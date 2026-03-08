ETV Bharat / international

Explained: અમેરિકાના પાવરફુલ છતા ઇરાને ક્યા હથિયારથી વેર્યો વિનાશ, ટ્રમ્પે મદદ માંગવી પડી!

ઇરાનના ડ્રોને અમેરિકન મિલિટ્રી બેસ પર વિનાશ વેર્યો, ટેકનિક કોપી કરી અમેરિકાએ કાઉન્ટર કરવું પડ્યું

ઇરાનના યુદ્ધમાં ડ્રોનનો ઉપયોગ
ઇરાનના યુદ્ધમાં ડ્રોનનો ઉપયોગ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 12:46 PM IST

નવી દિલ્હી: ઇરાન અને ઇઝરાયેલ-અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં ઇરાનના એક સસ્તા ડ્રોનને કારણે ખળભળાટ મચી ગયો છે. ઇરાને ડ્રોનની મદદથી સાઉદી અરબની સૌથી મોટી તેલ રિફાઇનરી રાસ તનુરા પર હુમલો કર્યો છે. આ હુમલા બાદ કંપનીએ પ્રોડક્શન બંધ કરવું પડ્યું છે, તે બાદ ઇરાને કતારના NNG ટર્મિનલને નિશાન બનાવ્યું હતું. ત્યાં પણ તેનું ઉત્પાદન રોકવું પડ્યું છે. આ રીતે આ ડ્રોનની મદદથી ઇરાને ખાડીના લગભગ તે તમામ દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા છે જ્યાં અમેરિકન મિલિટ્રી બેસ છે.

આ ડ્રોનનું નામ છે- શાહેદ ડ્રોન, તેનો ખર્ચ લગભગ 16 લાખ રૂપિયાથી લઇને 32 લાખ રૂપિયા સુધીનો થાય છે. ઇરાને પાડોશી દેશોમાં સ્થિત અમેરિકન બેસ પર હુમલો કરવા માટે તેનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો છે, તેની અસર કેટલી વધારે પડી છે, તે આ વાત પરથી સમજો કે અમેરિકાએ ઉતાવળમાં શાહેદ ડ્રોન ટેકનિકને કોપી કરી પોતાનો નવો ડ્રોન બનાવી લીધો છે જેથી તે તેનો મુકાબલો કરી શકે.

અમેરિકન ફોર્સે તેની જરૂરિયાતને અનુભવી અને તેને તરત જ આ રીતના ડ્રોનની ડિમાન્ડ કરી હતી. ઇરાને હજારો શાહેદ ડ્રોન લોન્ચ કર્યા છે- જેની સંખ્યા બેલેસ્ટિક મિસાઇલની બરાબર અથવા તેના કરતા પણ વધારે છે- જેથી ઇઝરાયેલ, સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા અને મધ્ય પૂર્વમાં તેના સહયોગીઓની હવાઇ સંરક્ષણ પ્રણાલીને નબળી પાડી શકાય અને મહત્ત્વપૂર્ણ સુવિધાઓને નુકસાન પહોંચાડી શકાય.

શાહેદ ડ્રોનની ખાસિયત

આ ડ્રોનને ઓપરેટ કરવાની જરૂર પડતી નથી, તેમાં સેટેલાઇટ નેવિગેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ડ્રોન મુખ્ય રીતે નાગરિક સ્તરીય GPS અને રશિયન ગ્લોનાસ નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને પોતાની ઉડાનને ડિરેક્ટ કરે છે.

આ ડ્યુઅલ-સિસ્ટમ ડ્રોનને સક્રિય માનવ સંચાલન વિના લાંબા અંતર સુધી સચોટ રીતે નેવિગેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. એકવાર લક્ષ્ય ઓળખાઈ જાય તે બાદ તેને ઓન કરવામાં આવે છે. તે બાદ ડ્રોન આપમેળે તેના લક્ષ્ય સુધી પહોંચે છે અને વિસ્ફોટ કરે છે.

આ ડ્રોનની રેન્જ 2500 કિલોમીટર સુધીની છે. આ મિસાઇલ જેટલી ઝડપથી નથી ઉડતું. તે જમીનની ખૂબ નજીક ઉડે છે જેના કારણે મોટાભાગના રડાર તેને શોધી શકતા નથી. આ ડ્રોનનો આકાર પણ પાતળો છે. આ પાતળો આકાર અને ઓછી ઊંચાઇવાળી ઉડાન રડાર અને મિસાઇલના ખતરા પર કેન્દ્રિત પ્રાથમિક ચેતવણી પ્રણાલીઓ દ્વારા તેને શોધવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે.

આ લગભગ 10 ફૂટ લાંબો હોય છે, તેના વિંગ્સ આઠ ફૂટના હોય છે, તેની આગળના ભાગમાં વિસ્ફોટક સામગ્રી લાગેલી હોય છે, જે ટકરાવવા પર ફાટી જાય છે. આ પોતાના ટાર્ગેટ પર જાતે જ પહોંચી જાય છે અને પછી કમાન્ડ આપવાની જરૂર પડતી નથી, આ દિવસભર ઉડી શકે છે.

ડ્રોનના નવા વેરિએન્ટમાં કંટ્રોલ્ડ રિસેપ્શન પેટર્ન એન્ટીના લાગેલા હોય છે. આ ખાસ મૉડ્યૂલમાં બહારના હસ્તક્ષેપને રોકવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા 16 અલગ અલગ તત્વ હોય છે. ઇલેક્ટ્રોનિક જેમિંગથી વાસ્તવિક ઉપગ્રહ સંકેતોને અલગ કરીને ડ્રોન પોતાના સચોટ પથને બનાવી રાખે છે.

અદ્યતન કોમેટા-એમ નેવિગેશન મોડ્યુલ ડ્રોનને એકસાથે અનેક હસ્તક્ષેપ સ્ત્રોતોને અવગણવાની મંજૂરી આપે છે. ફિલ્ડ ડેટા દર્શાવે છે કે આ 16-એલિમેન્ટ મોડ્યુલ એકસાથે 15 જેટલા વિવિધ GPS સ્પૂફર્સને સફળતાપૂર્વક બ્લોક કરી શકે છે. આ ક્ષમતા માટે સંરક્ષણ દળોને ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ ઉપકરણોના એક અત્યંત ગાઢ નેટવર્ક તૈનાત કરવાની જરૂર છે.

બેકઅપ ઇનર્શિયલ નેવિગેશન 50 કિલો જ્યારે સેટેલાઇટ સિગ્નલો સંપૂર્ણપણે જામ થઈ જાય છે, ત્યારે ડ્રોન તેની આંતરિક ઇનર્શિયલ નેવિગેશન સિસ્ટમ પર સ્વિચ કરે છે. આ બેકઅપ સિસ્ટમ વર્તમાન ઊંચાઈ જાળવવા માટે બેરોમીટર અને આગળની દિશા જાળવવા માટે હોકાયંત્રનો ઉપયોગ કરે છે. 50 કિલો પેલોડ પછી તેની બ્લાઇન્ડ ફ્લાઇટ ચાલુ રાખે છે જ્યાં સુધી તે જામ થયેલા વિસ્તારમાંથી બહાર ન નીકળે અને GPS સિગ્નલ પાછું ન મેળવે.

એન્જિનિયરોએ તાજેતરમાં ડ્રોનની નેવિગેશન સિસ્ટમમાં 3G અને LTE મોબાઇલ મોડેમ ઉમેર્યા છે. આ સુવિધા રીઅલ-ટાઇમ કાઇનેમેટિક પોઝિશનિંગને સક્ષમ કરે છે, જે ઇન્ટરનેટ-કનેક્ટેડ બેઝ સ્ટેશનનો ઉપયોગ કરીને સેટેલાઇટ સ્થાન ડેટાને તાત્કાલિક સુધારે છે.

તાજેતરના અપગ્રેડમાં સુધારેલ પોઝિશનિંગ માટે એક નવું રીસીવર મોડ્યુલ સામેલ છે. આ આધુનિક ઘટકો L1, L2 અને L5 સેટેલાઇટ ફ્રીક્વન્સીઝને સપોર્ટ કરે છે, જે નેવિગેશન સિસ્ટમને અટકાવવાનું નોંધપાત્ર રીતે મુશ્કેલ બનાવે છે. બહુવિધ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ પર કામ કરવાથી પ્રમાણભૂત લશ્કરી સ્પૂફિંગ યુક્તિઓ સામે મજબૂત રક્ષણ મળે છે.

રશિયા, વેનેઝુએલા અને હિઝબુલ્લાહે ઇરાનને નિકાસ કરી

શાહેદ ડ્રોનનો ઉપયોગ રશિયાએ યૂક્રેન યુદ્ધમાં ગીચ વસ્તી ધરાવતા શહેરો અને વીજળી સ્ટેશનોને નિશાન બનાવવા માટે મોટા પાયે કર્યો હતો. ઇરાને પોતાના આ ડ્રોનને રશિયા, વેનેઝુએલા અને હિઝબુલ્લાહ સાથે પણ શેર કર્યું છે. રશિયા પોતે એક નવું સંસ્કરણ વિકસાવી રહ્યું છે.

શાહેદનું કાઉન્ટર કરવા માટે અમેરિકાએ બનાવ્યું લુકાસ

અમેરિકાએ શાહેદ ડ્રોનનો મુકાબલો કરવા માટે માનવરહિત યુદ્ધ આક્રમણ પ્રણાલી (લુકાસ)નો ઉપયોગ કર્યો છે. ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સે પોતાના એક સમાચારમાં આ ડ્રોનને ઇરાની ડ્રોન જેવો ગણાવ્યો છે. અમેરિકન કેન્દ્રીય કમાને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "ઇરાનના શાહેદ ડ્રોનની જેમ બનેલા 'લુકાસ' ઓછા ખર્ચ ધરાવતું ડ્રોન હવે અમેરિકન બનાવટને અંજામ આપી રહ્યું છે."

આ બન્ને ડ્રોન (લુકાસ અને શાહેદ) યુદ્ધક્ષેત્રમાં કમાલ કરી રહ્યા છે, તેમની ક્ષમતા પણ લગભગ બરાબર છે. જોકે, અમેરિકાનો દાવો છે કે તેને શાહેદ કરતા સારૂ લુકાસને બનાવ્યું છે. પહેલા આ રીતના હુમલા માટે મોંઘી મિસાઇલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો પરંતુ હવે સ્થિતિ બદલાઇ ગઇ છે. સ્વાયત્ત સિસ્ટમો માટે સોફ્ટવેરમાં પ્રગતિ, ઝડપી ઉત્પાદન અને ચોકસાઇ માર્ગદર્શિત લક્ષ્યીકરણનો પ્રસાર ઓછા ખર્ચે ડ્રોનને યુદ્ધની કાયમી વાસ્તવિકતા બનાવી રહ્યા છે.

અમેરિકન અધિકારીઓનું કહેવું છે કે લુકાસની અસલી સિદ્ધિ તેની ટેકનિક નહીં પણ તેના વિકાસની ગતિ છે. સેનાએ વિરોધી કંપનીના હથિયારની રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ કરીને લગભગ 18 મહિનામાં પોતાનું નવું ડ્રોન તૈયાર કર્યું છે. 25 લાખ ડૉલરની ટોમાહોક ક્રૂઝ મિસાઇલની તુલનામાં તેની કિંમત માત્ર 35,000 ડૉલર છે.

અમેરિકાએ શાહેદને રોકવા માટે યૂક્રેનની મદદ માંગી

શાહેદનો મુકાબલો સૌથી વધુ યૂક્રેને કર્યો છે, તેને એવા ડ્રોન વિકસિત કર્યા છે જે શાહેદનું કાઉન્ટર કરે છે. અમેરિકાએ યૂક્રેન પાસે મદદ માંગી છે. જોકે, યૂક્રેન ખુદ યુદ્ધમાં છે, જેને કારણે તે અમેરિકાની મદદ કરી શકશે કે નહીં તે કહેવું મુશ્કેલ છે. બીજી તરફ ઇરાનને પણ શાહેદમાં મદદની જરૂર છે, તેનું કારણ છે- તેનું પ્રોડક્શન. અમેરિકાએ પોતાના હુમલામાં ડ્રોન પ્રોડક્શન સેન્ટરને ટાર્ગેટ કર્યું છે માટે ઇરાન હવે રશિયાની મદદ ઇચ્છે છે જેથી તેને જથ્થો મળી શકે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર ઇરાનમાં હજુ પણ શાહેદના પ્રોડક્શન સેન્ટરનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને તેને લોકેટ કરવું આસાન નથી.

યૂક્રેની હથિયાર ઉત્પાદકો અનુસાર, અમેરિકા અને ખાડી દેશો જેમાં સંયુક્ત અરબ અમીરાત, બહેરીન, સાઉદી અરબ અને કતાર સામેલ છે તેમણે યૂક્રેનને ઘરેલુ સ્તર પર ઉત્પાદિત ઇન્ટરસેપ્ટર ડ્રોન માટે વારંવાર અનુરોધ કર્યો છે.

યૂક્રેન પાસે અત્યારે ઇન્ટરસેપ્ટર ડ્રોન મોટી સંખ્યામાં છે અને તેને બનાવનારાઓનું કહેવું છે કે તે દેશની સંરક્ષણ વ્યવસ્થાને ખતરામાં મુક્યા વગર હજારો ડ્રોન બનાવી શકે છે. સૌથી મોટો પડકાર ડ્રોનના ચાલક દળને ટ્રેનિંગ આપવી અને લાંબા અંતરના લક્ષ્યને શોધવામાં સક્ષમ રડાર પ્રણાલીઓ સાથે ડ્રોનને એક કરવાનો છે.

AP ન્યૂઝ એજન્સીના એક રિપોર્ટ અનુસાર ઇન્ટરસેપ્ટર ડ્રોન એક સ્વતંત્ર ઉત્પાદન નથી અને તેને રડારની એક વ્યાપક પ્રણાલીમાં એક કરવામાં આવવો જોઇએ જે આવનારા લક્ષ્યોને શોધી શકે અને તેના પર નજર રાખી શકે.

શાહેદનો મુકાબલો કરવા માટે કીવે લગભગ 1000થી 2000 ડૉલરની કિંમત ધરાવતા ઓછા ખર્ચના ઇન્ટરસેપ્ટર ડ્રોન વિકસિત કર્યા છે અને 2025માં કેટલાક મહિનાની અંદર જ આ પ્રણાલીઓને પ્રોટોટાઇપથી મોટા પાયે ઉત્પાદનમાં સ્થળાંતર કર્યા છે.

ડ્રોનને તોડવા માટે અમેરિકાએ વધારે પૈસા ખર્ચ કરવા પડે છે

BBCના એક રિપોર્ટ અનુસાર, ઇરાને એક હજાર કરતા વધુ ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેમાંથી 100ની નજીક ડ્રોનને અમેરિકન ઇન્ટરસેપ્ટરે તોડી પાડ્યા છે. શાહેદની મારક ક્ષમતા યથાવત છે. શાહેદ ડ્રોનને કેટલીક રીતે પાડી શકાય છે જેમાં ખાસ કરીને GPS જેમિંગ ઉપકરણ અને લેજર હથિયાર પ્રણાલી સામેલ છે પરંતુ વર્તમાનમાં તેમાંથી કેટલાક ડ્રોન યુદ્ધ વિમાન અથવા હવામાં મારનારી મિસાઇલ પ્રણાલીઓથી ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે.

જ્યારે ઇરાને 2024માં હજારો ડ્રોનથી ઇઝરાયેલ પર હુમલો કર્યો હતો ત્યારે બ્રિટને કથિત રીતે RAF યુદ્ધ વિમાનનો ઉપયોગ કરીને કેટલાક ડ્રોનને લગભગ 200,000 પાઉન્ડ પ્રતિ મિસાઇલની કિંમત ધરાવતી મિસાઇલથી તોડી પાડ્યા હતા.

શાહેદનું પ્રોડક્શન પ્રભાવિત

માનવામાં આવે છે કે યુદ્ધ પહેલા ઇરાને હજારોની સંખ્યામાં શાહેદ ડ્રોન બનાવ્યા હતા પરંતુ હવે તેની સંખ્યા કેટલી છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે યુદ્ધના પ્રથમ દિવસથી ઇરાન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલા ડ્રોનની સંખ્યામાં 83 ટકાનો ઘટાડો થયો છે જ્યારે બેલેસ્ટિક મિસાઇલના ઉપયોગમાં 90 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે.

