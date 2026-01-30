EU એ ઈરાનના અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડને 'આતંકવાદી સંગઠન' જાહેર કર્યું, વિરોધ પ્રદર્શનો કાર્યવાહીમાં લગભગ 6500 લોકોના મોત
ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ આ જાહેરાતને PR સ્ટંટ ગણાવીને ફગાવી દીધી અને કહ્યું જો પ્રતિબંધોને કારણે ઊર્જાના ભાવમાં વધારો થશે તો યુરોપને અસર થશે.
Published : January 30, 2026 at 9:17 AM IST
બ્રસેલ્સ: યુરોપિયન યુનિયન ગુરુવારે ઈરાનના અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડને આતંકવાદી સંગઠન તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવા સંમત થયું, જે રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો પર તેહરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા લોહિયાળ કાર્યવાહીના જવાબમાં લેવામાં આવ્યું પગલું છે, બ્લોકના ટોચના રાજદ્વારીએ જણાવ્યું હતું કે, તે મોટાભાગે એક પ્રતીકાત્મક પગલું છે જે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર દબાણ વધારે છે.
EU વિદેશ નીતિના વડા, કાજા કલ્લાસે જણાવ્યું હતું કે 27-રાષ્ટ્રના બ્લોકના વિદેશ પ્રધાનો સર્વસંમતિથી આ નિયુક્તિ માટે સંમત થયા હતા, જે તેમના કહેવા મુજબ શાસનને અલ-કાયદા, હમાસ અને ઇસ્લામિક સ્ટેટ જૂથની "સમાન" બનાવશે. "જેઓ આતંક દ્વારા કાર્ય કરે છે તેમની સાથે આતંકવાદીઓ જેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ," કલ્લાસે કહ્યું.
આર્થિક સમસ્યાઓએ વિરોધ પ્રદર્શનોને વેગ આપ્યો જે કાર્યવાહી પહેલા ધર્મશાહી માટે પડકાર બની ગયો, જેના કાર્યકરો કહે છે કે ઓછામાં ઓછા 6,479 લોકો માર્યા ગયા છે.
"કોઈ પણ શાસન જે પોતાના હજારો લોકોને મારી નાખે છે તે પોતાના વિનાશ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે," કાલાસે કહ્યું. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને કેનેડા સહિત અન્ય દેશોએ પહેલાથી જ ગાર્ડને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કરી દીધું છે.
શાંતિપૂર્ણ વિરોધીઓની હત્યા અને સંભવિત સામૂહિક ફાંસીના જવાબમાં ઈરાનને યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહીનો પણ ભય છે. યુએસ સૈન્યએ યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન અને ઘણા માર્ગદર્શિત-મિસાઇલ વિનાશક જહાજો મધ્ય પૂર્વમાં મોકલ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બળનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કરશે કે કેમ તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.
ઈરાને ગુરુવારે સમુદ્રમાં જહાજોને ચેતવણી આપી હતી કે તે આવતા અઠવાડિયે કસરતો કરવાની યોજના ધરાવે છે જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જીવંત ગોળીબારનો સમાવેશ થશે, જે વિશ્વના 20% તેલ પસાર થતા જળમાર્ગ દ્વારા ટ્રાફિકને વિક્ષેપિત કરી શકે છે.
આતંકવાદી જૂથને 'પ્રતીકાત્મક કૃત્ય' તરીકે લેબલ
ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ આ નિયુક્તિને "પીઆર સ્ટંટ" તરીકે ફગાવી દીધી અને કહ્યું કે જો પ્રતિબંધોને કારણે ઊર્જાના ભાવમાં વધારો થશે તો યુરોપ પ્રભાવિત થશે. તેમણે X પર લખ્યું, "ઘણા દેશો હાલમાં આપણા પ્રદેશમાં સંપૂર્ણ વિકસિત યુદ્ધને ફાટી નીકળતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમાંથી કોઈ યુરોપિયન નથી."
જર્મન માર્શલ ફંડના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ક્રિસ્ટીના કોશે જણાવ્યું હતું કે આ યાદી "એક પ્રતીકાત્મક પગલું" હતું જે દર્શાવે છે કે EU માટે "વાતચીતનો માર્ગ ક્યાંય દોરી ગયો નથી, અને હવે પ્રાથમિકતા અલગતા અને નિયંત્રણ છે."
તેણીએ કહ્યું, "રાજ્ય લશ્કરી શાખા, ઈરાની રાજ્યના સત્તાવાર સ્તંભ, ને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કરવું એ રાજદ્વારી સંબંધો તોડવા પહેલાં માત્ર એક પગલું છે."
મેયર બ્રાઉન ફર્મના પ્રતિબંધોના વકીલ એડવર્ડ ગેર્ગોન્ડેટે જણાવ્યું હતું કે યાદી ઔપચારિક રીતે અપનાવવામાં આવે તે પહેલાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ પાસે ટિપ્પણી કરવાનો સમય છે.
દેશના અધિકારીઓ દ્વારા ત્રણ અઠવાડિયાના ઇન્ટરનેટ બંધ બાદ, EU એ ગુરુવારે ઈરાનમાં 15 ટોચના અધિકારીઓ અને છ સંગઠનો પર પણ પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા, જેમાં ઓનલાઈન સામગ્રીનું નિરીક્ષણ કરનારાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ફ્રાન્સના વિદેશ પ્રધાન જીન-નોએલ બેરોટે જણાવ્યું હતું કે પ્રતિબંધોનો અર્થ એ છે કે અસરગ્રસ્ત અધિકારીઓ અને સંગઠનોની સંપત્તિઓ સ્થગિત કરવામાં આવશે અને યુરોપમાં મુસાફરી કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના ઈરાનમાં નોંધપાત્ર વ્યાપારિક હિતો છે, અને પ્રતિબંધો યુરોપમાં તેની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી શકે છે. ઈરાન પહેલાથી જ યુએસ અને યુકે સહિત ઘણા દેશોના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોથી દબાયેલ છે.
1979ની ક્રાંતિમાંથી ગાર્ડનો ઉદય
1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિમાંથી ગાર્ડનો ઉદય શિયા ધર્મગુરુઓ દ્વારા સંચાલિત સરકારનું રક્ષણ કરવા માટે રચાયેલ એક દળ તરીકે થયો હતો અને બાદમાં તેને બંધારણમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. તે દેશના નિયમિત સશસ્ત્ર દળો સાથે કામ કરતું હતું અને ૧૯૮૦ના દાયકામાં ઇરાક સાથેના લાંબા અને વિનાશક યુદ્ધ દરમિયાન તેનું મહત્વ અને શક્તિમાં વધારો થયો હતો. યુદ્ધ પછી તેને વિખેરી નાખવાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીએ તેને ખાનગી ઉદ્યોગમાં વિસ્તરણ કરવાની સત્તા આપી.
ગાર્ડની બાસીજ ફોર્સે 8 જાન્યુઆરીએ શરૂ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને દબાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, જ્યારે અધિકારીઓએ 85 મિલિયન લોકોના દેશમાં ઇન્ટરનેટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ટેલિફોન કોલ્સ બંધ કરી દીધા હતા. સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ ડીશ અને અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા કેદ કરાયેલા ઈરાનના વીડિયોમાં તેના દળોના સભ્યો વિરોધીઓને ગોળીબાર અને માર મારતા દેખાય છે.
18 વર્ષના થયા પછી, ઈરાની પુરુષોને લશ્કરમાં બે વર્ષ સેવા આપવી જરૂરી છે, અને ઘણા લોકો તેમના રાજકીય જોડાણને ધ્યાનમાં લીધા વિના ગાર્ડમાં જોડાય છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કવાયતનું આયોજન
દરમિયાન, ગુરુવારે રેડિયો દ્વારા ખલાસીઓને મોકલવામાં આવેલી નોટિસમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે ઈરાન રવિવાર અને સોમવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં "નૌકાદળ ગોળીબાર" કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. બે પાકિસ્તાની સુરક્ષા અધિકારીઓ, જેમણે નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી કારણ કે તેઓ પત્રકારો સાથે વાત કરવા માટે અધિકૃત નથી, તેમણે પુષ્ટિ આપી હતી કે ચેતવણી મોકલવામાં આવી છે.
ઈરાને તાત્કાલિક કવાયતનો સ્વીકાર કર્યો ન હતો. કટ્ટરપંથી કીહાન અખબારે એવી આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે તેહરાન સ્ટ્રેટને બળજબરીથી બંધ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.
અખબારે કહ્યું, "આજે, ઈરાન અને તેના સાથી દેશો એક ટ્રિગર પર છે જે, દુશ્મનની પહેલી ભૂલ પર, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વિશ્વના ઉર્જા પુરવઠાને કાપી નાખશે અને પર્સિયન ગલ્ફના ઊંડાણમાં અબજો ડોલરના મૂલ્યના અમેરિકન યુદ્ધ જહાજોના ખોખા ગૌરવને દફનાવી દેશે." આવા પગલાથી યુએસ લશ્કરી હસ્તક્ષેપ થઈ શકે છે. યુએસ લશ્કરી અધિકારીઓએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.
અન્યત્ર, ઈરાની વિપક્ષી નેતા મીર હુસૈન મૌસાવી, જેમના ગ્રીન મુવમેન્ટે ઈરાનની વિવાદિત 2009 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીને પડકારવા માટે ઉભરી આવ્યા હતા, તેમણે ફરીથી દેશની સરકાર બદલવા માટે બંધારણીય લોકમતની હાકલ કરી. અગાઉની આવી માંગણીઓ નિષ્ફળ ગઈ હતી. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને એમ પણ કહ્યું હતું કે ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયા પછી ઘાયલ દર્દીઓની સારવાર કરતી વખતે ઓછામાં ઓછા પાંચ ડોકટરોની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને ઘણા આરોગ્ય કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
મૃત્યુઆંક 6400 થી વધુ
યુએસ સ્થિત માનવ અધિકાર કાર્યકરો સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાનમાં તાજેતરના અઠવાડિયામાં થયેલી હિંસામાં ઓછામાં ઓછા 6,479 લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાં ઘણા વધુ લોકોના મોતની આશંકા છે. આ ગણતરીમાં ઓછામાં ઓછા 6,092 વિરોધીઓ, 214 સરકાર-સંબંધિત સુરક્ષા દળો, 118 બાળકો અને 55 નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ વિરોધ કરી રહ્યા ન હતા. તેણે એ પણ અહેવાલ આપ્યો છે કે 47,200 થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ જૂથ જમીન પર રહેલા કાર્યકરોના નેટવર્ક દ્વારા દરેક મૃત્યુ અને ધરપકડની ચકાસણી કરે છે, અને ઈરાનમાં અગાઉની અશાંતિ દરમિયાન તેની ગણતરી સચોટ સાબિત થઈ છે. એસોસિએટેડ પ્રેસ સ્વતંત્ર રીતે મૃત્યુઆંકનું મૂલ્યાંકન કરી શક્યું નથી.
21 જાન્યુઆરી સુધીમાં, ઈરાની સરકારે 3,117 જેટલા મૃત્યુઆંકનો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે 2,427 નાગરિકો અને સુરક્ષા દળો હતા, અને બાકીના "આતંકવાદીઓ" હતા. ભૂતકાળમાં, ઈરાનની ધાર્મિક સરકારે અશાંતિથી થયેલા મૃત્યુની સંખ્યા ઓછી જણાવી હતી અથવા અવગણી હતી. આ મૃત્યુઆંક દાયકાઓમાં ઈરાનમાં થયેલા અન્ય કોઈપણ વિરોધ અથવા અશાંતિ કરતાં વધુ છે અને 1979ની ક્રાંતિની આસપાસના અરાજકતાની યાદ અપાવે છે.
