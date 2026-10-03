યુરોપીયન દેશ ડીઝલનો મોટો ભંડાર વહેંચવા સંમત, ઈંધણની વધતી કિંમતો વચ્ચે ટ્રંપે આપ્યા રાહતના સમાચાર
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, યુરોપ હમણા-હમણા જ પોતાના ડીઝલ ઑયલનો એક મોટો ભંડાર વહેંચવા માટે સંમત થયું છે.
Published : October 3, 2026 at 11:35 AM IST
વોશિંગ્ટન: વૈશ્વિક પુરવઠા વિક્ષેપોને કારણે વધતા જતા ઇંધણના ભાવ ઘટાડવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. આ પ્રયાસો વચ્ચે, અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુરોપિયન દેશો ડીઝલ તેલના તેમના મોટા સ્ટોકને વહેંચવા સંમત થયા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રક્રિયા તાત્કાલિક શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે.
ટ્રુથ સોશિયલ પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "યુરોપ ડીઝલ તેલના તેના મોટા સ્ટોકનો મોટો જથ્થો રિલીઝ કરવા માટે સંમત થયો છે. આ પ્રક્રિયા તાત્કાલિક શરૂ થશે. આવું ત્યારે થયું જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો કે, તેમનું વહીવટતંત્ર વૈશ્વિક પુરવઠામાં અડચણોના કારણે ઈંધણની વધતી કિંમતોને ઘટાડવા માટે ચાલી રહેલા પ્રયાસો હેઠળ યુરોપિયન દેશો તેમના ડીઝલ ભંડારનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી શકે છે.
પત્રકારોએ ટ્રમ્પને જ્યારે પૂછ્યું કે શું તેઓ બજાર દર ઘટાડવા માટે ઈમરજન્સી ડીઝલ ભંડાર સપ્લાઈ કરવા માટે યુરોપિયન સરકારોનો સંપર્ક કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે ? જેના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ આમ કરી શકે છે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે ઇંધણના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. ટ્રમ્પની આ જાહેરાત વધેલા ડીઝલ ખર્ચને ઘટાડવા માટે કરાયેલા અન્ય પ્રયાસો દ્વારા અને પ્રશાસનની અંદર થયેલી વાતચીત બાદ આવી હતી.
એક ટેલિવિઝન ઇન્ટરવ્યુમાં, ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું કે નિકાસ પ્રતિબંધોની સક્રિય સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. ડીઝલ નિકાસ પર સંભવિત પ્રતિબંધો વિશે પૂછવામાં આવતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ "આ વિષય પર ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચારી રહ્યા છે." તેમણે ઉમેર્યું કે આનાથી ઘણીવાર કાર માટે ગેસોલિનના ભાવમાં થોડો વધારો થઈ શકે છે, તેથી તેઓ તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી જોઈ રહ્યા છે. ટ્રમ્પે વર્તમાન બજાર પ્રતિબંધો માટે રશિયાના તેલ શુદ્ધિકરણ માળખા પરના હુમલાઓ અને મધ્ય પૂર્વમાં ઉથલપાથલને જવાબદાર ગણાવી.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "મોટી સમસ્યા એ છે કે રશિયામાં રિફાઇનરીઓ ઉડાવી દેવામાં આવી રહી છે. આ ખરેખર મધ્ય પૂર્વની સમસ્યા નથી. તે રશિયાની સમસ્યા વધુ છે. યુક્રેન અને રશિયા એકબીજા પર હુમલો કરી રહ્યા છે. યુક્રેન રશિયામાં ડીઝલ રિફાઇનરીઓને ઉડાવી રહ્યું છે કારણ કે તેઓ ઘણું રિફાઇનિંગ કરે છે."
જોકે, આઉટબાઉન્ડ શિપમેન્ટને ઘટાડવા માટે સ્થાનિક ભંડાર વધારવા અને સ્થાનિક ગ્રાહકો માટે ખર્ચ ઘટાડવાના માર્ગ તરીકે જોવામાં આવે છે, ત્યારે વેપાર સંગઠનોએ ચેતવણી આપી છે કે આવા હસ્તક્ષેપના આંતરરાષ્ટ્રીય પરિણામો આવી શકે છે. 30 થી વધુ યુએસ કોર્પોરેટ, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઉર્જા સંગઠનોએ નિકાસ પ્રતિબંધનો સખત વિરોધ કર્યો છે, તેમણે ચેતવણી આપી કે તે સ્થાનિક રિફાઇનિંગને નિરુત્સાહિત કરી શકે છે અને અજાણતામાં કિંમતોમાં વધી શકે છે.
આ ઉપરાંત યુરોપિયન ભાગીદારો પાસેથી ઇન્વેન્ટરી રિલીઝ મેળવવાથી યુએસ વેપાર પ્રવાહને પ્રતિબંધિત કરવાને બદલે એકંદર બજાર ઉપલબ્ધતા વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. પરિવહન, કૃષિ, બાંધકામ અને ભારે ઉદ્યોગમાં ડીઝલ ઇંધણનો ભારે ઉપયોગ થવાને કારણે ડીઝલ ઇંધણ રાજકીય અને આર્થિક જરૂરિયાત રહે છે. વધુમાં, ઊંચા ટેરિફ મુખ્ય સપ્લાય ચેઇનને વધુને વધુ અસર કરી રહ્યા છે.