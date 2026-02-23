કોર્ટ દ્વારા ટ્રમ્પ ટેરિફ પર રોક લગાવ્યા બાદ USએ ટ્રેડ ડીલનું સન્માન કરવું જોઈએ: EU
પાછલા વર્ષે અમેરિકન અને EU અધિકારીઓએ ટ્રેડ ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા જે અંતર્ગત અમેરિકામાં નિકાસ થતા 70% યુરોપિયન માલ પર 15% ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ લાગશે.
Published : February 23, 2026 at 7:56 AM IST
બ્રસેલ્સ: યુરોપિયન યુનિયનની કાર્યકારી શાખાએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસેથી "સંપૂર્ણ સ્પષ્ટતા" માંગી હતી અને યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદેલા ટેરિફને રદ કર્યા પછી તેના ટ્રેડ પાર્ટનરને તેની પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ કરવા કહ્યું હતું. આ પહેલા ટ્રમ્પે કોર્ટના નિર્ણય પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે અને શનિવારે કહ્યું હતું કે, તેઓ એક દિવસ પહેલા જાહેર કરેલા 10% ગ્લોબલ ટેરિફને વધારીને 15% કરે છે.
યુરોપિયન કમિશને કહ્યું છે કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિ "વાજબી, સંતુલિત અને પરસ્પર ફાયદાકારક" ટ્રાન્સ-એટલાન્ટિક ટ્રેડ અને રોકાણ માટે અનુકૂળ નથી, જેના પર બંને પક્ષો સંમત થયા હતા, જે ઓગસ્ટ 2025 ના EU-US સંયુક્ત નિવેદનમાં ઉલ્લેખિત છે.
અમેરિકન અને EU અધિકારીઓએ ગયા વર્ષે એક ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા જેમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એક્સપોર્ટ થતા 70% યુરોપિયન માલ પર 15% ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ મૂક્યો હતો. યુરોપિયન કમિશન 27 EU સભ્ય દેશો માટે વેપારનું સંચાલન કરે છે. EUના એક ટોચના સભ્યએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ યુરોપિયન સંસદની વાતચીત કરનારી ટીમને ડીલની મંજૂરીની પ્રોસેસને રોકવાનો પ્રસ્તાવ મૂકશે.
પાર્લામેન્ટની ઈન્ટરનેશનલ ટ્રેડ કમિટીના ચેરમેન બર્ન્ડ લેંગે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "યુ.એસ. એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી સંપૂર્ણ રીતે ટેરિફમાં ગરબડી છે, હવે કોઈ પણ તેને સમજી શકતું નથી - EU અને અન્ય US ટ્રેડિંગ પાર્ટનર્સ માટે માત્ર પ્રશ્નો અને વધતી જતી અનિશ્ચિતતા છે."
EU સ્ટેટિસ્ટીક્સ એજન્સી યુરોસ્ટેટ અનુસાર, 2024 માં EU-USના ગૂડ્સ અને સર્વિસીસના વેપારનું મૂલ્ય 1.7 ટ્રિલિયન યુરો ($2 ટ્રિલિયન) હતું, અથવા સરેરાશ 4.6 બિલિયન યુરો પ્રતિ દિવસ હતું.
યુરોપિયન કમિશને જણાવ્યું હતું કે, "ડીલ એ ડીલ છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સૌથી મોટા ટ્રેડ પાર્ટનર તરીકે, EU અપેક્ષા રાખે છે કે યુએસ સંયુક્ત નિવેદનમાં નિર્ધારિત તેની પ્રતિબદ્ધતાઓનું પાલન કરશે - જેમ EU તેની પ્રતિબદ્ધતાઓનું પાલન કરે છે. EU ઉત્પાદનોને સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક ટ્રિટમેન્ટનો લાભ મળતો રહેવો જોઈએ, અગાઉ સંમત સ્પષ્ટ કરેલી લિમિટથી વધુ ટેરિફ ન વધવો જોઈએ."
ટ્રમ્પના ટોચના ટ્રેડ વાટાઘાટકાર જેમીસન ગ્રીરે રવિવારે સવારે CBS ન્યૂઝને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા તેની ટ્રેડ ડીલ પર કાયમ રહેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યું છે અને તેના ભાગીદારો પાસેથી પણ એવી જ અપેક્ષા રાખે છે. તેમણે કહ્યું કે, તેમણે આ સપ્તાહના અંતે તેમના યુરોપિયન સમકક્ષ સાથે વાત કરી હતી અને કોઈને આ ડીલ રદ થઈ છે તેવું કહેતા સાંભળ્યા નથી.
ગ્રીરે કહ્યું, "આ ડીલ તેના આધારે પર નહોતી કે ઈમરજન્સી ટેરિફ લિટિગેશન વધશે કે ઘટશે. મેં હજુ સુધી કોઈને મારી પાસે આવીને ડીલ ખતમ થઈ ગઈ છે એવું કહેતા સાંભળ્યા નથી. તેઓ જોવા માંગે છે કે આ કેવી રીતે આગળ વધે છે."
યુરોપથી યુ.એસ.માં સૌથી મોટા એક્સપોર્ટમાં ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કાર, વિમાન, કેમિકલ્સ, તબીબી સાધનો અને વાઇન અને સ્પિરિટ છે. યુરોપને યુ.એસમાંથી કરાતા સૌથી મોટા એક્સપોર્ટમાં પેમેન્ટ સિસ્ટમ અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઓઇલ અને ગેસ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, તબીબી સાધનો, એરોસ્પેસ ઉત્પાદનો અને કાર જેવી પ્રોફેશનલ અને વૈજ્ઞાનિક સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો: