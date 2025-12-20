એલન મસ્કે જીત્યો 55 અબજ ડૉલર વાળો કેસ, કોર્ટ તરફથી મળી મોટી રાહત
ડેલાવેયર સુપ્રીમ કોર્ટે એલોન મસ્કના 2018 ટેસ્લા સીઈઓ પેકેજને પુનઃસ્થાપિત કર્યું, અને અગાઉના નિર્ણયને ઉથલાવી નાખ્યો.
Published : December 20, 2025 at 1:48 PM IST
નવી દિલ્હી: અબજોપતિ અને ટેસ્લાના CEO એલૉન મસ્કને ડેલાવેયર સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટી રાહત મળી છે. કોર્ટે મસ્કના $55 બિલિયન પગાર પેકેજને અવરોધિત કરવાના ચુકાદાને ઉથલાવી દીધો છે, જે ટેસ્લાએ 2018માં મસ્કની કંપનીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે પ્રોત્સાહન તરીકે ઓફર કર્યો હતો.
જાન્યુઆરી 2024માં, ડેલાયવેર ચાંસરી જજ કેથલીન સેન્ટ જે. મેકકોર્મિકે મસ્કના પગાર પેકેજને રદ કર્યું. ન્યાયાધીશે ડિરેક્ટરો વચ્ચેના હિતોના સંઘર્ષ અને યોજનાની વિગતો યોગ્ય રીતે જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતાનો ઉલ્લેખ કર્યો. ત્યારબાદ મસ્કે ટેસ્લાના કોર્પોરેટ ઘરને ટેક્સાસમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની માંગ કરી. આ નિર્ણયથી ટેસ્લાના બોર્ડને તેના સીઈઓને ખુશ રાખવા માટે નવા ઉકેલો શોધવાની ફરજ પડી.
જોકે, ડેલાવેયર સુપ્રીમ કોર્ટે તેના 49 પાનાના નિર્ણયમાં મેકકોર્મિકના 2024ના નિર્ણયમાં ઘણી ભૂલો ટાંકી હતી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે 2018નું પગાર પેકેજ પુનઃસ્થાપિત કરવું જોઈએ, અને તેના માટે મસ્કને કોઈ મોટું નુકસાન થશે નહીં. કોર્ટે ટેસ્લા પર નામ પુરતો નુકસાન તરીકે 1 ડોલરનો નજીવો દંડ પણ ન ફટકાર્યો.
2018માં, ટેસ્લા તેના ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉત્પાદનને વધારવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી હતી. તે સમયે, કંપનીનું બજાર મૂલ્ય $50 બિલિયન અને $75 બિલિયનની વચ્ચે હતું. ઉત્પાદનમાં પડકારો હોવા છતાં, ટેસ્લાએ ત્યારબાદ તેના વાહનોની ભારે માંગને પહોંચી વળ્યો, જેના કારણે વેચાણ અને શેરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો. આ સફળતાએ મસ્કને મોટી ચુકવણી માટે લાયક બનાવ્યો.
વિશ્લેષકો કહે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય ટેસ્લા અને મસ્ક બંને માટે રાહત છે. તે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધારશે અને ભવિષ્યમાં કંપની માટે મોટા પ્રોત્સાહન પેકેજ માટે માર્ગ મોકળો કરશે.
મસ્કની નેટવર્થ
મસ્ક $642 બિલિયનની નેટ વર્થ સાથે વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ છે. આ વર્ષે, તેમની નેટ વર્થમાં $210 બિલિયનનો વધારો થયો છે. તેમની કંપની, સ્પેસએક્સ, આવતા વર્ષે વિશ્વનો સૌથી મોટો IPO લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. તેનું મૂલ્યાંકન $1 ટ્રિલિયનથી વધુ થઈ શકે છે, જે મસ્કને વિશ્વનો પ્રથમ ટ્રિલિયનિયર બનાવશે.