, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, બ્રિટન અને અન્ય પ્રભાવિત દેશ આ વિસ્તારમાં જહાજ મોકલશે જેથી ઇરાનનો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો કોઇ ખતરો ના રહે."

1980ના દાયકાના ઇરાન-ઇરાક યુદ્ધ દરમિયાન બન્ને પક્ષોએ ટેન્કર અને અન્ય જહાજો પર હુમલા કર્યા હતા ત્યારે નૌસૈનિક ખાણનો ઉપયોગ કરીને કેટલાક સ્થળે વાહન વ્યવહાર પુરી રીતે રોકી દેવામાં આવ્યો હતો, ત્યારથી લઇને અત્યાર સુધી ઇરાને જળમાર્ગને પુરી રીતે બંધ કર્યો નથી. અહીં સુધી કે ગયા વર્ષના 12 દિવસના યુદ્ધ દરમિયાન પણ જ્યારે ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઇરાનના મુખ્ય પરમાણુ અને સૈન્ય ઠેકાણા પર બોમ્બમારો કર્યો હતો.

ઇમરજન્સી સ્થિતિ સામે લડવા માટે કેટલાક દેશોએ તેલ રિઝર્વને ખોલી દીધા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઊર્જા એજન્સીએ જણાવ્યું કે, તે પોતાના સભ્ય દેશઓને ઇમરજન્સી ભંડારમાંથી 4 કરોડ બેરલ તેલ ઉપલબ્ધ કરાવશે, જે રશિયા દ્વારા યૂક્રેન પર કરવામાં આવેલા આક્રમણના જવાબમાં 2022માં IAEના 32 સભ્ય દેશો દ્વારા જાહેર કરાયેલા 182.7 કરોડ બેરલ તેલ કરતા બમણા છે.

જોકે, આવા પગલા પર્સિયન ગલ્ફમાં વિક્ષેપિત તેલ પુરવઠાની ભરપાઇ કરી શકે છે, તે ફક્ત ટૂંકા ગાળાના ઉકેલો પ્રદાન કરે છે. વિશ્લેષકો જણાવે છે કે લાંબા ગાળાના ઉકેલ માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું સંપૂર્ણ રીતે ખુલવું જરૂરી છે.

અમેરિકા જોન્સ એક્ટની જરૂરિયાતને માફ કરવાનો વિચાર પણ કરી રહ્યું છે. 1920નના દાયકામાં આ કાયદાને અવાર નવાર ગેસની કિંમત વધવાનું કારણ માનવામાં આવે છે, જેની હેઠળ અમેરિકા પોર્ટ વચ્ચે માલસામાનની હેરફેર માટે અમેરિકન ધ્વજ ધરાવતા જહાજોનું હોવું જરૂરી છે અને તેને અમેરિકન જહાજ નિર્માણ ક્ષેત્રની રક્ષા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.

TAGGED:

EXPLAINED THE STRAIT OF HORMUZ
STRAIT OF HORMUZ
STRAIT OF HORMUZ CHOKEPOINT
INDIA CRUID OIL HORMUZ STRAIT
STRAIT OF HORMUZ ROUT IMPORTANT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.