ઇમરાન ખાનનો કેસ એલોન મસ્ક સુધી પહોંચ્યો, જેમીમા ગોલ્ડે માંગી મદદ

Published : December 14, 2025 at 1:40 PM IST
નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાનની ભૂતપૂર્વ પત્ની જેમીમા ગોલ્ડસ્મિથે X ના માલિક, એલોન મસ્ક પાસેથી મદદ માંગી છે. તેમનો આરોપ છે કે X પર ઇમરાન ખાન વિશે જે કંઈ લખે છે તેની ઍક્સેસ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવી રહી છે.
એલોન મસ્કને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના રક્ષક ગણાવતા, જેમીમાએ લખ્યું, "જો તમે તેનું રક્ષણ નહીં કરો, તો તેમને વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે." તેમણે ઉમેર્યું કે મસ્કે પોતે કહ્યું છે કે તેઓ X પ્લેટફોર્મ પર પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરનારાઓને ભેદભાવનો સામનો કરવા દેતા નથી. "તેથી, હું તમને તમારા વચનને પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરું છું."
જેમીમાએ ઇમરાન ખાનની સ્થિતિ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે તેમના બે પુત્રોને પણ ઇમરાન ખાનને મળવાની મંજૂરી નથી. મસ્કને સંબોધિત X પોસ્ટમાં ગોલ્ડસ્મિથે જણાવ્યું હતું કે ઇમરાન ખાનને 22 મહિનાથી અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા છે, અને તેમના બે પુત્રો મહિનાઓથી તેમના પિતાને જોઈ કે વાત કરી શક્યા નથી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમને પત્રો મોકલવાની પણ મંજૂરી નથી.
ઇમરાન ખાનની ભૂતપૂર્વ પત્ની જેમિમાએ પોતાની લાચારી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે તે ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર જ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી શકે છે, અને જો આને પણ બ્લોક કરવામાં આવે તો ઇમરાનની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. તેણીએ લખ્યું, "જ્યારે પણ તમે ઇમરાનની જેલની સ્થિતિ અથવા તેના પુત્રોના તેમના પિતાને મળવાના અધિકાર વિશે કંઈક પોસ્ટ કરો છો, ત્યારે અલ્ગોરિધમ તે પોસ્ટને મર્યાદિત કરે છે."
તેમણે X પરની તેમની પોસ્ટમાં ગ્રોકના મૂલ્યાંકનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. ગોલ્ડસ્મિથે ગ્રોકના પુરાવાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં સમજાવવામાં આવ્યું કે તેમની પોસ્ટ્સને કેવી રીતે દબાવવામાં આવી રહી છે અને ગુપ્ત રીતે થ્રોટલિંગનો ભોગ બની રહી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભલે તમારું એકાઉન્ટ સક્રિય રહે, તેની પહોંચ મર્યાદિત રહી છે. તેમણે દાવો કર્યો કે ગ્રોકે તેમના એકાઉન્ટ ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું અને પહોંચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. તેમણે શેર કરેલા ડેટા અનુસાર, 2023 અને 2024 ની શરૂઆતમાં તેમની પોસ્ટ્સને દર મહિને 400 થી 900 મિલિયન ઇમ્પ્રેશન મળ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે 2025 માં અત્યાર સુધી કુલ ઇમ્પ્રેશન ફક્ત 28.6 મિલિયન રહ્યા છે.
ગોલ્ડસ્મિથે લખ્યું, "જે દિવસે પાકિસ્તાને X પર પ્રતિબંધ સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી, તે દિવસે તેમની પોસ્ટ્સને 4 મિલિયનથી વધુ ઇમ્પ્રેશન મળ્યા. પરંતુ હવે તે શૂન્ય થઈ ગયા છે." તેમણે કહ્યું કે આ દર્શાવે છે કે તેમના વાચકો સક્રિય છે અને ઘટાડો કુદરતી નથી. ગ્રોકનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે દાવો કર્યો કે આ પ્રતિબંધો પાકિસ્તાની અધિકારીઓના દબાણ સાથે જોડાયેલા હતા, જેઓ ખાનના પરિવારની ટીકા પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે ઈમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023 થી જેલમાં છે. તેમને 2022 માં સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના પર અનેક આરોપો છે. થોડા દિવસો પહેલા જ અફઘાન મીડિયાએ તેમના મૃત્યુની જાણ પણ કરી હતી. જોકે, આ વાત સાચી સાબિત થઈ ન હતી. ઈમરાન ખાનની બહેને તેમને મળ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાની સેનાના સુપ્રીમ કમાન્ડર મુનીર આ પરિસ્થિતિ માટે જવાબદાર છે.
